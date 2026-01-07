Live TV

Dronele ucrainene ucid acum soldații ruși „mai repede decât Moscova îi poate recruta”. Cele mai recente cifre de pe frontul din Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
operator de drone din Rusia
Vânătoarea cu drone din Ucraina nu este un joc, dar este condusă cu echipamente asemănătoare celor folosite în jocurile video. Foto: Profimedia Images
Din articol
Superioritatea Ucrainei în domeniul dronelor

Dronele ucrainene au ucis sau rănit grav mai mulți soldați ruși în decembrie decât a reușit Kremlinul să recruteze în aceeași lună, a declarat generalul șef al Ucrainei, marcând o premieră de la începutul invaziei pe scară largă, acum aproape patru ani, scrie TVP World.

Războiul Rusiei împotriva Ucrainei a redefinit războiul modern, ambele părți bazându-se în mare măsură pe drone, iar Kievul dovedindu-se deosebit de eficient în utilizarea acestora pentru misiuni de recunoaștere și atac.

Conform estimărilor oficialilor militari ucraineni, dronele sunt responsabile pentru între un sfert și jumătate din totalul victimelor umane și pierderilor de echipament ale Rusiei. În unele operațiuni recente, cifra a crescut la 90%, a raportat Kyiv Post.

Marți, Oleksandr Sîrski, comandantul forțelor armate ucrainene, a declarat că luna decembrie a marcat prima dată de la începutul invaziei din 2022 când Forțele de Sisteme Fără Pilot ale Ucrainei au neutralizat la fel de mulți soldați ruși câți a reușit Kremlinul să mobilizeze într-o lună.

Citește și

Atacurile convenționale sunt istorie: Trump a folosit în Venezuela, pentru prima dată, o tactică utilizată și de Putin în Ucraina

„Inamicul a pierdut peste 33.000 de soldați. Acest număr include doar cazurile confirmate prin înregistrări video. Pierderile reale ale ocupanților sunt mai mari”, a afirmat Sîrski, adăugând că această cifră corespunde aproximativ sau depășește numărul lunar de soldați noi mobilizați de Rusia, estimat între 30.000 și 35.000 de soldați.

Conform statisticilor militare ucrainene citate de Kyiv Post, numărul total al victimelor ruse din toate cauzele în luna decembrie a ajuns la aproximativ 35.050.

Estimări independente, inclusiv cele ale cercetătorului islandez Ragnar Gmundsson, au estimat pierderile totale de personal ale Rusiei pentru 2025 la peste 416.000, cu aproximativ 110.000 de morți.

O analiză separată realizată de mass-media independentă rusă Mediazona a raportat o creștere de 40% a deceselor confirmate ale rușilor în 2025 față de anul precedent, ajungând la 156.000.

Oficialii de la Kremlin au respins în mod constant estimările ucrainene și occidentale privind victimele, considerându-le exagerate.

Citește și

Un nou video dezvăluie luptele intense din Zaporojie: raiduri cu drone kamikaze, încăierări cu arme de calibru mic, soldați capturați

Superioritatea Ucrainei în domeniul dronelor

Sîrski, care conduce forțele ucrainene din 2024, a declarat că Kievul deține în prezent un avantaj în războiul cu drone, în special în utilizarea dronelor cu vedere la persoana întâi (FPV), dar a avertizat că Rusia intensifică producția internă și recrutarea și instruirea operatorilor de drone.

„Suntem perfect conștienți de ceea ce ne așteaptă în viitorul apropiat și de ceea ce trebuie făcut pentru a neutraliza inamicul pe câmpul de luptă al sistemelor fără pilot. În războiul modern, acesta este un obiectiv principal”, a declarat el.

„Cine are un avantaj în ceea ce privește cantitatea și calitatea UAV-urilor își păstrează mai mulți soldați și distruge inamicul mai eficient. Și noi continuăm să menținem un avantaj în ceea ce privește numărul de aplicații ale dronelor FPV”, a adăugat el.

