Live TV

Donald Trump urmează să decidă asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Anunțul lui Zelenski

Data publicării:
Donald Trump Volodimir Zelenski
Donald Trump și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi că documentul bilateral privind garanțiile de securitate pe care Statele Unite urmează să le ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia este „practic gata” și urmează să fie supus aprobării președintelui american Donald Trump, în urma negocierilor purtate la Paris între emisari americani și ucraineni, informează AFP și News.ro.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis joi, într-un mesaj publicat pe Facebook, că documentul referitor la garanțiile de securitate oferite de Statele Unite Ucrainei a ajuns într-o fază avansată și este pregătit pentru finalizare la cel mai înalt nivel politic.

„Documentul bilateral privind garanțiile de securitate destinate Ucrainei este de acum practic gata să fie finalizat la cel mai înalt nivel cu președintele Statelor Unite”, a scris Volodimir Zelenski.

Potrivit acestuia, următorul pas este aprobarea documentului de către președintele american Donald Trump, semnarea urmând să aprobe angajamentele de securitate ale Washingtonului față de Kiev în perioada de după încheierea conflictului cu Rusia.

Anunțul vine în contextul unor negocieri recente purtate la Paris între emisari americani și ucraineni, discuții care au vizat arhitectura de securitate post-război și sprijinul pe termen lung al Statelor Unite pentru Ucraina.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
România UE
1
Presa maghiară: Ursula von der Leyen și colegii ei fac România măreață. „Ceva s-a...
maduro
2
Ce răni au suferit Maduro şi soţia lui în timp ce încercau să fugă de forţele americane
Reza Pahlavi
3
Prințul moștenitor al Iranului a transmis primele instrucțiuni iranienilor. El îndeamnă...
Berlin pană de curent
4
Cum au întrerupt teroriștii alimentarea cu energie electrică a Berlinului. Cine este...
maduro venezuela
5
Reacții din Venezuela după capturarea lui Maduro: „Vrem să trăiască fiecare zi care i-a...
”Nu vreau să mă operez”. Au aflat că românul care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg! Cum l-au numit
Digi Sport
”Nu vreau să mă operez”. Au aflat că românul care a fost "numărul 1" a ajuns la 150 kg! Cum l-au numit
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Donald Trump
Senatul SUA va vota propunerea de a-l împiedica pe Donald Trump să întreprindă noi acțiuni în Venezuela. Cum poate riposta președintele
photo-collage.png - 2025-11-19T122057.753
Nicki Minaj, boicotată de fanii săi pentru sprijinul acordat lui Donald Trump: „Este seducător și irezistibil”
profimedia-0768663730
Rusia amenință din nou că orice forță militară occidentală în Ucraina devine „țintă legitimă”
U.S. Coast Guard capturare petrolier marinera
„Să scufundăm nave americane”. Duma de Stat cere lovirea Europei cu rachete Oreșnik după confiscarea petrolierului Marinera
Delcy Rodriguez
Statele Unite vor „dicta” deciziile pe care să le ia Venezuela. „Dispunem de pârghii maxime”
Recomandările redacţiei
610907541_18167683741385573_8048350567913062512_n
Ministrul Apărării, amănunte despre zborul la Paris al lui Nicușor...
Spital Buăzu
Rezultatul necropsiei în cazul tânărului mort la spitalul Buzău. De...
emmanuel macron
Macron acuză Statele Unite că „se îndepărtează treptat” de aliați și...
sediul csm
CSM vrea să limiteze numărul de dosare repartizate zilnic...
Ultimele știri
62.000 de elevi au făcut cursuri online sau au avut orele suspendate din cauza vremii. La Bistriţa, şcolile rămân închise şi vineri
Schimbare de comandă în Marea Neagră: România cedează Turciei conducerea grupului naval de combatere a minelor
Impozitele pe locuințe au crescut cu 80% la Craiova în 2026, după modificarea Codului Fiscal
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodiile care au cele mai mari șanse să-și găsească dragostea în 2026. Spun adio relațiilor „de probă”
Cancan
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Fanatik.ro
Neluțu Varga s-a săturat! Dispută fără menajamente cu acționarii minoritari: „Nu mai bag niciun euro la CFR...
editiadedimineata.ro
Capturarea lui Maduro a declanșat un val de dezinformare online
Fanatik.ro
Avertisment de la ANM! Ce urmează în toată țara după iarna instalată în ultimele ore: „Vin temperaturi de...
Adevărul
UE, acuzată că alimentează războiul Rusiei din Ucraina. Putin face miliarde de euro din exportul de gaze...
Playtech
Tabelul pensiilor în funcţie de meserie. Câţi bani primeşti la bătrâneţe dacă ai lucrat ca agent de...
Digi FM
Se pensionează la 48 de ani, dar are planuri mari. Cu ce se va ocupa șeful Poliției Municipiului Sibiu după...
Digi Sport
Glume între milionare. Ce a spus Sabalenka după ce a învins-o pe Cîrstea + Cum a numit-o pe româncă
Pro FM
Veronica Berti, imagini rare de la petrecerea de Revelion. Cum a sărbătorit trecerea dintre ani alături de...
Film Now
Avocatul fiului lui Rob Reiner a renunţat la caz. Alan Jackson spune însă că Nick Reiner nu este vinovat de...
Adevarul
De ce nu vrea nimeni un job de 160.000 de dolari la Ford
Newsweek
Pensii mai mici de 2.000 lei, după 30 de ani de muncă. 1.700.000 pensionari primesc astfel de sume. De ce?
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Cerb blocat într-o pungă de plastic, confundat cu un „suspect mascat”. Alarma a pus pe jar poliția din New...
Film Now
Noah Wyle, apariție rară pe covorul roșu alături de soție și de copiii lui din căsnicia anterioară, la...
UTV
Cine o ajută pe Laura Cosoi în creşterea celor patru fiice. Actriţa se pregăteşte să devină mamă pentru a...