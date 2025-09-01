Tensiunile escaladează: Nicolas Maduro susține că opt nave cu 1.200 de rachete și un submarin din SUA vizează Venezuela

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a avertizat luni asupra „ameninţării” reprezentată de „opt nave cu 1.200 de rachete şi un submarin” americane care „vizează Venezuela”, relatează Reuters.



„Venezuela se confruntă cu cea mai mare ameninţare pe care a cunoscut-o continentul nostru în ultimii 100 de ani: opt nave cu 1.200 de rachete şi un submarin vizează Venezuela. Aceasta este o ameninţare nejustificată, imorală, absolut criminală şi sângeroasă”, a declarat Maduro în timpul unei întâlniri cu presa internaţională la Caracas.



Maduro a ameninţat cu o debarcare americană, denunţând o tentativă de „schimbare de regim”. Dar Statele Unite nu au ameninţat niciodată public că vor invada ţara.



Venezuela a anunţat marţea trecută desfăşurarea de nave ale Marinei militare şi de drone de patrulare în apele sale teritoriale, drept răspuns la trimiterea de către SUA a mai multor nave de război în Caraibe pentru a lupta împotriva traficului internaţional de droguri, notează AFP.



Washingtonul a anunţat, de asemenea, recent desfăşurarea a trei distrugătoare lansatoare de rachete din clasa Arleigh Burke în largul coastelor Venezuelei. Marţi, un responsabil american sub acoperirea anonimatului a declarat pentru AFP că preşedintele american Donald Trump a mai decis desfăşurarea unui crucişător lansator de rachete, USS Lake Erie, şi a submarinului de atac cu propulsie nucleară USS Newport.



Potrivit mai multor media americane, Pentagonul intenţionează de asemenea să trimită 4.000 de puşcaşi marini în Caraibe, în apropierea coastelor venezuelene.



Washingtonul şi Caracasul au relaţii tensionate de ani de zile şi noul preşedinte american a accentuat presiunea asupra omului său venezuelean Nicolas Maduro, a cărui realegere nu a fost recunoscută de SUA în iulie 2024, în timp ce preşedinte era Joe Biden.

Editor : C.A.