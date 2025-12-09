Live TV

Donald Trump avertizează Europa: Trebuie să fie „foarte atentă”, deoarece „o ia în direcţii greşite”

photo-collage.png - 2025-11-18T103826.669
Donald Trump. Foto. Getty Images

Preşedintele SUA, Donald Trump, a criticat din nou aspru Europa luni, afirmând că aceasta merge în „direcţii greşite”, la numai câteva zile după publicarea de către Washington a noii strategii de securitate a Statelor Unite ale Americii, care ia în colimator mai multe probleme de pe continentul european, între care şi chestiunea migraţiei, potrivit DPA şi AFP.

„Europa trebuie să fie foarte atentă”, le-a spus preşedintele SUA reporterilor de la Casa Albă, adăugând: „Europa merge în direcţii greşite, este foarte rău, foarte rău pentru oameni. Nu ne dorim ca Europa să se schimbe atât de mult”.

„Europa trebuie să fie foarte atentă în multe privinţe”, a insistat Donald Trump, după ce iniţial a răspuns la întrebarea unui reporter despre amenda de milioane de euro impusă de Comisia Europeană platformei de socializare X.

„E destul de urât”, a remarcat el, adăugând că va face comentarii suplimentare după ce va fi informat în detaliu cu privire la acest caz, lansând apoi o diatribă la adresa Europei.

În noua strategie de securitate naţională, dată publicităţii joi, administraţia SUA şi-a exprimat îngrijorarea cu privire la ceea ce a descris ca fiind o pierdere a democraţiei şi a libertăţii de exprimare în Europa, notează Agerpres. 

Europa se confruntă cu probleme majore, se arată în documentul care critică „cenzura libertăţii de exprimare şi suprimarea opoziţiei politice, scăderea drastică a natalităţii şi pierderea identităţii naţionale şi a încrederii în sine”, probleme cu care se confruntă Europa la ora actuală, în opinia administraţiei de la Washington.

Textul, cu un puternic caracter naţionalist, anticipează „dispariţia civilizaţională” a Europei şi promovează lupta împotriva „migraţiilor în masă”.

„Dacă tendinţele actuale continuă, continentul (european) va fi de nerecunoscut în 20 de ani sau mai puţin”, afirmă administraţia americană în acest document.

Relaţiile între cei doi aliaţi s-au tensionat în mai multe dosare de la revenirea la putere a lui Donald Trump în ianuarie, de la apropierea Casei Albe de Kremlin până la sprijinul deschis al Statelor Unite pentru partidele conservatoare sau de extremă dreapta din Europa.

