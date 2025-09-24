Donald Trump a declarat la Adunarea ONU că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Președintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan

Președintele american Donald Trump a afirmat în discursul său de la Adunarea Generală a ONU de la New York că Londra vrea „să treacă la legea sharia”. Liderul de la Casa Albă l-a atacat din nou pe primarul capitalei britanice, Sadiq Khan, și a criticat, de asemenea, asistența acordată de ONU solicitanților de azil, potrivit BBC.

„Mă uit la Londra, unde aveți un primar groaznic, un primar groaznic, groaznic, și s-a schimbat, s-a schimbat atât de mult”, a spus el. „Acum vor să treacă la legea sharia. Dar ești într-o altă țară, nu poți face asta.”

Un purtător de cuvânt al lui Sadiq Khan a declarat despre comentariile lui Trump: „Nu vom onora comentariile sale îngrozitoare și bigote printr-un răspuns”.

El a continuat: „Londra este cel mai măreț oraș din lume, mai sigur decât marile orașe din SUA și suntem încântați să primim numărul record de cetățeni americani care se mută aici.”

Trump l-a atacat în repetate rânduri pe Khan din 2015, când politicianul laburist a condamnat sugestia candidatului la președinție de atunci ca musulmanilor să li se interzică să călătorească în SUA.

În timpul vizitei de stat de săptămâna trecută, președintele a declarat că Sadiq Khan este „printre cei mai răi primari din lume” și a susținut că i-a cerut acestuia să nu participe la evenimentele din timpul vizitei, inclusiv la un banchet de stat găzduit de rege la Castelul Windsor.

Edilul a spus că este „indiferent față de președintele Trump” și că are „lucruri mai importante de care să-și facă griji”.

Sadiq Khan nu a participat la banchetul de stat, iar BBC înțelege că nu a solicitat și nici nu se aștepta la o invitație. O sursă apropiată primarului a declarat că politica lui Trump a semănat „frică și dezbinare”.

În 2019, Trump l-a numit pe edil „un ratat absolut”, iar Khan l-a acuzat că incită la politică de extremă dreapta.

Unii dintre parlamentarii laburiști din Londra s-au raliat apărării lui Khan în urma ultimelor comentarii ale președintelui Trump.

Secretarul Sănătății, Wes Streeting, a declarat că „nu încearcă să impună legea sharia Londrei”, ci este „un primar care mărșăluiește cu mândrie, care apără diferențele de origine și opinii, care se concentrează pe îmbunătățirea transportului nostru, a aerului nostru, a străzilor noastre, a siguranței noastre, a alegerilor și șanselor noastre”.

Deputatul Rupa Huq a descris comentariile lui Trump drept „minciuni flagrante și sfruntate”.

Rosena Allin-Khan, succesoarea lui Sadiq Khan în funcția de deputat de Tooting, a cerut ca ambasadorul SUA să fie convocat în legătură cu aceste remarci.

