Președintele american Donald Trump și premierul britanic Keir Starmer. Sursa foto: Profimedia Images
Starmer și Trump, conferință de presă la Chequers

Președintele american Donald Trump a ajuns joi la reședința premierului britanic Keir Starmer, în a doua etapă a vizitei sale de stat în Regatul Unit. Vizita președintelui american în Marea Britanie este privită drept un moment istoric, în contextul încercărilor Londrei de a-și consolida parteneriatele strategice.

Starmer și Trump, conferință de presă la Chequers

ACTUALIZARE 15,19 Keir Starmer, așezat alături de Donald Trump, i-a salutat pe cei prezenți și i-a spus președintelui american: „Sunteți între prieteni.” „Cred că suntem cu toții de acord că există atât de multe lucruri de sărbătorit în relația specială dintre țările noastre”, a continuat premierul britanic.  

ACTUALIZARE 15,07 Președintele american Donald Trump a vizitat arhivele dedicate lui Winston Churchill împreună cu Keir Starmer la Chequers. Cei doi lideri au purtat discuții bilaterale pe teme de securitate și economie, urmând să participe la o recepție de afaceri și să susțină o conferință de presă comună.

donald discuta cu keir
Donald Trump și Keir Starmer / sursa foto: Profimedia Images

În același timp, Prima Doamnă Melania Trump rămasă la Castelul Windsor, a participat alături de prințesa de Wales la o întâlnire cu cercetași, în cadrul unui proiect de mediu.

President Trump state visit to UK
Prințesa de Wales, alături de Prima Doamnă a Statelor Unite/ sursa foto: Profimedia Images

Cu acest prilej, Kate le-a oferit copiilor sandvișuri cu miere din producția proprie de la Anmer Hall, iar Melania a adus borcane cu miere de la Casa Albă, scrie BBC. Întâlnireaa fost relaxată și informală și a marcat un nou moment în care prințesa de Wales și-a asumat rolul de gazdă regală.

Știre inițială

După ceremoniile oficiale de miercuri de la Castelul Windsor, Trump și Starmer au programate discuții asupra unor teme majore de pe agenda internațională. Printre acestea se numără economia globală, războiul din Ucraina și conflictul din Fâșia Gaza.

Întâlnirea are loc la Chequers, reședința rurală oficială a prim-miniștrilor Marii Britanii, aflată în Buckinghamshire, la nord-vest de Londra. Conacul, donat statului în 1921 pentru a fi folosit de șefii de guvern, este încărcat de istorie și a găzduit de-a lungul timpului numeroase vizite și negocieri internaționale.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Winston Churchill i-a primit aici pe unii dintre cei mai importanți emisari americani, transformând Chequers într-un simbol al relației transatlantice.

Potrivit Downing Street, întâlnirea se va încheia cu declarații de presă comune, în care cei doi lideri vor prezenta principalele concluzii ale discuțiilor.

În timp ce Donald Trump se află la Chequers pentru discuțiile oficiale cu premierul britanic, Prima Doamnă Melania Trump a rămas la Castelul Windsor, în compania reginei Camilla și a prințesei de Wales. Programul său a inclus o vizită în biblioteca regală și la celebra Casă a Păpușilor.

President Trump state visit to UK
Regina Camilla și Prima Doamnă Melania Trump, în timpul vizitei la Biblioteca Regală de la Castelul Windsor. Sursa foto: Profimedia Images

Vizita lui Donald Trump în Marea Britanie este privită drept un moment cheie pentru relațiile bilaterale, în contextul tensiunilor geopolitice și al încercărilor Londrei de a-și consolida parteneriatele strategice.

