Doi organizatori de tabere militare pentru tineri din Republica Moldova și România au fost reținuți în Serbia. Ce puneau ei la cale

Data publicării:
Tabere militare. Sursa foto- Poliția Republicii Moldova:Ziarul de Gardă
Tabere de instruire. Sursa foto- Poliția Republicii Moldova:Ziarul de Gardă

Autoritățile din Serbia au reținut doi organizatori ai unor tabere de instruire, în care mai mulți tineri erau pregătiți pentru acțiuni violente menite să destabilizeze situația în R. Moldova, anunță Inspectoratul General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, citat de Ziarul de Gardă (ZdG)

Potivit Ministerului Afacerilor Interne din Serbia, cei arestați sunt acuzați că au organizat un antrenament tactic de luptă pentru cetățenii din R. Moldova și România, care, „conform bănuielilor, avea ca scop antrenarea acestora pentru a oferi mai eficient rezistență fizică polițiștilor moldoveni în caz de tulburări în ziua alegerilor din această țară, programate pentru 28 septembrie”.

În urma perchezițiilor, au fost ridicate telefoane, laptopuri, echipamente speciale și arme, iar unul dintre suspecți este cercetat și pentru deținere ilegală de armament.

Potrivit Ministerului Afacerilor Interne din Serbia, persoanele au fost reținute pentru 48 de ore, după care vor fi aduși la Parchetul Superior din Šabac cu o plângere penală.

Autoritățile sârbe suspectează că instruirea a fost efectuată între 16 iulie și 12 septembrie pentru între 150 și 170 de cetățeni din Republica Moldova și România, scrie TVR Moldova.

Cazul are legătură directă cu investigațiile desfășurate de autoritățile Republicii Moldova, în colaborare cu partenerii internaționali, pentru prevenirea amenințărilor la adresa securității statului.

În Republica Moldova, poliția a reținut inițial 74 de persoane pentru participare la antrenamentele în Serbia. Ulterior, 11 persoane au fost arestate, celalte fiind cercetate în stare de liberatet. 

O parte dintre persoanele vizate în cauza penală deschisă de oamenii legii - INI PCCOCS și SIS - pentru pregătirea dezordinilor în masă și a destabilizărilor, dintre cei 74 de inși, sunt membri ai unor formațiuni politice, inclusiv membri ai organizațiilor criminale coordonate din Federația Rusă, precizează Inspectoratul General al Poliției.

 

 

 

 

