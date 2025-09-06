Live TV

Epava Titanicului a fost descoperită acum 40 de ani în timpul unei misiuni secrete a Marinei SUA. Care era scopul ascuns al operațiunii

Data publicării:
imagine digitală a epavei Titanicului
Oficialii Marinei SUA au fost de acord să finanțeze proiectul de localizare a epavei Titanicului cu condiția ca exploratorii să folosească mai întâi noua tehnologie pentru a investiga două submarine nucleare scufundate în timpul Războiului Rece. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Forțele Navale nu s-au așteptat ca eu să găsesc Titanicul”

În urmă cu 40 de ani, o expediție americano-franceză a descoperit epava Titanicului pe fundul Oceanului Atlantic. Dar operațiunea nu a avut nimic de-a face, inițial, cu faimosul pachebot britanic, ci a fost o misiune secretă pentru găsirea epavelor a două submarine nucleare scufundate în timpul Războiului Rece.

Dezvăluirea misiunii secrete desfășurate pentru localizarea submarinelor USS Scorpion și USS Thresher, singurele submarine nucleare pe care SUA le-a pierdut, a fost făcută abia în 2008 de către Robert Ballard, un oceanograf american și fost ofițer în Marina SUA care a condus misiunea alături de oceanograful francez Jean-Louis Michel.

Imediat după ce Titanicul s-a scufundat, pe data de 15 aprilie 1912, au existat mai multe încercări de a găsi epava și trupurile celor care s-au scufundat odată cu nava.

Din cauza tehnicilor rudimentare de scufundare disponibile la acea vreme, acest lucru nu a putut fi realizat decât peste mai bine de șapte decenii.

Hubloul unui submersibil și o cameră care filmează imaginea de afară cu prova Titanicului
Epava Titanicului a fost descoperită la peste 70 de ani de la producerea dezastrului. Foto: Profimedia Images

Ballard a discutat inițial cu oficialii Forțelor Navale ale Statelor Unite despre obținerea fondurilor necesare pentru un nou tip de submersibil cu care ar fi putut să găsească Titanicul.

Oficialii americani au fost de acord să finanțeze proiectul, dar cu condiția ca Ballard să folosească această tehnologie ca să investigheze submarinele scufundate. USS Thresher s-a scufundat în aprilie 1963, iar USS Scorpion cinci ani mai târziu.

Motivul pierderii submarinului USS Scorpion nu a fost niciodată elucidat, printre teoriile vehiculate fiind și posibilitatea unui atac sovietic. În momentul în care a dispărut, submarinul american se afla într-o misiune de recunoaștere în apropierea unui grup naval sovietic ce desfășura operațiuni în Oceanul Atlantic.

„Forțele Navale nu s-au așteptat ca eu să găsesc Titanicul”

Marina SUA i-a permis lui Ballard să caute epava Titanicului doar în situația în care mai rămânea destul timp după găsirea submarinelor – și după ce avea să determine dacă Uniunea Sovietică a jucat vreun rol în scufundarea lor.

„Nu am văzut niciun indiciu care să arate că o armă din exterior a provocat scufundarea navei”, a spus Ronald Thunman, șeful adjunct al operațiunilor navale pentru război submarin din cadrul Marinei SUA de la acea vreme, pentru National Geographic.

epava titanicului
Publicul a fost atât de fascinat de descoperirea epavei Titanicului încât nu a suspectat niciodată că misiunea ar fi putut avea un scop ascuns. Foto: Profimedia Images.

Având încă 12 zile la dispoziție, Ballard a găsit Titanicul bazându-se pe bănuiala că nava s-a rupt în două bucăți atunci când s-a scufundat și că a lăsat în urmă multe resturi.

„Asta ne-a salvat”, a spus Ballard. „S-a dovedit a fi adevărat.” Ballard a spus că oficialii americani se temeau că publicul își va da seama de scopul secret al misiunii.

„Forțele Navale nu s-au așteptat ca eu să găsesc Titanicul, iar când s-a întâmplat, au devenit foarte agitați din cauza publicității”, a povestit Ballard. „Dar oamenii erau așa de concentrați pe legenda Titanicului încât nu au făcut niciodată legătura.”

