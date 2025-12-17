Kremlinul a încercat să minimizeze atacul ucrainean cu drone marine asupra unui submarin purtător de rachete Kalibr, ancorat la baza principală a Flotei Mării Negre a Rusiei, în Novorossiysk, și a negat că submersibilul ar fi suferit daune majore. Însă această ipoteză este aproape sigur falsă, scrie publicația Kyiv Post, care, după ce a analizat mai multe informații din surse deschise, a ajuns la concluzia că nava de război rusă a suferit probabil daune grave la carenă, cârmă și elice.

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a afirmat luni că operatorii săi au pilotat cu succes o dronă-kamikaze marină de tip Sea Baby-sub în portul Novorossiysk al Rusiei, pe țărmul estic al Mării Negre, pentru a lovi și a avaria grav un submarin din clasa Varshavyanka (denumire NATO: clasa Kilo) ancorat acolo.

Ca dovadă, SBU a publicat un videoclip pe care agenția a declarat că l-a recuperat din imaginile camerelor de securitate rusești piratate, care arată ultimele secunde ale apropierii dronei și o explozie masivă în apropierea unui submarin ancorat la cheiul din Novorossiysk.

Explozia a provocat avarii grave, iar submarinul, dacă nu va fi declarat pierdere totală, va necesita luni și, posibil, ani de reparații, au declarat surse oficiale ucrainene, potrivit Kyiv Post.

Drona Sea Baby, secret militar

Specificațiile dronei subacvatice Sea Baby sunt un secret militar ucrainean, mai scrie sursa citată.

Conform surselor deschise, drona, de dimensiunea unei bărci cu motor, se poate scufunda complet, ceea ce îi permite să ocolească barierele de suprafață, cum ar fi balizele sau barajele plutitoare, și, cel mai probabil, poate transporta o încărcătură explozivă de jumătate de tonă.

Atacul de luni a fost prima utilizare confirmată a acestui tip de sistem, de către Ucraina sau orice altă țară, în luptă.

Rusia a minimizat efectele atacului

Luni seara, ministerul apărării din Rusia a negat practic toate afirmațiile Ucrainei privind succesul misiunii în raidul de la Novorossiysk.

Într-o declarație rară și imediată privind o situație de luptă în curs de desfășurare, ministerul apărării de la Moscova a afirmat: „Informațiile difuzate de serviciile speciale ale Ucrainei despre presupusa «distrugere» a unuia dintre submarinele Rusiei în portul militar-naval Novorossiysk nu corespund realității. Încercarea inamicului de a sabota folosind un dispozitiv robotizat nu și-a atins scopul. Niciun vas de război sau submarin al Flotei Mării Negre cu baza în golful Novorossiysk nu a suferit daune și (toate) își desfășoară operațiunile în mod normal”.

Marți, mass-media ucraineană și bloggerii militari au confirmat aproape fără excepție relatarea SBU potrivit căreia submarinul a fost lovit și avariat, respingând declarația Kremlinului ca fiind propagandă. Geolocalizarea a confirmat că înregistrarea video a submarinului și explozia au avut loc în portul Novorossiysk.

ISW: Submarinul a suferit „daune critice”

Institutul independent pentru Studiul Războiului (ISW) din SUA a confirmat luni seara, într-o analiză, că SBU a folosit un vehicul subacvatic fără pilot pentru a lovi un submarin rus, pentru prima dată în istoria navală folosind acest tip de armă de atac.

Raportul ISW a arătat că atacul a provocat multiple explozii și „daune critice submarinului” și a citat imagini satelitare de la Planet Labs și NASA ca dovezi care susțin această concluzie.

Imaginile din satelit făcute la lumina zilei portului Novorossiysk, înregistrate pe 15 decembrie, cu o zi înainte de atacul ucrainean, și pe 16 decembrie, la câteva ore după atac, arătau un singur submarin din clasa Varshavyanka (denumirea NATO: Kilo) ancorat la un debarcader militar în aceeași locație prezentată în videoclipul SBU.

Într-o a doua imagine aeriană, ulterioară atacului, submarinul din clasa Kilo pare să fie mai scufundat în apă decât în prima imagine, cu părți ale punții sale inundate.

Pe imaginea satelitară realizată după atac se pot observa pagube, inclusiv urme de arsuri și beton sfărâmat, compatibile cu o explozie puternică, pe cheiul de lângă submarin.

Imaginile post-atac analizate de Kyiv Post arată că nave de sprijin sau de patrulare care par să patruleze sau să efectueze căutări în apropierea submarinului; aceste nave nu apăreau în fotografiile dinaintea atacului.

„Drona avea o încărcătură explozivă foarte mare”

Platformele de informații militare ucrainene au confirmat atacul și daunele provocate submarinului rus, dar unele au exprimat prudență în ceea ce privește afirmațiile guvernului ucrainean că nava a fost distrusă în totalitate.

