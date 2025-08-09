În contextul „dansului diplomatic” dintre președintele Donald Trump și președintele rus Vladimir Putin, liderul de la Casa Albă a amenințat că va impune tarife mari țărilor care cumpără petrol rusesc și a anunțat că el și omologul său de la Kremlin se vor întâlni în Alaska pentru a discuta un posibil acord de pace cu Ucraina. Înainte de întâlnirea lor din 15 august, Trump trebuie să-și amintească că el deține toate cărțile - în timp ce Putin nu are niciuna, potrivit unei analize publicate de Jeffrey Sonnenfeld și Steven Tian în revista Time.

Vladimir Putin se confruntă cu falimentul

Ar fi o greșeală dacă acest lucru s-ar transforma într-un alt exemplu în care Trump îl amenință pe Putin cu vorbe dure, doar pentru a renunța prematur la luptă. În ciuda fanfaronadei de dur a lui Putin, realitatea este că preșdintele rus se confruntă cu falimentul.

De ani de zile, Putin ascunde și falsifică cifrele despre economia rusă, remarcă analiza Time. Putin refuză să dezvăluie principalii indicatori economici, așa cum cere Fondul Monetar Internațional (FMI). Aceștia variază de la date despre comerțul exterior, date lunare despre producția de petrol și gaze și date despre baza monetară a băncii centrale. Chiar și Rosaviația, agenția federală de transport aerian a Rusiei, a încetat să publice date privind volumul pasagerilor aerieni.

Ca urmare a disimulării acțiunilor lui Putin, puțini își dau seama cât de aproape este Putin de a rămâne fără numerar - chiar dacă toate dovezile au fost ascunse. Valoarea fondului suveran de investiții și a rezervelor valutare ale lui Putin s-au înjumătățit de la invazia Ucrainei, pentru că acesta își consumă veniturile neașteptate din petrol mai repede decât își poate alimenta vistieria. Asta pentru că Putin înregistrează deficite bugetare record nesustenabile pentru a-și finanța mașina de război de zeci de miliarde.

Și, având în vedere că peste 1.000 de companii multinaționale au părăsit Rusia, Putin rămâne fără noi resurse pentru a menține lumina aprinsă. Pe lângă exodul masiv de capital din țară, exodul profesioniștilor din domeniul tehnologiei din Rusia și dispariția investițiilor străine directe îl pun pe Putin într-o situație dificilă.

Această poziție dificilă ar putea explica de ce influența lui Putin chiar și asupra propriilor săi subordonați loiali scade, pe măsură ce tot mai mulți oficiali economici avertizează cu privire la starea deplorabilă a economiei - o raritate în sistemul de comandă și control al lui Putin.

Banca Centrală a Rusiei însăși nu prognozează nicio creștere a PIB-ului până la sfârșitul anului 2025, guvernatoarea, Elvira Nabiullina, avertizând luna trecută că economia a atins „limita capacității”. Între timp, ministrul Economiei, Maxim Reșetnikov, a declarat că țara este „în pragul unei tranziții către recesiune”.

Putin încearcă să folosească un plasture împotriva cancerului, încurajând ministerele Agriculturii și Comerțului să impună plafoane de prețuri pentru produsele lactate, legume și carne de pasăre.

Plafonarea prețurilor ar putea atenua temporar durerea, dar pe termen lung, tot ce realizează este să exacerbeze deficitul de aprovizionare și nemulțumirea publicului.

Economia rusă, asul din mâneca lui Donald Trump

Dacă Putin nu își încheie războiul, amenință să-și stranguleze propria națiune cu inflația. După cum a subliniat Trump, aceasta a crescut vertiginos, cu o inflație anuală de aproape 10%. Produsele alimentare de bază devin prohibitiv de scumpe, inflația laptelui și a produselor lactate ajungând la aproape 20%, la pâine și produse de panificație la aproape 15%, iar la fructe și legume la aproape 30%. Inflația la benzină, locuințe și utilități este, în mod similar, de peste 10%. Nu e de mirare că și instituțiile ruse de sondare recunosc că 58% dintre ruși au menționat creșterea prețurilor drept principala lor preocupare, în timp ce doar 33% au menționat războiul din Ucraina.

Având în vedere acest context economic tot mai deteriorat pentru Putin, Trump deține toate cărțile, în timp ce Putin nu are niciuna. Dacă Trump alege să intensifice sancțiunile economice și presiunea economică asupra Rusiei, prin tăierea exporturilor de petrol și a altor resurse naturale ale lui Putin, liderul rus ar putea rămâne fără bani foarte curând - poate chiar până la sfârșitul anului. Bluful lui Putin este gata să fie descifrat - dacă Trump își joacă jocul corect și nu dă înapoi prematur.

Dar acest joc de cărți nu este singurul care are loc. Dacă Trump merge mai departe cu întâlnirea sa cu Putin, trebuie să știe că a intra nepregătit este, de asemenea, similar cu a juca Ruletă Rusească; și trebuie să știe care camere au gloanțele.

