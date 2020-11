Cum încearcă China să rescrie istoria coronavirusului: „Dovezile sugerează că virusul își are originile pe subcontinentul indian”

La aproape un an de când doctorii au identificat primul caz de infectare cu coronavirus în orașul chinez Wuhan, țara de origine a pandemiei încearcă să lanseze o campanie care să pună sub semnul întrebării originile virusului, relatează The Guardian.

Presa de stat chineză a început, în ultimele săptămâni, să prezinte intens exemple de cazuri în care coronavirusul ar fi fost descoperit pe pachete de mâncare congelată aduse din import și „cercetări” asupra unor posibile cazuri de infectare descoperite în afara granițelor Chinei înainte de decembrie 2019.

Transmiterea virusului de pe pachete de mâncare congelată sau de alt fel nu este considerată ca fiind un vector semnificativ de infectare, iar experții spun că sunt puține șanse ca o persoană să contracteze virusul în această manieră.

Chinezii încearcă, însă, să acrediteze ideea conform căreia nu Wuhan a fost locul din care a început răspândirea virusului. Într-o postare pe Facebook de săptămâna trecută, „Cotidianul Poporului”, publicația oficială a statului chinez, susține că „toate dovezile existente sugerează că noul coronavirus nu a pornit din Wuhan. Acolo a fost detectat pentru prima oară, însă originea sa nu a fost acolo”. Postarea îl citează pe Zeng Guang, fostul epidemiolog-șef al Centrului pentru Controlul și Prevenția Bolilor din China.

Un purtător de cuvânt al diplomației chineze, întrebat de aceste susțineri ale presei chineze, a declarat că „este important să distingem între unde a fost prima oară detectat virusul și unde a trecut bariera speciei pentru a infecta omul”.

Cercetătorii chinezi au mers atât de departe încât au trimis spre publicare un articol care susține că „Wuhan nu este locul în care SARS-CoV-2 s-a transmis pentru prima oară la om” și sugerând că primul caz de îmbolnăvire a fost pe „subcontinentul indian”. Articolul trimis jurnalului medical The Lancet nu a trecut încă prin filtrul evaluării academice (peer-review).

Afirmațiile conform cărora virusul nu ar fi originat în China au puțină credibilitate printre cercetătorii occidentali. Michael Ryan, directorul pentru programul de urgențe sanitare de la Organizația Mondială a Sănătății, a declarat săptămâna trecută că astfel de susțineri sunt „speculative”, în timp ce alți cercetători, precum profesorul Jonathan Stoye de la Institutul Francis Crick din Londra, spun că „certitudinea pe care o avem este că primele cazuri au fost înregistrate în China. Cel mai probabil rămâne că acest virus își are originile în China”.

