Premierul Ungariei exprimă solidaritatea cu România. „Unitatea Europei și a NATO este mai importantă ca niciodată”

Prim-ministrul ungar Peter Magyar şi-a exprimat vineri solidaritatea cu România în urma incidentului în care o dronă rusească a căzut pe un bloc de apartamente din Galați, el declarând că unitatea Europei şi alianţa NATO sunt „mai importante astăzi ca niciodată”.



Magyar a mai spus că Ungaria condamnă „în termenii cei mai fermi” toate atacurile care pun în pericol populaţia civilă şi duc la încălcarea teritoriului şi spaţiului aerian al unui stat suveran membru al UE şi NATO.

„Atacul cu drone rusești de ieri subliniază încă o dată că unitatea Europei și a NATO este astăzi mai importantă ca niciodată. În România, în orașul Galați, două persoane au fost rănite în urma unei explozii, după ce o dronă rusă a lovit o clădire de locuințe.

Ungaria condamnă cu cea mai mare fermitate orice atac care pune în pericol populația civilă și care duce la încălcarea teritoriului și a spațiului aerian al unui stat membru suveran al UE și al NATO.

Ungaria își exprimă solidaritatea cu România. Le urăm celor răniți o însănătoșire cât mai rapidă și susținem anchetarea completă a incidentului”, a scris Magyar în pagina sa de Facebook.

La rândul său, ministrul de Externe al Ungariei, Anita Orban, a exprimat solidaritatea cu România în urma incidentului, reluând afirmațiile premierului din mesajul acestuia.

