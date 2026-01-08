Donald Trump urmează să decidă asupra garanțiilor de securitate pentru Ucraina. Anunțul lui Zelenski

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat joi că documentul bilateral privind garanțiile de securitate pe care Statele Unite urmează să le ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia este „practic gata” și urmează să fie supus aprobării președintelui american Donald Trump, în urma negocierilor purtate la Paris între emisari americani și ucraineni, informează AFP și News.ro.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a transmis joi, într-un mesaj publicat pe Facebook, că documentul referitor la garanțiile de securitate oferite de Statele Unite Ucrainei a ajuns într-o fază avansată și este pregătit pentru finalizare la cel mai înalt nivel politic.

„Documentul bilateral privind garanțiile de securitate destinate Ucrainei este de acum practic gata să fie finalizat la cel mai înalt nivel cu președintele Statelor Unite”, a scris Volodimir Zelenski.

Potrivit acestuia, următorul pas este aprobarea documentului de către președintele american Donald Trump, semnarea urmând să aprobe angajamentele de securitate ale Washingtonului față de Kiev în perioada de după încheierea conflictului cu Rusia.

Anunțul vine în contextul unor negocieri recente purtate la Paris între emisari americani și ucraineni, discuții care au vizat arhitectura de securitate post-război și sprijinul pe termen lung al Statelor Unite pentru Ucraina.