Ballard a dezvăluit adevărul despre misiunea secretă pe care a condus-o în 1985 abia 23 de ani mai târziu.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - MITING ELECTORAL - NICUSOR DAN - 11 MAI 2025
1
Nicușor Dan, despre viața familiei sale sub paza SPP: Trebuie să te duci până la...
copil
2
Operațiune de 40.000 de euro pentru a duce cu forța un copil din București în Italia...
528342362_18523948858056538_7223527712107255351_n
3
Anchetă în cazul schemei cu panouri fotovoltaice. Alexandru Nazare: „Am cerut ANAF să...
masina politie
4
Un patron din Cluj a ajuns la spital după ce a fost bătut de propriii angajați. Ce s-a...
photo-collage.png - 2025-09-04T190457.404
5
Cea mai mare firmă-fantomă din România, validată de ANAF. Sediul principal, o toaletă...
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
Digi Sport
Americanii, OUT! Donald Trump n-a stat pe gânduri și a luat decizia. Casa Albă a confirmat oficial
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
DELTA DUNARII - TURISM - ILUSTRATIE - 04 IUNIE 2023
Motivul pentru care un român a traversat ilegal Dunărea înot spre...
Vladimir (Jan), bishop of the Moldovan Orthodox Church, leads the traditional Easter mass at the Chisinau Cathedral Easter in Chisinau was celebrated this year under slight tension. The armed conflict in the territory of its neighboring country, Ukraine,
De la amvon la urne. Cum a devenit Biserica Ortodoxă o armă de război...
o femeie cu mai multe bancnote in mana
Sporuri mai mici pentru cei care lucrează cu fonduri europene. Care...
epstein cu donald
Donald Trump și Jeffrey Epstein: trei scenarii privind evoluția...
Ultimele știri
Ore de curs în praf și moloz. Mii de elevi din toată țara vor începe școala în plin șantier. Soluția de avarie găsită de directori
Interese majore la Budapesta: ce se ascunde în spatele procesului intentat de Viktor Orban pentru apărarea activelor rusești înghețate
Turismul medical. Românii din diaspora, la stomatolog tot în țară: „În Italia ar costa cam de trei ori mai mult”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
soldați marina sua
Un comando al forţelor Marinei SUA a ucis civili nord-coreeni într-o misiune ultrasecretă eșuată din 2019, aprobată de Trump (NYT)
oceangate titan
Implozia submersibilului Titan, în care au murit 5 oameni, putea fi prevenită. Concluziile autorităților SUA
botanistul britanic Matthew Jeffery / Charles Darwin
„Cel mai bun job din lumea naturală”: Un colecționar de semințe va pleca într-o aventură în jurul lumii pe urmele lui Charles Darwin
grup de nave militare americane patrulând Oceanul Pacific
Marina SUA se pregătește pentru un război „de ultimă generație” cu Beijingul, în Pacific. Explicațiile șefului operațiunilor navale
USS Newport News
Mesaj pentru adversarii Americii. Un submarin nuclear de atac al SUA a efectuat o oprire fără precedent
Partenerii noștri
Pe Roz
Singurul regret al lui Giorgio Armani. Declarația sfâșietoare făcută cu o săptămână înainte de a se stinge...
Cancan
Când începe școala, de fapt. Nicușor Dan a reacționat după protestele anunțate de sindicaliști
Fanatik.ro
La ce operație neașteptată a recurs Alessia, fiica lui Ilie Năstase. Tânăra de 22 de ani este încântată de...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Cât costă o noapte de cazare la hotelul ales de soția lui Cristi Manea. Unde a plecat în vacanță Irina Manea...
Adevărul
„Ne-am panicat groaznic”: Balenele ucigașe atacă tot mai multe bărci în Spania, smulgând cârme și lăsând...
Playtech
Ce pensie primește o îngrijitoare româncă după 20 de ani de muncă în Germania sau Austria
Digi FM
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp...
Digi Sport
Gigi Becali i-a întins o bancnotă de 500 € unui călugăr de la Muntele Athos, apoi a tras-o și ”a râs...
Pro FM
Enrique Iglesias, mai fericit ca niciodată. Ce a răspuns când a fost întrebat dacă Anna Kournikova e...
Film Now
Top 5 documentare și filme despre Freddie Mercury, vocea care a schimbat istoria muzicii
Adevarul
Cum explică primarul Chișinăului, Ion Ceban, aflasarea sa la Moscova în ziua începerii războiului din Ucraina
Newsweek
Ministrul Muncii ar vrea să schimbe modul de distribuire al unor pensii. Economii de 60.000.000 lei
Digi FM
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în...
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
În urgențele veterinare, fiecare minut contează: ”Amânarea tratamentului poate duce la complicații grave...
Film Now
Secretele transformării lui Dwayne Johnson. Cum a înlocuit mușchii uriași cu o siluetă mult mai suplă, după...
UTV
Cabiria, fiica Maiei Morgenstern, a născut un băiețel. Actrița a devenit bunică