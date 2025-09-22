Scafandrii au recuperat primele obiecte din epava navei HMHS Britannic, navă soră a Titanicului. Printre acestea se numără o lampă de semnalizare, plăci ceramice, un binoclu și clopotul postului de observație, informează The Guardian. Vasul s-a scufundat în 1916, după ce a lovit o mină germană în largul insulei Kea, în Grecia.

Ministerul Culturii din Grecia a anunțat luni că programul de cercetare a implicat „recuperarea de obiecte de pe epava HMHS Britannic pentru prima dată, de la adâncimi care depășesc 120 de metri”.

HMHS Britannic a fost una dintre cele trei nave transatlantice construite la șantierul naval Harland and Wolff din Belfast, prima fiind celebrul RMS Titanic.

Rechiziționată de amiralitatea britanică pentru a fi transformată într-un spital plutitor în timpul Primului Război Mondial, nava a lovit o mină germană în noiembrie 1916, în timp ce naviga în largul insulei Kea. S-a scufundat în mai puțin de o oră. Dintre cele 1.065 de persoane aflate la bord, 30 au murit după ce elicele navei au agățat două dintre bărcile de salvare, a precizat ministerul.

Proiectul de documentare a epavei și a conținutului său a fost desfășurat în luna mai de o echipă formată din 11 scafandri profesioniști de mare adâncime, care au folosit echipamente cu circuit închis.

Cercetarea a fost organizată de istoricul amator britanic Simon Mills, fondatorul Britannic Foundation, și supravegheată de un departament al Ministerului Culturii din Grecia, responsabil de arheologia subacvatică.

Ministerul a precizat că „condițiile de la locul epavei au fost deosebit de dificile, din cauza curenților, a adâncimii și a vizibilității reduse”, adăugând că anumite obiecte selectate inițial nu au putut fi recuperate din cauza poziționării sau a stării de conservare.

Printre obiectele aduse la suprafață se află clopotul postului de observație al navei, lampa de semnalizare din partea stângă, diverse echipamente portabile din clasele întâi și a doua, plăci ceramice care decorau o baie turcească și un binoclu.

Primele obiecte din epava navei-surori a Titanicului au fost recuperate. Britannic s-a scufundat în Grecia în 1916. Foto: cultureGR/ X

Acestea au fost transportate la laboratoarele specializate din Atena pentru conservare și urmează să fie expuse permanent la noul muzeu de antichități subacvatice aflat în construcție la Pireu, a anunțat ministerul.

A treia navă din grup, RMS Olympic, a navigat între 1911 și 1935, fiind supusă unor îmbunătățiri de siguranță după scufundarea Titanicului în 1912.

Titanic (stânga) și Olympic (dreapta), surprinse la șantierul Harland & Wolff din Belfast, înainte de plecarea Titanicului în voiajul inaugural din 1912. Foto. MeriaRmsTitanic/ X

