„Diplomaţia pinguinului”. Apelul lansat de președintele sud-coreean pentru a se întâlni cu Kim Jong Un

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a postat o fotografie cu doi pinguini îmbrăţişaţi în mesajul de Anul Nou adresat Phenianului, îndemnându-l pe liderul nord-coreean Kim Jong Un să se întâlnească cu el.

Pe contul său X, liderul sud-coreean a scris miercuri că speră ca într-o zi să vadă depăşită „starea anormală de tulburări şi ostilitate din Peninsula Coreeană”.

„Faceţi cunoştinţă, Po Jae Myung şi Po Jong Un”, a sugerat el, referindu-se la personajele din „Pororo micul pinguin”, un popular serial de animaţie sud-coreean cu pinguini, relatează AFP, citată de Agerpres.

Acest serial sud-coreean de succes a externalizat o parte din faza sa iniţială de producţie de la începutul anilor 2000 către studiouri nord-coreene.

Dar de atunci, relaţiile dintre cele două Corei s-au deteriorat, iar Coreea de Nord s-a declarat „stat nuclear ireversibil”.

Predecesorul lui Lee, preşedintele demis Yoon Suk Yeol, care încercase să suspende regimul civil, este acuzat că a încercat să provoace Phenianul cu scopul de a crea un pretext pentru impunerea legii marţiale.

Mesajul conciliant al lui Lee Jae Myung a fost publicat la întoarcerea sa dintr-o vizită în China, în timpul căreia a indicat că a solicitat ajutorul liderului chinez Xi Jinping pentru a readuce Coreea de Nord la masa negocierilor.

Editor : M.B.