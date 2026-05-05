Doi membri ai echipajului şi un pasager de pe nava de croazieră afectată de hantavirus vor fi evacuați în orele următoare, anunță OMS

Trei persoane - doi membri ai echipajului, care sunt bolnavi, şi un pasager, considerat caz de contact apropiat - vor fi evacuate în orele următoare prin Republica Capului Verde de pe o navă de croazieră suspectată că este un focar de hantavirus, iar vasul ar trebui să plece apoi spre Insulele Canare sau spre Ţările de Jos, a declarat marţi Ann Lindstrand, reprezentanta Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) în Capul Verde, informează AFP și Agerpres.

Vasul MV Hondius va putea părăsi arhipelagul Capului Verde după evacuarea medicală a acestor trei persoane, care urmează să fie debarcate în portul din capitala ţării, Praia, înainte de a fi conduse cu ambulanţe la aeroport, situat în apropiere de oraş, de unde vor fi evacuate cu avionul, a precizat ea.

"Ceea ce ştim în prezent este că vasul va putea să plece la un moment dat în mijlocul nopţii (de marţi spre miercuri - n.red.) după ce evacuarea medicală va fi finalizată", a adăugat Ann Lindstrand.

MV Hondius a plecat în călătoria sa din Ushuaia, din Argentina, spre arhipelagul Capul Verde, având la bord 88 de pasageri şi 59 de membri ai echipajului de 23 de naţionalităţi. Începând de duminică, nava de croazieră este ancorată în largul portului din Praia, unde nu a primit permisiunea de a acosta.

OMS a anunţat duminică trei decese asociate cu acest posibil focar de infecţie cu hantavirus - care poate provoca un simptom respirator acut - pe acea navă.

Ann Lindstrand a adăugat marţi, în timpul unui interviu pentru AFP, că discuţiile sunt încă în curs de desfăşurare privind destinaţia finală a vasului.

"Planul iniţial era ca vasul să plece de aici spre Insulele Canare şi portul din Tenerife (...), dar poate că vasul se va îndrepta direct spre Ţările de Jos", a declarat ea, precizând că mai multe discuţii au avut loc între agenţiile de sănătate din Spania, Ţările de Jos, Capul Verde şi reprezentanţii OMS.

"Există doi membri bolnavi ai echipajului care au simptome, iar ei vor face parte dintre persoanele care vor fi evacuate medical" de pe navă, a afirmat ea, adăugând că "starea celor doi pacienţi este în prezent stabilă şi că starea lor a rămas stabilă în aceste ultime zile".

Echipele medicale care i-au examinat "de mai multe ori" au ajuns la concluzia că cei doi membri ai echipajului "nu au nevoie să fie spitalizaţi".

Anne Lindstrand a precizat că cea de-a treia persoană, care a intrat "în contact apropiat" cu unul dintre pasagerii grav bolnavi, ar urma să fie şi ea evacuată. "Această persoană este acum într-o formă bună şi asimptomatică; totuşi, ea a dezvoltat o febră uşoară în urmă cu două zile şi s-a considerat că este mai sigur să fie evacuată", a adăugat ea.

Evacuarea acestor bolnavi este "o operaţiune complicată", potrivit autorităţilor locale.

"Autorităţile vor trebui să îi evacueze pe pacienţii de pe vas", a mai spus Ann Lindstrand. Ambulanţele îi vor aştepta în portul din Praia şi îi vor tansporta la aeroport, de unde vor pleca cel mai probabil miercuri dimineaţă.

Agenţia de presă olandeză ANP, care l-a citat pe ministrul de Externe din Ţările de Jos, a precizat că cele trei persoane - printre care se află un cetăţean olandez - vor fi transportate în Ţările de Jos pentru a primi îngrijiri medicale.

"Toate eforturile sunt mobilizate pentru ca acest lucru să poată fi organizat cât mai repede posibil", a adăugat ministrul olandez, citat de ANP.

