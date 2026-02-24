Live TV

Departamentul de Justiție din SUA a ascuns unele documente din dosarele Epstein legate de Donald Trump (NPR)

Data publicării:
The Epstein Files Illustrations
Dosarele Epstein. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia
Din articol
Zeci de pagini care nu sunt făcute publice Femei care a fost martor-cheie în procesul lui Ghislaine Maxwell Ce a declarat un purtător de cuvânt al Casei Albe Procurorul general a insistat că nu au fost ascunse documente Prima femeie îl acuză pe Trump de abuz sexual Lipsesc 53 de pagini

Departamentul de Justiție a reținut unele documente din dosarele Epstein legate de acuzațiile că președintele Trump ar fi abuzat sexual o minoră, potrivit unei anchete a postului de radio NPR. De asemenea, a eliminat unele documente din baza de date publică în care acuzațiile împotriva lui infractorului sexual Jeffrey Epstein îl menționează și pe Donald Trump.

Unele dosare nu au fost făcute publice, în ciuda unei legi care impune divulgarea lor. Acestea includ ceea ce pare a fi peste 50 de pagini de interviuri ale FBI și note din conversații cu o femeie care l-a acuzat pe Trump de abuz sexual în urmă cu zeci de ani, când era minoră.

Zeci de pagini care nu sunt făcute publice

NPR a examinat mai multe seturi de numere de serie unice care apar înainte și după paginile în cauză, ștampilate pe documentele din baza de date a dosarelor Epstein, dosarele FBI, e-mailurile și jurnalele de documente descoperite în ultima tranșă de documente publicate la sfârșitul lunii ianuarie. Ancheta NPR a descoperit zeci de pagini care par să fie catalogate de Departamentul de Justiție, dar care nu sunt făcute publice.

Departamentul de Justiție a refuzat să răspundă la întrebările NPR cu privire la aceste dosare specifice, la conținutul lor și la motivul pentru care nu sunt publicate.

Femei care a fost martor-cheie în procesul lui Ghislaine Maxwell

Alte dosare ascunse de ochii publicului se referă la o altă femeie care a fost martor cheie pentru acuzare în procesul penal al complicei lui Epstein, Ghislaine Maxwell, care ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare pentru trafic sexual. Maxwell solicită clemență din partea lui Trump.

Unele dintre aceste documente au fost retrase pentru scurt timp și repuse online săptămâna trecută, în timp ce altele rămân ascunse, potrivit comparației NPR între setul de date inițial din 30 ianuarie și metadatele documentelor din fișierele aflate în prezent pe site-ul web al Departamentului de Justiție.

NPR nu numește victimele abuzurilor sexuale.

Ce a declarat un purtător de cuvânt al Casei Albe

Când a fost solicitată să comenteze paginile lipsă și acuzațiile aduse președintelui, o purtătoare de cuvânt a Casei Albe a declarat pentru NPR că Trump „a făcut mai mult pentru victimele lui Epstein decât oricine înaintea lui”.

„Așa cum a spus președintele Trump, el a fost complet exonerat de orice legătură cu Epstein”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Abigail Jackson, într-o declarație pentru NPR. „Și prin publicarea a mii de pagini de documente, cooperarea cu cererea de citare a Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților, semnarea Legii privind transparența dosarelor Epstein și solicitarea unor investigații suplimentare asupra prietenilor democrați ai lui Epstein, președintele Trump a făcut mai mult pentru victimele lui Epstein decât oricine înaintea lui. Între timp, democrați precum Hakeem Jeffries și Stacey Plaskett nu au explicat încă de ce au solicitat bani și întâlniri de la Epstein după ce acesta a fost condamnat pentru infracțiuni sexuale.”

Casa Albă a făcut referire anterior la o declarație a Departamentului Justiției care afirmă că dosarele Epstein conțin „afirmații neadevărate și senzaționaliste” despre președinte.

