De ce a făcut implozie submersibilul Titan în Oceanul Atlantic. Ce arată raportul final, publicat la peste doi ani de la tragedie

Data publicării:
Submersibilul Titan
Submersibilul Titan a fost găsit pe 22 iunie 2023. Sursa: Pelagic Research Services, iunie 2023

Submersibilul Titan al companiei OceanGate a făcut implozie în timpul unei expediții către epava Titanicului, în iunie 2023, din cauza unor deficiențe de inginerie și a faptului că nu a fost testat corespunzător, potrivit unui raport oficial, relatează BBC

Tragedia s-a petrecut în iunie 2023 și a dus la moartea tuturor celor cinci pasageri aflați la bord, inclusiv CEO-ul OceanGate, Stockton Rush, care a condus submersibilul în ultima sa călătorie.

Raportul Comisiei Naționale pentru Siguranța Transporturilor din SUA (NTSB) a constatat că procesul de inginerie aplicat Titan a fost „inadecvat”, generând defecte care au făcut ca submersibilul să nu îndeplinească cerințele de rezistență și durabilitate.

NTSB a mai arătat că, pentru că firma nu a testat corespunzător Titan, nu cunoștea rezistența reală a vasului. De asemenea, compania nu știa că submersibilul era deteriorat și ar fi trebuit retras din uz înainte de ultima misiune.

Titan a dispărut în Nordul Atlanticului, în timp ce încerca să ajungă la epava Titanicului, aflată la aproximativ 600 de kilometri de St. John’s, Newfoundland și Labrador, Canada.

În august 2023, Garda de Coastă a SUA a publicat un raport critic, în care incidentul este descris drept „preventabil” și sunt criticate practicile de siguranță „critice” ale OceanGate.

Pasagerii expediției, care au plătit 25.000 de dolari fiecare, erau exploratorul marin Paul-Henri Nargeolet, Shahzada Dawood și fiul său de 19 ani, Suleman Dawood, precum și Hamish Harding.

