Dronele ucrainene ucid acum soldații ruși „mai repede decât Moscova îi poate recruta”. Cele mai recente cifre de pe frontul din Ucraina

Dronele ucrainene au ucis sau rănit grav mai mulți soldați ruși în decembrie decât a reușit Kremlinul să recruteze în aceeași lună, a declarat generalul șef al Ucrainei, marcând o premieră de la începutul invaziei pe scară largă, acum aproape patru ani, scrie TVP World.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a redefinit războiul modern, ambele părți bazându-se în mare măsură pe drone, iar Kievul dovedindu-se deosebit de eficient în utilizarea acestora pentru misiuni de recunoaștere și atac.

Conform estimărilor oficialilor militari ucraineni, dronele sunt responsabile pentru între un sfert și jumătate din totalul victimelor umane și pierderilor de echipament ale Rusiei. În unele operațiuni recente, cifra a crescut la 90%, a raportat Kyiv Post.

Marți, Oleksandr Sîrski, comandantul forțelor armate ucrainene, a declarat că luna decembrie a marcat prima dată de la începutul invaziei din 2022 când Forțele de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei au neutralizat la fel de mulți soldați ruși câți a reușit Kremlinul să mobilizeze într-o lună.

„Inamicul a pierdut peste 33.000 de soldați. Acest număr include doar cazurile confirmate prin înregistrări video. Pierderile reale ale ocupanților sunt mai mari”, a afirmat Sîrski, adăugând că această cifră corespunde aproximativ sau depășește numărul lunar de soldați noi mobilizați de Rusia, estimat între 30.000 și 35.000 de soldați.

Conform statisticilor militare ucrainene citate de Kyiv Post, numărul total al victimelor ruse din toate cauzele în luna decembrie a ajuns la aproximativ 35.050.

Estimări independente, inclusiv cele ale cercetătorului islandez Ragnar Gmundsson, au estimat pierderile totale de personal ale Rusiei pentru 2025 la peste 416.000, cu aproximativ 110.000 de morți.

O analiză separată realizată de mass-media independentă rusă Mediazona a raportat o creștere de 40% a deceselor confirmate ale rușilor în 2025 față de anul precedent, ajungând la 156.000.

Oficialii de la Kremlin au respins în mod constant estimările ucrainene și occidentale privind victimele, considerându-le exagerate.

Superioritatea Ucrainei în domeniul dronelor

Sîrski, care conduce forțele ucrainene din 2024, a declarat că Kievul deține în prezent un avantaj în războiul cu drone, în special în utilizarea dronelor cu vedere la persoana întâi (FPV), dar a avertizat că Rusia intensifică producția internă și recrutarea și instruirea operatorilor de drone.

„Suntem perfect conștienți de ceea ce ne așteaptă în viitorul apropiat și de ceea ce trebuie făcut pentru a neutraliza inamicul pe câmpul de luptă al sistemelor fără pilot. În războiul modern, acesta este un obiectiv principal”, a declarat el.

„Cine are un avantaj în ceea ce privește cantitatea și calitatea UAV-urilor își păstrează mai mulți soldați și distruge inamicul mai eficient. Și noi continuăm să menținem un avantaj în ceea ce privește numărul de aplicații ale dronelor FPV”, a adăugat el.

