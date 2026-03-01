Când partidul de guvernământ din Coreea de Nord a organizat o reuniune la nivel înalt în această lună, au existat, așa cum era de așteptat, declarații privind dezvoltarea nucleară de neoprit și, mai surprinzător, o sugestie din partea lui Kim Jong-un că țara sa și SUA „ar putea să se înțeleagă” – cu condiția ca Washingtonul să recunoască Coreea de Nord ca putere nucleară legitimă. Dar pentru mulți observatori ai Coreei de Nord, congresul Partidului Muncitorilor – organizat o dată la cinci ani și care durează câteva zile – a reprezentat o ocazie rară de a specula asupra identității viitorului lider al țării, notează The Guardian.

Conform opiniei generale, Kim a decis deja că fiica sa, Kim Ju-ae, îi va succeda și va deveni liderul de generația a patra al dinastiei care a condus țara cu mână de fier de la fondarea sa în 1948.

Însă, în ultimele săptămâni, au apărut voci critice în rândul experților, care susțin că politica de gen imuabilă a Coreei de Nord ar putea bloca calea lui Kim Ju-ae către putere.

„Cea mai imediată și insurmontabilă barieră pentru Kim Ju-ae este natura patriarhală profund înrădăcinată a Coreei de Nord”, a scris Mitch Shin, care se ocupă de Peninsula Coreeană pentru revista Diplomat, adăugând că Coreea de Nord funcționează „mai degrabă ca o monarhie neoconfucianistă” decât ca un stat socialist.

Nu există prea multe indicii care să sugereze că generația de generali în vârstă din țară ar accepta o femeie ca „lider suprem”, a spus Shin. „Pentru acești bărbați, mulți dintre ei având vârste cuprinse între 60 și 70 de ani, conceptul de a jura loialitate absolută și pe viață și pe moarte unei femei tinere este mai mult decât o schimbare culturală. Este o anomalie structurală care amenință logica internă a regimului”.

În schimb, liderul nord-coreean ar putea să-și folosească fiica ca „scut uman” pentru adevăratul succesor, cel mai mare copil al lui Kim Jong-un, despre care se vorbește de mult timp. „În acest fel, fiul său poate fi protejat de ochii curioși ai serviciilor secrete internaționale.”

Alți experți susțin însă că patriarhatul care pătrunde în societatea nord-coreeană va fi întotdeauna înlocuit de principiul nenegociabil că un succesor trebuie să fie un descendent direct al liniei genealogice a Muntelui Paektu – o referință la vârful sacru nord-coreean folosit pentru a conferi legitimitate dinastiei Kim.

Shreyas Reddy, corespondent pentru NK News, a pus la îndoială ideea că viitorul rol al lui Kim Ju-ae ca lider este un fapt împlinit, descriind proeminența ei ca fiind mai mult performativă decât politică. „Modul în care mass-media de stat prezintă afecțiunea lui Kim față de fiica sa se aliniază cu eforturile crescânde de a-l descrie ca o figură «paternă» iubitoare pentru întreaga națiune”, a scris Reddy.

„Deocamdată, cea mai bună soluție pare să fie să așteptăm și să observăm, mai degrabă decât să declarăm următorul lider al Coreei de Nord înainte ca regimul să fie pregătit să facă acest lucru”.

În absența unor declarații oficiale care să confirme statutul lui Kim Ju-ae de lider în așteptare, s-a format un consens cu privire la viitorul ei, pe baza profilului său public și a apropierii de tatăl său, și chiar a garderobei sale.

În ciuda vizibilității sale crescute, mass-media de stat nord-coreeană nu i-a publicat niciodată numele, referindu-se la ea doar ca la copilul „respectat” sau „cel mai iubit” al liderului. Există, de asemenea, dezacorduri cu privire la modul de pronunțare a numelui ei.

O mare parte din impulsul din spatele presupusei ascensiuni a lui Kim Ju-ae provine de la serviciul național de informații al Coreei de Sud, care a afirmat luna aceasta că Kim Jong-un era pe punctul de a o numi pe aceasta viitorul lider al țării.

Chiar dacă într-o zi acest lucru s-ar putea întâmpla, pentru moment rolul principal al lui Kim Ju-ae este acela de fiică, potrivit lui Leif-Eric Easley, profesor la Universitatea Ewha din Seul. „Probabil că nu are încă vârsta necesară pentru a participa la congres cu un titlu oficial în cadrul partidului”, a spus el.

Nu există nimic în atmosfera din Coreea de Nord care să sugereze că Kim Jong-un va surprinde într-o zi lumea cu o ascensiune rapidă similară cu a sa ca lider, a spus Lee Sung-Yoon, cercetător principal la Institutul Sejong din Seul.

Kim Jong-un „a stabilit deja, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că își pregătește fiica adolescentă pentru a-i succeda”, a spus Lee, indicând prezența lui Kim Ju-ae alături de tatăl ei la zeci de evenimente oficiale.

Decizia sa de a-și așeza fiica în centrul rândului din față în timpul vizitei sale de Anul Nou la Palatul Soarelui Kumsusan – un mausoleu sacru al dinastiei Kim – ar trebui să „elimine orice îndoială” că ea era poziționată ca moștenitoare a tatălui său în vârstă de 42 de ani, a spus Lee.

În 2023, oficialii serviciilor secrete sud-coreene au declarat parlamentarilor că Kim și soția sa au probabil și un fiu mai mare și un al treilea copil mai mic, al cărui sex nu este cunoscut.

„Kim Jong-un nu a spus niciunui interlocutor străin că are un fiu”, a spus Lee, adăugând că afirmația se baza pe „rapoarte secrete nesigure” privind livrarea de jucării și scutece pentru băieți la reședința familiei Kim din Phenian în urmă cu câțiva ani.

De la prima sa apariție publică, la un test cu rachete cu rază lungă de acțiune în noiembrie 2022, Kim Ju-ae și-a însoțit tatăl la un număr tot mai mare de evenimente, inclusiv teste cu arme, parade militare, inaugurări de fabrici și, anul trecut, la o vizită de familie într-o stațiune de pe litoral. De asemenea, ea a călătorit împreună cu tatăl său la Beijing în septembrie anul trecut, pentru summitul acestuia cu liderul chinez Xi Jinping.

Prezența ei proeminentă a stârnit speculații că Kim Jong-un se pregătea să adauge greutate politică rolului ei simbolic. Recentul congres s-a încheiat fără ca adolescenta să fi fost văzută, dar ea l-a însoțit pe tatăl ei la o paradă militară la Phenian pentru a marca sfârșitul reuniunii.

Purtând haine de piele asortate, tatăl și fiica au discutat încontinuu, arătând cu degetul formațiile din paradă și cântând împreună cu artiștii. Kim Ju-ae a privit cum tatăl ei și înalți oficiali militari salutau avioanele de vânătoare care zburau deasupra pieței iluminate Kim Il-sung.

Analistul Lim Eul-chul a spus că jachetele erau mai mult decât o declarație de modă.

„În simbolistica politică a Coreei de Nord, acel aspect are o mare importanță – este legat de imaginea liderului ca garant suprem al securității naționale și al prosperității viitoare.

Așadar, atunci când aceeași ținută simbolică este îmbrăcată pe fiica sa mică, este greu să consideri că este o coincidență”.