„Apariția noroiului și a murdăriei (aruncate în aer) în videoclipul care arată explozia din portul Flotei Mării Negre din Novorossiysk indică utilizarea unei încărcături explozive foarte mari. Fundul mării a fost serios afectat, iar acest lucru arată clar că apa în docurile submarinelor este puțin adâncă. Drona subacvatică avea o încărcătură explozivă foarte mare. Conform evaluării noastre, putem afirma cu un grad moderat sau ridicat de încredere că submarinul din clasa „Kilo” a fost avariat din cauza proximității exploziei și a cantității de apă și de fund marin dizlocate. Este imposibil să se estimeze amploarea pagubelor” - este evaluarea grupului de cercetare pro-ucrainean OSINT Malcontent News despre atac și înregistrarea video apărută.

Ce arată imaginile din satelit

Videoclipul publicat de SBU arată o explozie puternică chiar lângă pupa unuia dintre cele două submarine ancorate la cheiurile militare din portul Novorossiysk. Explozia, care are loc sub apă, în imediata apropiere a cârmei și a elicei navei, zguduie submarinul la locul de ancorare și aruncă resturi peste până la provă. În videoclip nu se vede nicio dronă.

O primă fotografie din satelit, văzută de Kyiv Post, arată două submarine, unul situat exact în același loc ca submarinul vizat în videoclip. O altă fotografie din satelit arată un singur submarin în același loc în care se afla submarinul vizat în videoclip.

În urma atacurilor anterioare asupra porturilor rusești, comandanții Flotei Mării Negre au evacuat adesea navele de război pentru a evita atacuri ulterioare.

Din imaginile din 16 decembrie nu reiese clar de ce doar un singur submarin – cel care era ancorat în locul în care a explodat drona ucraineană – era încă vizibil în portul Novorossiysk.

Cea mai probabilă explicație pare să fie avarierea părții subacvatice a carenei din spate a submarinului, dar Kyiv Post nu a putut confirma acest lucru în mod cert.

„A fost o operațiune integrată”

Într-un comentariu tipic pentru observatorii militari locali, ofițerul ucrainean Kirill Sazonov a declarat că atacul SBU a „scos submarinul din funcțiune” și a estimat costul înlocuirii navei la 500 de milioane de dolari. Nava de război și alte nave de același tip lansează în mod regulat rachete de croazieră Kalibr asupra locuințelor și fabricilor ucrainene, a spus el.

Într-o analiză realizată marți, platforma de informații militare Krimski Viter, asociată cu Forțele Armate ale Ucrainei, a lăudat hacker-ii SBU că au reușit să obțină acces la camerele de securitate din Novorossiysk, ceea ce a ajutat operatorii să supravegheze și să efectueze atacul de la distanță, în loc să riște să trimită agenți pe țărmul Rusiei.

„Acest lucru a permis obținerea de imagini panoramice de înaltă calitate ale cheiurilor și ale momentului impactului. Aceasta a fost o operațiune integrată, în care dronele navale au efectuat componenta de atac, iar resursele cibernetice au asigurat recunoașterea, monitorizarea vizuală și înregistrarea rezultatelor”, se arată într-o parte a analizei.

„Tocmai această combinație – asimetrică, tehnologică și flexibilă – subminează din ce în ce mai mult încrederea Rusiei în «zonele sigure», chiar și în spatele frontului [departe de linia de luptă]”.

Lovitura de la Sevastopol

Pe 13 septembrie 2023, armata ucraineană a lansat rachete de croazieră, identificate ulterior ca fiind rachete anti-navă britanice sau franceze, pentru a lovi și a avaria grav submarinul din clasa Kilo Rostov-on-Don, în timp ce acesta era ancorat la un chei din portul Sevastopol, în Crimeea.

Atacul a provocat avarii grave, inclusiv o gaură de dimensiunea unei mașini în carenă. Surse independente conduse de Ministerul Apărării din Marea Britanie au descris avariile ca fiind „catastrofale”.

Până la jumătatea anului 2024, echipele de reparații rusești au repus submarinul pe linia de plutire. Pe 3 august 2024, Ucraina a lovit din nou submarinul cu rachete, scufundându-l pe loc. Ministerul apărării al Rusiei a afirmat la momentul respectiv că avariile pot fi reparate, dar de atunci carcasa submarinului nu s-a mișcat de pe fundul portului bazei navale din Sevastopol.

În octombrie 2023, comandanții marinei ruse au mutat majoritatea navelor de război ale Flotei Mării Negre în portul Novorossiysk, mai mic și mai îndepărtat, situat pe malul rus al Mării Negre, în încercarea de a proteja navele flotei de viitoare atacuri ucrainene.

De atunci, dronele maritime ucrainene cu o rază de acțiune de peste 2.000 de kilometri au atacat în repetate rânduri Novorossiysk și alte ținte de pe coasta rusă a Mării Negre.

Editor : B.P.