Procurorul general a insistat că nu au fost ascunse documente

Într-o scrisoare adresată membrilor Congresului pe 14 februarie, publicată pentru prima dată de POLITICO, procurorul general Pam Bondi și procurorul general adjunct Todd Blanche insistă că nu au fost ascunse sau editate documente „pe baza rușinii, prejudiciului reputațional sau sensibilității politice, inclusiv față de orice funcționar guvernamental, personalitate publică sau demnitar străin”.

În ultimele două săptămâni, pe măsură ce legislatorii au început să examineze copii needitate ale dosarelor Epstein, membri ai ambelor partide, Democrat și Republican, au criticat modul în care administrația Trump a gestionat publicarea dosarelor. De asemenea, au continuat să acuze Departamentul de Justiție de încălcarea legii și de lipsă de transparență în editarea informațiilor.

Prima femeie îl acuză pe Trump de abuz sexual

Potrivit dosarelor recent publicate, FBI a difuzat intern un document care conținea acuzații legate de Epstein care îl menționează pe Trump,  la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august 2025. Lista, colectată de la Centrul Național de Operațiuni împotriva Amenințărilor al FBI, includea numeroase acuzații scandaloase. Agenții au marcat majoritatea acuzațiilor ca fiind neverificabile sau necredibile.

Însă o pistă a fost trimisă la biroul FBI din Washington cu scopul de a stabili un interviu cu acuzatoarea. Informația a fost inclusă într-o prezentare PowerPoint internă care detaliază „numele importante” din anchetele Epstein și Maxwell din toamna trecută.

Femeia care l-a numit direct pe Trump în acuzația sa de abuz a susținut că, în jurul anului 1983, când avea aproximativ 13 ani, Epstein i l-a prezentat pe Trump, „care ulterior i-a forțat capul să se apropie de organul său genital, pe care ea l-a mușcat. Ca răspuns, Trump i-a dat un pumn în cap și a dat-o afară”.

Din cele peste trei milioane de pagini de dosare publicate de Departamentul de Justiție în ultimele luni, această acuzație specifică împotriva lui Trump apare doar în copiile listei de acuzații a FBI și în prezentarea DOJ.

Însă o analiză a registrelor dosarelor FBI și a documentelor de descoperire predate lui Maxwell și avocaților ei în procesul penal care o vizează indică un singur loc de unde ar fi putut proveni acuzația – și cât de în serios au luat-o anchetatorii.

FBI-ul a intervievat-o de patru ori pe această acuzatoare a lui Trump și Epstein. Acest lucru reiese dintr-un „raport în serie” al FBI-ului și dintr-o listă de materiale ale martorilor care nu au depus mărturie în cazul Maxwell, care au fost, de asemenea, publicate în temeiul Legii privind transparența dosarelor Epstein.

Lipsesc 53 de pagini

Doar primul interviu, realizat la 24 iulie 2019, se află în baza de date publică. Interviul respectiv nu menționează numele lui Trump.

Din cele 15 documente înregistrate într-un registru al probelor referitoare la această primă reclamantă, doar șapte figurează în baza de date a dosarelor Epstein. Printre documentele lipsă se numără și notele care însoțesc trei dintre interviuri. Discrepanța din dosarul reclamantei împotriva lui Trump a fost semnalată pentru prima dată de jurnalistul independent Roger Sollenberger.

