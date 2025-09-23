Preşedintele american Donald Trump a acuzat marți ONU, în faţa conducerii organizaţiei şi a peste 150 de lideri ai lumii prezenţi la Adunarea Generală, că nu l-a contactat în legătură cu diverse războaie pe care se laudă că le-a oprit și că el a rezolvat problemele pe care trebuia să le rezolve Națiunile Unite. Trump a avut parte și de două incidente de natură tehnică, ceea ce a ridicat și mai mult temperatura discursului său.

„Am spus mereu că ONU are un potenţial teribil, teribil. Dar nici măcar nu se apropie la înălţimea acestui potenţial”, a declarat Donald Trump în fața Adunării Generale ONU, potrivit Associated Press, preluată de News.ro.

„În cea mai mare parte, cel puţin pentru moment, tot ceea ce par să facă ei este să scrie o scrisoare foarte fermă şi apoi să nu pună în practică acea scrisoare. Sunt vorbe goale şi vorbele goale nu rezolvă războaie”, a mai spus Trump.

El a declarat că, după ce s-a întors la Casa Albă, i-a trimis liderului suprem iranian Ali Khamenei o scrisoare în care i-a promis o „cooperare totală” în schimbul suspendării programului nuclear iranian.

„Răspunsul regimului a fost să-şi continue ameninţările constante la adresa vecinilor şi intereselor Statelor Unite în întreaga regiune şi împotriva unor ţări mari aflate în apropiere”, a declarat el.

Ca rezultat, mulţi dintre foştii comandanţi militari ai Iranului „nu mai sunt printe noi”, a subliniat el.

El a evocat de asemenea Operaţiunea „Midnight Hammer”, în care avioane militare americane au bombardat principalele instalaţii nucleare iraniene.

Incident cu scara rulantă și prompterul

El şi-a lăudat în discursul de la Adunarea Generală a ONU eforturile de a opri conflicte în întreaga lume, acuzând ONU de faptul că nu l-a ajutat să facă acest lucru.

Trump şi-a enumerat eforturile de oprire a războaielor în mai multe ţări, umflându-şi rolul în unele cazuri şi numărul zonelor în care ar fi intervenit.

„Este regretabil că am fost nevoit să fac aceste lucruri eu, în loc să-l facă ONU”, a declaart el.

„Din nefericire, în toate cazurile, ONU nu a încercat nici măcar să ajute”, a mai acuzat şeful statului american.

„Cele două lucruri pe care le-am primit de la ONU sunt o scară rulantă proastă şi un prompter prost”, a spus el cu dispreţ, făcând trimitere la două incidente pe care le-a avut înainte de discurs: scara rulantă cu care voia să urce s-a defectat, iar prompterul de pe care urma să-și citească discursul s-a stricat.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

El s-a lăudat însă că-şi poate susţine discursul fără prompter, pentru că „aşa vorbeşti mai din inimă”, însă era clar că citea din notiţe, mai notează AP, potrivit News.ro.

Cel care se ocupă cu prompterul „are mari probleme”, a declarat el în glumă în deschiderea discursului.

Atac la Biden

În primele minute ale discursului său la Adunarea Generală a ONU, miliardarul republican l-a atacat pe predecesorul său democrat, Joe Biden.

El continuă astfel să-şi laude performanţele, în opinia sa, atât faţă de precedenta administraţie democrată, cât şi faţă de restul lumii.

Donald Trump a făcut acest lucru folosind superlative generoase, în loc să vorbească despre fapte verificabile.

El le-a spus din capul locului reprezentanţilor celorlalte state din lume că Statele Unite sunt „cea mai atrăgătoare ţară de oriunde din lume şi că nicio altă ţară nu este nici măcar pe aproape” la fel de atrăgătoare.

Statele Unite sunt „cea mai bună ţară pe Pământ pentru a face afaceri”, iar economia americană este în prezent „mai mare şi mai bună” decât în primul său mandat (2017-2021), pe care l-a catalogat drept „cel mai mare în istoria lumii”, a declarat el.

America este „respectată din nou” mai mult ca niciodată”, a subliniat miliardarul.

Această lăudăroşenie naţională este în general dezaprobată de către medile diplomatice, mai ales la ONU.

Trump a avut aceeaşi abordare în recenta sa vizită de stat în Regatul Unit.

Editor : B.P.