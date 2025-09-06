Epava Titanicului a fost descoperită acum 40 de ani în timpul unei misiuni secrete a Marinei SUA. Care era scopul ascuns al operațiunii

În urmă cu 40 de ani, o expediție americano-franceză a descoperit epava Titanicului pe fundul Oceanului Atlantic. Dar operațiunea nu a avut nimic de-a face, inițial, cu faimosul pachebot britanic, ci a fost o misiune secretă pentru găsirea epavelor a două submarine nucleare scufundate în timpul Războiului Rece.

Dezvăluirea misiunii secrete desfășurate pentru localizarea submarinelor USS Scorpion și USS Thresher, singurele submarine nucleare pe care SUA le-a pierdut, a fost făcută abia în 2008 de către Robert Ballard, un oceanograf american și fost ofițer în Marina SUA care a condus misiunea alături de oceanograful francez Jean-Louis Michel.

Imediat după ce Titanicul s-a scufundat, pe data de 15 aprilie 1912, au existat mai multe încercări de a găsi epava și trupurile celor care s-au scufundat odată cu nava.

Din cauza tehnicilor rudimentare de scufundare disponibile la acea vreme, acest lucru nu a putut fi realizat decât peste mai bine de șapte decenii.

Epava Titanicului a fost descoperită la peste 70 de ani de la producerea dezastrului. Foto: Profimedia Images

Ballard a discutat inițial cu oficialii Forțelor Navale ale Statelor Unite despre obținerea fondurilor necesare pentru un nou tip de submersibil cu care ar fi putut să găsească Titanicul.

Oficialii americani au fost de acord să finanțeze proiectul, dar cu condiția ca Ballard să folosească această tehnologie ca să investigheze submarinele scufundate. USS Thresher s-a scufundat în aprilie 1963, iar USS Scorpion cinci ani mai târziu.

Motivul pierderii submarinului USS Scorpion nu a fost niciodată elucidat, printre teoriile vehiculate fiind și posibilitatea unui atac sovietic. În momentul în care a dispărut, submarinul american se afla într-o misiune de recunoaștere în apropierea unui grup naval sovietic ce desfășura operațiuni în Oceanul Atlantic.

„Forțele Navale nu s-au așteptat ca eu să găsesc Titanicul”

Marina SUA i-a permis lui Ballard să caute epava Titanicului doar în situația în care mai rămânea destul timp după găsirea submarinelor – și după ce avea să determine dacă Uniunea Sovietică a jucat vreun rol în scufundarea lor.

„Nu am văzut niciun indiciu care să arate că o armă din exterior a provocat scufundarea navei”, a spus Ronald Thunman, șeful adjunct al operațiunilor navale pentru război submarin din cadrul Marinei SUA de la acea vreme, pentru National Geographic.

Publicul a fost atât de fascinat de descoperirea epavei Titanicului încât nu a suspectat niciodată că misiunea ar fi putut avea un scop ascuns. Foto: Profimedia Images.

Având încă 12 zile la dispoziție, Ballard a găsit Titanicul bazându-se pe bănuiala că nava s-a rupt în două bucăți atunci când s-a scufundat și că a lăsat în urmă multe resturi.

„Asta ne-a salvat”, a spus Ballard. „S-a dovedit a fi adevărat.” Ballard a spus că oficialii americani se temeau că publicul își va da seama de scopul secret al misiunii.

„Forțele Navale nu s-au așteptat ca eu să găsesc Titanicul, iar când s-a întâmplat, au devenit foarte agitați din cauza publicității”, a povestit Ballard. „Dar oamenii erau așa de concentrați pe legenda Titanicului încât nu au făcut niciodată legătura.”

Ballard a dezvăluit adevărul despre misiunea secretă pe care a condus-o în 1985 abia 23 de ani mai târziu.

