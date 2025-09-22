Live TV

Galerie Foto Primele obiecte din epava navei soră a Titanicului au fost recuperate. Britannic s-a scufundat în largul insulei grecești Kea, în 1916

Data publicării:
G04lD1zX0AAN00t
Primele obiecte din epava navei-surori a Titanicului au fost recuperate. Britannic s-a scufundat în Grecia în 1916. Foto: cultureGR/ X

Scafandrii au recuperat primele obiecte din epava navei HMHS Britannic, navă soră a Titanicului. Printre acestea se numără o lampă de semnalizare, plăci ceramice, un binoclu și clopotul postului de observație, informează The Guardian. Vasul s-a scufundat în 1916, după ce a lovit o mină germană în largul insulei Kea, în Grecia.

Ministerul Culturii din Grecia a anunțat luni că programul de cercetare a implicat „recuperarea de obiecte de pe epava HMHS Britannic pentru prima dată, de la adâncimi care depășesc 120 de metri”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

HMHS Britannic a fost una dintre cele trei nave transatlantice construite la șantierul naval Harland and Wolff din Belfast, prima fiind celebrul RMS Titanic.

G04k-bMXQAAji2y
Primele obiecte din epava navei-surori a Titanicului au fost recuperate. Britannic s-a scufundat în Grecia în 1916. Foto: cultureGR/ X

Rechiziționată de amiralitatea britanică pentru a fi transformată într-un spital plutitor în timpul Primului Război Mondial, nava a lovit o mină germană în noiembrie 1916, în timp ce naviga în largul insulei Kea. S-a scufundat în mai puțin de o oră. Dintre cele 1.065 de persoane aflate la bord, 30 au murit după ce elicele navei au agățat două dintre bărcile de salvare, a precizat ministerul.

Proiectul de documentare a epavei și a conținutului său a fost desfășurat în luna mai de o echipă formată din 11 scafandri profesioniști de mare adâncime, care au folosit echipamente cu circuit închis.

Cercetarea a fost organizată de istoricul amator britanic Simon Mills, fondatorul Britannic Foundation, și supravegheată de un departament al Ministerului Culturii din Grecia, responsabil de arheologia subacvatică.

Ministerul a precizat că „condițiile de la locul epavei au fost deosebit de dificile, din cauza curenților, a adâncimii și a vizibilității reduse”, adăugând că anumite obiecte selectate inițial nu au putut fi recuperate din cauza poziționării sau a stării de conservare.

Printre obiectele aduse la suprafață se află clopotul postului de observație al navei, lampa de semnalizare din partea stângă, diverse echipamente portabile din clasele întâi și a doua, plăci ceramice care decorau o baie turcească și un binoclu.

Primele obiecte din epava navei-surori a Titanicului au fost recuperate. Britannic s-a scufundat în Grecia în 1916. Foto: cultureGR/ X
Primele obiecte din epava navei-surori a Titanicului au fost recuperate. Britannic s-a scufundat în Grecia în 1916. Foto: cultureGR/ X
Deschide galeria foto

Primele obiecte din epava navei-surori a Titanicului au fost recuperate. Britannic s-a scufundat în Grecia în 1916. Foto: cultureGR/ X | Poza 1 din 3
Primele obiecte din epava navei-surori a Titanicului au fost recuperate. Britannic s-a scufundat în Grecia în 1916. Foto: cultureGR/ X
Primele obiecte din epava navei-surori a Titanicului au fost recuperate. Britannic s-a scufundat în Grecia în 1916. Foto: cultureGR/ X | Poza 2 din 3
Primele obiecte din epava navei-surori a Titanicului au fost recuperate. Britannic s-a scufundat în Grecia în 1916. Foto: cultureGR/ X
Primele obiecte din epava navei-surori a Titanicului au fost recuperate. Britannic s-a scufundat în Grecia în 1916. Foto: cultureGR/ X | Poza 3 din 3
Primele obiecte din epava navei-surori a Titanicului au fost recuperate. Britannic s-a scufundat în Grecia în 1916. Foto: cultureGR/ X
,

Acestea au fost transportate la laboratoarele specializate din Atena pentru conservare și urmează să fie expuse permanent la noul muzeu de antichități subacvatice aflat în construcție la Pireu, a anunțat ministerul.

A treia navă din grup, RMS Olympic, a navigat între 1911 și 1935, fiind supusă unor îmbunătățiri de siguranță după scufundarea Titanicului în 1912.