Conform analizei efectuate de NPR asupra a trei seturi diferite de numere de serie imprimate pe dosare, se pare că din baza de date publică referitoare la Jeffrey Epstein lipsesc 53 de pagini de documente și note din interviuri.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
cristian preda isi rupe diploma de doctirat
1
Un fost consilier prezidențial și-a rupt diploma de doctor, în direct, la Digi24...
potra georgescu
2
O nouă amânare în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care Călin Georgescu...
soldati rusi urcati in avion
3
De la refugiu la capcană: de ce Kazahstanul cooperează acum cu Moscova împotriva...
medvedev
4
Medvedev, îmbrăcat în uniformă militară, aruncă în aer negocierile de pace: „Aspecte...
bilet loterie
5
Un bărbat a cumpărat un bilet câștigător la loto din magazinul unde lucra, după ce s-au...
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Digi Sport
”Șocant”: s-au despărțit! A făcut anunțul în direct și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
US releases thousands of Epstein investigation files under transparency law deadline
The Telegraph: Jeffrey Epstein a ascuns dosare secrete în depozite de pe întreg teritoriul SUA
Documente pe care le poți obține online. Foto Getty Images
Cum obții documente oficiale de la statul român în 2026 fără să mergi la ghișeu: Adeverințe și autorizații pe care le poți primi online
Peter Mandelson. Foto Profimedia
Fostul ambasador al Marii Britanii în SUA, Peter Mandelson, a fost arestat. Ancheta, legată de relația sa cu Jeffrey Epstein
Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova
Maria Zaharova, după publicarea dosarelor Epstein: Adevărații monștri sunt în Occident. „Au inventat mituri despre Rusia”
Ghislane Maxwel jeffrey epstein
Avocații lui Ghislaine Maxwell contestă publicarea a 90.000 de pagini de documente referitoare la ea și Jeffrey Epstein
Recomandările redacţiei
Ședință de guvern.
Ședință de Guvern cu polițiștii în stradă pentru tăierile din...
Folder, judge's hammer on table
Când va fi promulgată legea pentru pensiile magistraților. Anunț de...
nicusor dan
Nicușor Dan, mesaj la Coaliția de Voință: România va continua să...
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Sindicatul angajaților din Guvern critică reforma administrației...
Ultimele știri
Rusia exportă mai mult petrol decât înainte de invazia în Ucraina. Cine cumpără aproape tot țițeiul rusesc
Referendum pentru unirea Ilfovului cu Bucureștiul. Vlad Gheorghe: „Ar dispărea baronii locali care ameninţă cu tupeu fantastic”
La patru ani de război, Ucraina își consolidează apărarea: plan în trei direcții anunțat de ministrul Mihailo Fedorov
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Anul Calului de Foc. Horoscopul 2026 pentru fiecare semn din zodiacul chinezesc
Cancan
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în RĂZBOI pentru moștenire la trei ani de la moartea sa
Fanatik.ro
Cazul bebelușului răpit chiar din maternitate acum aproape un an, aruncat în aer de un test poligraf! Ce s-a...
editiadedimineata.ro
Meta spune că 19% dintre adolescenții de pe Instagram au văzut imagini explicite nedorite
Fanatik.ro
Gigi Becali a anunțat principala favorită la titlu în SuperLiga: ”Câștigă campionatul la pas! Singurul...
Adevărul
Reforma administrației, pe masa Guvernului: salarii reduse cu 10%, concedieri în masă, amenzi majorate și...
Playtech
Ce le-a zis Horațiu Potra avocaților înainte să leșine în sala de judecată. Momente grele pentru mercenar
Digi FM
Câți bani încasează o farmacistă din Constanța, după patru ani de experiență. Femeia s-a arătat revoltată...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
”Simeone îl înlocuiește pe Chivu la Inter”. S-a aflat adevărul: semnează în vară
Pro FM
Anca Țurcașiu, poze inedite de Dragobete, alături de iubitul ei. Artista, zeiță la 55 de ani, în costum de...
Film Now
Nu-i plac evenimentele, dar lângă ea e confortabil. Cillian Murphy, apariție rară cu soția: "Familia e ca o...
Adevarul
Situație de forță majoră. Rușii de la Lukoil abandonează proiectul de explorare a gazelor din Marea Neagră
Newsweek
Casa de Pensii publică lista indemnizațiilor și a pensiilor pentru care are bani. Ce drepturi nu se acordă?
Digi FM
Unde locuiește această femeie după ce a renunțat la apartamentul ei scump. Face economie și muncește mai puțin
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este sindromul Tourette și de ce determină uneori rostirea involuntară a unor cuvinte ofensatoare
Digi Animal World
Trucul simplu care îți face câinele să vină de fiecare dată când îl chemi. Puțini stăpâni îl cunosc
Film Now
Actrița care o va interpreta pe Audrey Hepburn într-un film despre realizarea clasicului „Breakfast at...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...