Președintele american Donald Trump a ajuns joi la reședința premierului britanic Keir Starmer, în a doua etapă a vizitei sale de stat în Regatul Unit. Vizita președintelui american în Marea Britanie este privită drept un moment istoric, în contextul încercărilor Londrei de a-și consolida parteneriatele strategice. Cei doi lideri au semnat la Chequers un parteneriat „revoluționar” în domeniul tehnologiei, menit să întărească relația economică și politică dintre SUA și Regatul Unit, dar și un acord pe energie nucleară civilă, care ar urma să asigure electricitate pentru milioane de afaceri și să reducă facturile.

Mesajul lui Donald Trump

ACTUALIZARE 15,46 Trump le-a mulțumit liderilor din mediul de afaceri pentru prezența la eveniment și a subliniat că Regatul Unit a fost prima țară care a încheiat un acord comercial cu SUA la începutul acestui an. „Legăturile dintre țările noastre sunt neprețuite”, a spus el, descriind relația drept „o moștenire frumoasă” și adăugând că cele două guverne „fac aceste legături mai strânse ca niciodată”.

Președintele american a afirmat că „nu există un parteneriat mai natural în lume” și că SUA și Marea Britanie „își consolidează capacitățile industriale, lucru important pentru apărare”. Trump a susținut că, în urmă cu un an, Statele Unite erau „în mari dificultăți”. El a povestit că regele Arabiei Saudite i-a spus: „Țara dumneavoastră era moartă acum un an, iar acum aveți cea mai fierbinte țară din lume.”

Liderul american a spus că în acest an au fost investite peste 17.000 de miliarde de dolari în SUA. „Am strâns trilioane de dolari din tarife și au fost incredibile pentru țara noastră”, a afirmat el, adăugând că aceste măsuri au menținut companiile americane „fericite, solide și sănătoase”. „Nu am mai văzut astfel de investiții. Fără tarife, am fi avut doar o fracțiune din acestea”, a spus Trump, descriind economia SUA drept „potențial cea mai puternică din istorie” și afirmând că toate companiile vor să fie prezente acolo.

În încheiere, Trump a subliniat că „prieteniile prețuite” dintre SUA și Marea Britanie devin tot mai puternice și i-a mulțumit lui Keir Starmer pentru munca depusă la noul acord, pe care l-a descris drept „o onoare” de a-l semna. Donald Trump și Keir Starmer au semnat apoi în fața presei noul parteneriat tehnologic dintre SUA și Regatul Unit.

Premierul britanic a anunțat și un acord privind energia nucleară civilă, care va genera electricitate pentru milioane de afaceri și va reduce facturile.

Parteneriat „revoluționar” între SUA și Marea Britanie

ACTUALIZARE 15,37 Premierul britanic Keir Starmer și președintele american Donald Trump au anunțat joi la Chequers semnarea Tech Prosperity Deal, un parteneriat „revoluționar” în domeniul tehnologiei. Starmer a spus că este „un plan pentru a câștiga împreună această nouă eră”, după ce a amintit și de acordul privind tarifele convenit în mai, pe care l-a numit „o victorie pentru ambele părți”.

În discursul său, Donald Trump a salutat „legătura indestructibilă” dintre SUA și Marea Britanie, mulțumindu-le lui Starmer, regelui Charles și reginei Camilla pentru primirea „excepțională”. El a descris vizita de stat ca fiind „o onoare desăvârșită”, subliniind că „legăturile dintre țările noastre sunt neprețuite”.

Starmer și Trump, conferință de presă la Chequers

ACTUALIZARE 15,19 Keir Starmer, așezat alături de Donald Trump, i-a salutat pe cei prezenți și i-a spus președintelui american: „Sunteți între prieteni.” „Cred că suntem cu toții de acord că există atât de multe lucruri de sărbătorit în relația specială dintre țările noastre”, a continuat premierul britanic.

Keir Starmer a declarat că SUA este „cel mai important partener comercial” al Regatului Unit. „Împreună susținem peste 2,5 milioane de locuri de muncă în ambele economii”, a spus el. „Avem alături de noi reprezentanți de seamă ai mediului de afaceri britanic și american”, a continuat premierul, adresându-se audienței formate din lideri de business.

ACTUALIZARE 15,07 Președintele american Donald Trump a vizitat arhivele dedicate lui Winston Churchill împreună cu Keir Starmer la Chequers. Cei doi lideri au purtat discuții bilaterale pe teme de securitate și economie, urmând să participe la o recepție de afaceri și să susțină o conferință de presă comună.

În același timp, Prima Doamnă Melania Trump rămasă la Castelul Windsor, a participat alături de prințesa de Wales la o întâlnire cu cercetași, în cadrul unui proiect de mediu.

Cu acest prilej, Kate le-a oferit copiilor sandvișuri cu miere din producția proprie de la Anmer Hall, iar Melania a adus borcane cu miere de la Casa Albă, scrie BBC. Întâlnireaa fost relaxată și informală și a marcat un nou moment în care prințesa de Wales și-a asumat rolul de gazdă regală.

După ceremoniile oficiale de miercuri de la Castelul Windsor, Trump și Starmer au programate discuții asupra unor teme majore de pe agenda internațională. Printre acestea se numără economia globală, războiul din Ucraina și conflictul din Fâșia Gaza.

Întâlnirea are loc la Chequers, reședința rurală oficială a prim-miniștrilor Marii Britanii, aflată în Buckinghamshire, la nord-vest de Londra. Conacul, donat statului în 1921 pentru a fi folosit de șefii de guvern, este încărcat de istorie și a găzduit de-a lungul timpului numeroase vizite și negocieri internaționale.

În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, Winston Churchill i-a primit aici pe unii dintre cei mai importanți emisari americani, transformând Chequers într-un simbol al relației transatlantice.

Potrivit Downing Street, întâlnirea se va încheia cu declarații de presă comune, în care cei doi lideri vor prezenta principalele concluzii ale discuțiilor.

În timp ce Donald Trump se află la Chequers pentru discuțiile oficiale cu premierul britanic, Prima Doamnă Melania Trump a rămas la Castelul Windsor, în compania reginei Camilla și a prințesei de Wales. Programul său a inclus o vizită în biblioteca regală și la celebra Casă a Păpușilor.

Vizita lui Donald Trump în Marea Britanie este privită drept un moment cheie pentru relațiile bilaterale, în contextul tensiunilor geopolitice și al încercărilor Londrei de a-și consolida parteneriatele strategice.