G0uNAIkWEAEhLFP
Titanic (stânga) și Olympic (dreapta), surprinse la șantierul Harland & Wolff din Belfast, înainte de plecarea Titanicului în voiajul inaugural din 1912. Foto. MeriaRmsTitanic/ X

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Winter landscape of romania village with snow, near Iasi city, church and houses, blue sky
1
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe...
peru cocaina
2
Al doilea producător mondial de cocaină cumpără 12 avioane pentru lupta antidrog
Scenă din filmul Norma.
3
Aventura amoroasă dintre un bărbat și soacra lui, dezvăluită pe TikTok de soție, s-a...
Avioane MiG-31
4
NATO era pregătită să „folosească forța” împotriva Rusiei, după ce avioane MiG-31 au...
carduri sociale
5
Guvernul a redus drastic sprijinul pentru săraci. Ce spun românii despre cei 250 de lei...
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Digi Sport
Cel mai bun! Ce a făcut Ianis Hagi la primul meci ca titular în Turcia + Nota primită la final
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Radu Miruță.
Miruță, despre sesizarea la CCR privind Pachetul 2: Logica e să fie...
Russia vs Ukraine flag on cracked wall, concept of war between russia and ukraine, silhouette of soldiers on russia vs ukraine flag
Fantoma finlandizării bântuie dezbaterea privind Ucraina. De ce un...
Lachlan Murdoch
Cine e Lachlan, învingătorul din „Succesiunea” lui Rupert Murdoch din...
Radu Miruță, ministrul Economiei.
Ministrul Economiei îi are în vizor pe administratorii companiilor de...
Ultimele știri
Donald Trump a spus că își urăște dușmanii, într-un discurs la evenimentul de comemorare a lui Charlie Kirk
Comoară romană veche de aproape 2.000 de ani, descoperită în ruinele unei case incendiate la Histria
Virusul „păpușa rusească” descoperit într-o ciupercă mortală. Infecția devine și mai greu de tratat
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
insula Icaria din Grecia
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
vladimir plahotniuc
Motivul pentru care Grecia a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc are legătură cu România
Dorin Recean
Reacţia premierului Dorin Recean după ce Grecia a amânat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în Republica Moldova
sofer la volan
Noi reguli de circulație în Grecia, valabile din septembrie. Controalele s-au extins, inclusiv în destinațiile turistice
Novak Djokovic
Novak Djokovic, primire triumfală în Grecia, după ce s-a mutat cu familia. Unde va locui campionul sârb
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
E scandal în lumea medicală! Colegiul Medicilor dă de pământ cu Mihaela Bilic: 'Sunt pur și simplu eronate'
Fanatik.ro
Cine deține hotelul de lux din Capitală unde se întâlneau mercenarii lui Potra. Cum erau tratați oamenii din...
editiadedimineata.ro
A fi prea slab poate fi mai periculos decât kilogramele în plus
Fanatik.ro
Renumit pugilist, prins în mijlocul unui scandal. A dat-o în judecată pe mama copilului său și îi cere toate...
Adevărul
Un selfie în baia unui Airbnb l-a costat 10.000 de dolari pe un turist: „Am plătit mii de dolari ca să nu pot...
Playtech
Cât te costă întreținerea unei case la curte față de un apartament: calcule pe facturi și cheltuieli ascunse
Digi FM
Ce face Ilie Dumitrescu în timp ce fiul său, Toto, se află în arest. Giovanni Becali rupe tăcerea: „Știau că...
Digi Sport
Ilie Dumitrescu a pus un pariu în direct, încă din etapa a zecea: "Ăsta va fi! Vă dau scris"
Pro FM
Selena Gomez susține că Benny Blanco nu ar fi plăcut-o acum 5 ani: „Nu aș fi fost suficient de matură”
Film Now
Steven Spielberg, la un pas să-și piardă cariera în timpul filmărilor pentru „Jaws”: „Credeam că nu mă va mai...
Adevarul
Părerea lui Băsescu după o discuție de jumătate de oră cu Georgescu în 2012: „Enunță 1.000 de probleme, dar...
Newsweek
Adeverințele pentru creșterea pensiilor, eliberate cu 12 luni întârziere. Care pensionari pierd bani
Digi FM
Momentul când un nepalez s-a întors pentru prima dată acasă să își vadă familia. Muncește de 4 ani în România
Digi World
"Ucigaşul tăcut". Motivul pentru care peste 15.000 de oameni au murit în Europa în această vară
Digi Animal World
Toți au crezut că nu mai are nicio șansă. O pisică a căzut de la etajul cinci și a scăpat doar cu zgârieturi
Film Now
Julia Roberts dezvăluie numele actriței care o intimidează profund: Am fost atât de emoționată să o întâlnesc
UTV
Bella Hadid, imagini cutremurătoare de pe patul de spital: lupta paralizantă cu boala Lyme