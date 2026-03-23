Criză în transportul aerian din SUA: agenți ICE trimiși pe 14 aeroporturi pe fondul blocajului bugetar

Agenți ai Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) din SUA au fost detașați luni pe 14 aeroporturi din întreaga țară, potrivit unui oficial guvernamental, în contextul unui deficit de personal de securitate cauzat de paralizia bugetară parțială.

Președintele SUA Donald Trump amenințase sâmbătă că va trimite agenți ICE pe aeroporturi începând de luni, unde timpii de așteptare pot ajunge la ore întregi din cauza lipsei de personal al Administrației pentru Securitatea Transporturilor (TSA), care nu este plătit din cauza blocajului bugetar, relatează AFP preluată de Agerpres.

Anunțul a stârnit controverse în Statele Unite, în urma morții din ianuarie a lui Renee Good și Alex Pretti, doi americani uciși de agenți federali la Minneapolis în timpul protestelor împotriva prezenței lor în acest oraș din nordul țării.

„Prezența agenților ICE în aeroporturi nu va face decât să agraveze întârzierile”, a criticat senatorul democrat Richard Blumenthal, care a scris pe X că este îngrijorat de faptul că acești agenți vor efectua verificări ale documentelor utilizatorilor.

Călători afectați de întârzieri

Întâmpinată de AFP pe aeroportul din Atlanta, Angeline Peart a povestit cum a ajuns cu trei ore mai devreme pentru zborul ei cu o zi înainte, pe care l-a ratat totuși din cauza așteptării lungi la controlul de securitate.

„Sunt absentă de la serviciu din cauza asta”, a explicat asistenta medicală în vârstă de 27 de ani.

Suez Khan, un artist în vârstă de 28 de ani, intervievat și el la Atlanta, a declarat că speră că prezența ICE pe aeroport va ajuta la eficientizarea procesului, „astfel încât să putem prinde avioanele și să mergem acasă”.

Potrivit lui Tom Homan, consilierul pentru imigrație al lui Donald Trump, citat de CNN, agenții ICE au fost detașați pe 14 aeroporturi luni. „Și vor fi mai multe”, a adăugat el.

Intervievat de același post de televiziune duminică dimineață, Tom Homan a declarat că prioritatea va fi acordată „aeroporturilor majore, unde cozile sunt cele mai lungi, de trei ore”.

Citește și: SUA, în impas bugetar: Elon Musk se oferă să plătească salariile agenților de securitate de la aeroporturi

Consilierul a subliniat că obiectivul este ca ofițerilor de poliție să li se atribuie sarcini simple de securitate, cum ar fi monitorizarea porților de ieșire, astfel încât agenții TSA să se poată concentra asupra posturilor de control specializate.

Posibila implicare a Gărzii Naționale

Luni, Donald Trump a avertizat, de asemenea, că este pregătit să desfășoare Garda Națională, o forță de rezerviști militari.

„Dacă nu avem suficienți, vom aduce Garda Națională (...) pentru a ajuta la aeroporturi”, a declarat președintele american.

Criză bugetară și efecte în lanț

Din 14 februarie, finanțarea Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), care supraveghează TSA, a fost înghețată din cauza dezacordului profund dintre democrați și republicani din Congres cu privire la practicile de aplicare a legilor privind imigrația, puternic contestate de stânga.

Din cauza acestei închideri parțiale, mii de angajați federali ai Departamentului pentru Securitate Internă au fost trimiși în șomaj tehnic, în timp ce alte mii, în funcții considerate esențiale, continuă să lucreze fără plată.

Secretarul pentru transporturi, Sean Duffy, a declarat duminică pentru ABC că situația se va „înrăutăți mult” pe măsură ce trece timpul, deoarece tot mai mulți agenți TSA „vor demisiona sau nu se vor prezenta la muncă” pentru a „accepta alte joburi pentru a-și cumpăra mâncare și a plăti chiria”.

În prezent, „există o rată medie de absenteism de 10% pe aeroporturi”, dar de până la „30% până la 40%” în unele locuri, a spus el.

Editor : Ana Petrescu