Departamentul de Justiție din SUA a ascuns unele documente din dosarele Epstein legate de Donald Trump (NPR)

Departamentul de Justiție a reținut unele documente din dosarele Epstein legate de acuzațiile că președintele Trump ar fi abuzat sexual o minoră, potrivit unei anchete a postului de radio NPR. De asemenea, a eliminat unele documente din baza de date publică în care acuzațiile împotriva lui infractorului sexual Jeffrey Epstein îl menționează și pe Donald Trump.

Unele dosare nu au fost făcute publice, în ciuda unei legi care impune divulgarea lor. Acestea includ ceea ce pare a fi peste 50 de pagini de interviuri ale FBI și note din conversații cu o femeie care l-a acuzat pe Trump de abuz sexual în urmă cu zeci de ani, când era minoră.

Zeci de pagini care nu sunt făcute publice

NPR a examinat mai multe seturi de numere de serie unice care apar înainte și după paginile în cauză, ștampilate pe documentele din baza de date a dosarelor Epstein, dosarele FBI, e-mailurile și jurnalele de documente descoperite în ultima tranșă de documente publicate la sfârșitul lunii ianuarie. Ancheta NPR a descoperit zeci de pagini care par să fie catalogate de Departamentul de Justiție, dar care nu sunt făcute publice.

Departamentul de Justiție a refuzat să răspundă la întrebările NPR cu privire la aceste dosare specifice, la conținutul lor și la motivul pentru care nu sunt publicate.

Femei care a fost martor-cheie în procesul lui Ghislaine Maxwell

Alte dosare ascunse de ochii publicului se referă la o altă femeie care a fost martor cheie pentru acuzare în procesul penal al complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual. Maxwell solicită clemență din partea lui Trump.

Unele dintre aceste documente au fost retrase pentru scurt timp și repuse online săptămâna trecută, în timp ce altele rămân ascunse, potrivit comparației NPR între setul de date inițial din 30 ianuarie și metadatele documentelor din fișierele aflate în prezent pe site-ul web al Departamentului de Justiție.

NPR nu numește victimele abuzurilor sexuale.

Ce a declarat un purtător de cuvânt al Casei Albe

Când a fost solicitată să comenteze paginile lipsă și acuzațiile aduse președintelui, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe a declarat pentru NPR că Trump „a făcut mai mult pentru victimele lui Epstein decât oricine înaintea lui”.

„Așa cum a spus președintele Trump, el a fost complet exonerat de orice legătură cu Epstein”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, într-o declarație pentru NPR. „Și prin publicarea a mii de pagini de documente, cooperarea cu cererea de citare a Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, semnarea Legii privind transparența dosarelor Epstein și solicitarea unor investigații suplimentare asupra prietenilor democrați ai lui Epstein, președintele Trump a făcut mai mult pentru victimele lui Epstein decât oricine înaintea lui. Între timp, democrați precum Hakeem Jeffries și Stacey Plaskett nu au explicat încă de ce au solicitat bani și întâlniri de la Epstein după ce acesta a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale.”

Casa Albă a făcut referire anterior la o declarație a Departamentului Justiției care afirmă că dosarele Epstein conțin „afirmații neadevărate și senzaționaliste” despre președinte.

Procurorul general a insistat că nu au fost ascunse documente

Într-o scrisoare adresată membrilor Congresului pe 14 februarie, publicată pentru prima dată de POLITICO, procurorul general Pam Bondi și procurorul general adjunct Todd Blanche insistă că nu au fost ascunse sau editate documente „pe baza rușinii, prejudiciului reputațional sau sensibilității politice, inclusiv față de orice funcționar guvernamental, personalitate publică sau demnitar străin”.

În ultimele două săptămâni, pe măsură ce legislatorii au început să examineze copii needitate ale dosarelor Epstein, membri ai ambelor partide, Democrat și Republican, au criticat modul în care administrația Trump a gestionat publicarea dosarelor. De asemenea, au continuat să acuze Departamentul de Justiție de încălcarea legii și de lipsă de transparență în editarea informațiilor.

Prima femeie îl acuză pe Trump de abuz sexual

Potrivit dosarelor recent publicate, FBI a difuzat intern un document care conținea acuzații legate de Epstein care îl menționează pe Trump, la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august 2025. Lista, colectată de la Centrul Național de Operațiuni împotriva Amenințărilor al FBI, includea numeroase acuzații scandaloase. Agenții au marcat majoritatea acuzațiilor ca fiind neverificabile sau necredibile.

Însă o pistă a fost trimisă la biroul FBI din Washington cu scopul de a stabili un interviu cu acuzatoarea. Informația a fost inclusă într-o prezentare PowerPoint internă care detaliază „numele importante” din anchetele Epstein și Maxwell din toamna trecută.

Femeia care l-a numit direct pe Trump în acuzația sa de abuz a susținut că, în jurul anului 1983, când avea aproximativ 13 ani, Epstein i l-a prezentat pe Trump, „care ulterior i-a forțat capul să se apropie de organul său genital, pe care ea l-a mușcat. Ca răspuns, Trump i-a dat un pumn în cap și a dat-o afară”.

Din cele peste trei milioane de pagini de dosare publicate de Departamentul de Justiție în ultimele luni, această acuzație specifică împotriva lui Trump apare doar în copiile listei de acuzații a FBI și în prezentarea DOJ.

Însă o analiză a registrelor dosarelor FBI și a documentelor de descoperire predate lui Maxwell și avocaților ei în procesul penal care o vizează indică un singur loc de unde ar fi putut proveni acuzația – și cât de în serios au luat-o anchetatorii.

FBI-ul a intervievat-o de patru ori pe această acuzatoare a lui Trump și Epstein. Acest lucru reiese dintr-un „raport în serie” al FBI-ului și dintr-o listă de materiale ale martorilor care nu au depus mărturie în cazul Maxwell, care au fost, de asemenea, publicate în temeiul Legii privind transparența dosarelor Epstein.

Lipsesc 53 de pagini

Doar primul interviu, realizat la 24 iulie 2019, se află în baza de date publică. Interviul respectiv nu menționează numele lui Trump.

Din cele 15 documente înregistrate într-un registru al probelor referitoare la această primă reclamantă, doar șapte figurează în baza de date a dosarelor Epstein. Printre documentele lipsă se numără și notele care însoțesc trei dintre interviuri. Discrepanța din dosarul reclamantei împotriva lui Trump a fost semnalată pentru prima dată de jurnalistul independent Roger Sollenberger.

Conform analizei efectuate de NPR asupra a trei seturi diferite de numere de serie imprimate pe dosare, se pare că din baza de date publică referitoare la Jeffrey Epstein lipsesc 53 de pagini de documente și note din interviuri.

Editor : M.C