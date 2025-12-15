Live TV

Doi supraviețuitori ai Holocaustului se numără printre victimele atacului terorist din Australia

Bondi Pavilion Following Mass Shooting Attack
Memoria la Bondi Beach, după atacul armat. Foto: Profimedia
Un „atac terorist” Premierul israelian a acuzat Guvernul australian

Doi supraviețuitori ai Holocaustului se aflau printre cei uciși în atacul armat care a vizat o adunare evreiască la Bondi Beach în Sydney, au declarat grupuri comunitare și mass-media, citate de TVPworld.

Una dintre victime era Marika Pogány, în vârstă de 82 de ani, o supraviețuitoare a Holocaustului născută în Ungaria, potrivit Kidma, o organizație evreiască non-profit cu sediul în Budapesta.

Pogány, care locuia în Australia de zeci de ani, era așezată în primele rânduri ale evenimentului când atacatorii au deschis focul.

O altă victimă a fost Alexander Kleytman, un supraviețuitor al Holocaustului și imigrant ucrainean în Australia, a declarat familia sa pentru mass-media locale.

Kleytman și soția sa, Larisa, au supraviețuit amândoi persecuției naziste, emigrând ulterior în Australia.

Ea a declarat reporterilor: „Stăteam în picioare și, brusc, s-a auzit «bum bum» și toată lumea a căzut la pământ. „În acel moment, el era în spatele meu și, la un moment dat, a decis să se apropie de mine. „S-a ridicat pentru că voia să stea lângă mine.”

Un „atac terorist”

Cel puțin 16 persoane au fost ucise și peste 40 rănite când atacatorii au vizat adunarea de Hanukkah la Bondi Beach duminică, au declarat autoritățile.

Mai mulți dintre răniți sunt în stare critică. Poliția a clasificat atacul armat ca fiind unul terorist. Un suspect a fost împușcat mortal la fața locului, iar altul a fost reținut, potrivit presei australiene.

Pogány era cunoscută în comunitatea evreiască din Sydney pentru activitatea sa de voluntariat, inclusiv livrarea a peste 12.000 de mese kosher către rezidenții vârstnici, a precizat Kidma.

Liderii comunității au descris ambele victime ca simboluri ale rezilienței, care au supraviețuit unora dintre cele mai întunecate capitole ale secolului al XX-lea.

Prim-ministrul australian Anthony Albanese a condamnat atacul ca fiind un act de violență antisemită și a declarat că securitatea a fost sporită la obiectivele evreiești din toată țara.

Liderii din Europa, Israel și Ucraina și-au exprimat, de asemenea, condoleanțele și solidaritatea cu Australia.

Premierul israelian a acuzat Guvernul australian

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a acuzat Guvernul australian că a „turnat gaz pe focul antisemitismului” înainte de acest grav atac.

„În urmă cu trei luni, i-am scris prim-ministrului australian pentru a-i spune că politica dvs toarnă gaz pe focul antisemitismului”, a declarat el, referindu-se la o scrisoare trimisă lui Anthony Albanese în august, după ce Canberra a anunțat că a luat decizia de a recunoaște statul palestinian.

„Antisemitismul este un cancer care se propagă atunci când liderii rămân tăcuți și nu acționează”, a adăugat Netanyahu, într-un discurs televizat susținut cu prilejul unui eveniment din sudul Israelului.

Șeful diplomației israeliene Gidéon Saar i-a cerut duminică omologului său australian „să acționeze cu fermitate” împotriva antisemitismului după atacul de la Sydney, potrivit unui comunicat al biroului său.

Gideon Saar și-a exprimat „tristețea” într-o convorbire telefonică cu Penny Wong după „atacul terorist antisemit criminal” de la Sydney, adăugând că „Guvernul australian trebuie să acționeze cu fermitate” împotriva antisemitismului.

Președintele israelian, Isaac Herzog, a fost primul duminică care a anunțat caracterul antisemit al atacului, declarând la Ierusalim că „frații și surorile noastre de la Sydney, în Australia, au fost atacate de teroriști oribili, într-un atac foarte crud împotriva evreilor”.

 

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