 

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Recep Tayyip Erdogan
1
Recep Tayyip Erdogan, către Donald Trump după capturarea lui Maduro: „Venezuela nu...
The nuclear icebreaker Yakutiya has set out for sea trials in the Gulf of Finland from St. Petersburg, Russia - 3 Jan 2025
2
Visul arctic al Rusiei se clatină: Spionajul ucrainean susține că Moscova nu-și poate...
Tomio Okamura
3
30.000 de cehi au semnat o scrisoare în care își cer scuze pentru declarațiile...
President of China Xi Jinping attends a signing ceremony in the Press Conference Hall in Beijing, China, on October 29,
4
Ce înseamnă pentru China capturarea lui Nicolas Maduro și care sunt relațiile dintre...
donald trump
5
Trump anunță tripleta care va coordona tranziția în Venezuela. El avertizează că ar putea...
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Digi Sport
VIDEO Donald Trump nu a ținut cont de nimic: ”Soția mea urăște când fac asta”. Imaginile au făcut înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Donald Trump, mesaj dur pentru aliații NATO: Mă îndoiesc că ar fi alături de noi dacă am avea cu adevărat nevoie de ei
Kurt Volker
Fostul ambasador SUA la NATO afirmă că Trump rămâne angajat în problema Ucrainei. „Războiul continuă pentru că Putin vrea asta”
Lukoil Bulgaria
Două companii americane oferă 22 miliarde de dolari pentru activele internaţionale ale Lukoil (FT)
petrolierul bella 1, cu urme de rugina pe carena
SUA au preluat controlul asupra unei nave din flota-fantomă a lui Putin: sprijin britanic pentru operațiune. Reacția Rusiei
donald trump
Un fost înalt oficial european, acuze grave la adresa lui Trump. „Spre ce fel de lume ne îndreptăm?”
Recomandările redacţiei
H225M Caracal
România confirmă intenția de a achiziționa elicoptere H225M Caracal...
BRASOV - PLATA TAXE - 08 IAN 2024
Haos la impozitele locale în 2026. Explicațiile consultantului...
petrolier marinero-sua-capturare
Primele imagini cu operațiunea SUA de capturare a navei din flota...
raw centru detentie buzias fara sursa 070126_00451
Caz revoltător într-un centru educativ din Timiș. Doi gardieni...
Ultimele știri
Alimentarea cu energie electrică a fost restabilită în Berlin după cea mai lungă pană de curent de după cel de-al Doilea Război Mondial
Petrolier lovit de o dronă în Marea Neagră, în largul Turciei: nava sub pavilion Palau ar face parte din flota fantomă a Rusiei
Volodimir Zelenski sugerează SUA să repete „operațiunea Maduro” pe Ramzan Kadîrov: „Putin va vedea asta”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cine e tatăl unicului copil al lui Brigitte Bardot. Și el a murit tot anul acesta
Cancan
Răsturnare de situație în cazul bărbaților din Arad care au sărit de pe bloc! Vecinii lor rup tăcerea: 'Avea...
Fanatik.ro
Fostul fotbalist înșelat de soție cu un coleg a devenit tată pentru a cincea oară. Ce nume poartă bebelușul
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Korenica merge la DC United, lângă Louis Munteanu! 90% se face: toate cifrele afacerii și ce salariu va avea...
Adevărul
Meseriile care nu pot fi înlocuite de AI. Ce are omul și nu va avea niciodată inteligența artificială
Playtech
ANM anunţă două anotimpuri în România! Unde va fi iarnă în toată regula? Zona în care primăvara îşi face...
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi Sport
Ce lovitură: a zis ”DA” pentru transferul lui Octavian Popescu!
Pro FM
Ultima poză cu John Lennon în viață e chiar cu asasinul lui. Se întâlniseră cu câteva ore înainte de crimă
Film Now
"E umilitor. Nu aș face asta niciodată". Mickey Rourke, reacție după ce au început să se strângă bani pentru...
Adevarul
Venezuela, țara bogată care a plătit scump pentru petrol și putere
Newsweek
Începe distribuția pensiilor pe ianuarie cu 7 zile întârziere. Pensionarii au o surpriză neplăcută pe cupon
Digi FM
Reacția unui vlogger american când descoperă mâncarea românească: „Cine a ascuns-o de mine?”. Imaginile sunt...
Digi World
Cum te pregătești pentru analizele de sânge. Ai voie să bei apă în ziua recoltării?
Digi Animal World
Momentul când 50 de oi dau buzna într-un supermarket. Au provocat haos printre rafturi și au blocat casele de...
Film Now
James Cameron, omul recordurilor. Avatar 3 a depășit 1 miliard de dolari la box office, al patrulea lui film...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...