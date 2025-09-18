Live TV

Donald Trump a desemnat mișcarea „Antifa”, „o catastrofă a stângii radicale”, drept „mișcare teroristă”

Antifa
ANTIFA. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri clasificarea mişcării „Antifa”, un termen generic pentru grupurile de extremă stânga care se pretind antifasciste, drept organizaţie „teroristă”, la o săptămână după asasinarea activistului ultraconservator Charlie Kirk, relatează AFP, preluată de Agerpres.

„Am plăcerea să îi informez pe numeroşii noştri americani patrioţi că desemnez +Antifa+, o catastrofă a stângii radicale, bolnavă şi periculoasă, drept organizaţie teroristă”, a declarat preşedintele american pe reţeaua sa Truth Social, folosind majuscule ca de obicei.

„De asemenea, voi recomanda insistent ca persoanele care finanţează +Antifa+ să facă obiectul unei anchete aprofundate, în conformitate cu cele mai stricte norme şi practici juridice”, a mai scris Donald Trump, care se află în prezent în Regatul Unit pentru o vizită de stat.

Casa Albă a anunţat la începutul acestei săptămâni intenţia sa de a reprima ceea ce numeşte „terorismul intern” de stânga după asasinarea lui Charlie Kirk.

Tyler Robinson, suspectul acestui asasinat, este prezentat de o mare parte a dreptei drept un ucigaş de „extremă stângă”, deoarece le denunţase apropiaţilor săi „ura” vehiculată, potrivit lui, de Kirk şi a folosit muniţie gravată cu sloganuri antifasciste.

El a fost inculpat oficial marţi de autorităţi, care au cerut pedeapsa cu moartea.

Figură a dreptei americane, Charlie Kirk, 31 de ani, şi-a folosit milioanele de urmăritori pe reţelele sociale şi intervenţiile în universităţi pentru a-l apăra pe Donald Trump în rândul tinerilor şi a răspândi ideile sale naţionaliste, creştine şi tradiţionaliste despre familie. 

