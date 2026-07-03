Dmitri Medvedev amenință Finlanda: „Se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei. Bucură-te, ai atins apogeul securității!”

Dmitri Medvedev, vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, consideră că Finlanda se află acum pe lista țintelor potențiale ale unor atacuri cu arme nucleare, după ce țara care a aderat recent la NATO a ridicat interdicția asupra acestor arme.

„Finlanda a ridicat interdicția privind găzduirea armelor nucleare. Ce schimbă acest lucru pentru finlandezi? Doar un lucru minor: țara lor se află acum pe lista țintelor nucleare ale Rusiei. Bucură-te, Finlanda, ai atins apogeul securității!”, a scris fostul președinte rus pe X.

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La mijlocul lunii iunie, Parlamentul Finlandei a votat în favoarea permiterii ca țara să găzduiască și să transporte arme nucleare ale NATO în situații de criză, ca parte a unei inițiative de integrare mai profundă în cadrul alianței militare, la care a aderat în urma invaziei Rusiei în Ucraina.

Ministrul finlandez al Apărării, Antti Hakkanen, a declarat că „reforma istorică consolidează securitatea Finlandei și a NATO în ansamblu”, adăugând ulterior că decizia „încorporează pe deplin descurajarea nucleară a NATO în sistemul de protecție al Finlandei”.

Ridicarea interdicției nu înseamnă că Finlanda va găzdui automat arme nucleare, ci mai degrabă că ar putea face acest lucru în cazul unei crize sau pentru a contribui la facilitarea apărării NATO.

Totodată, și partidele parlamentare din Lituania au convenit asupra unui plan de eliminare a interdicției constituționale privind armele nucleare și bazele militare străine din statul baltic, a anunțat președintele țării.

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Editor : A.M.G.