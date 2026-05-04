Live TV

După o întâlnire cu Zelenski, premierul canadian anunță un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina

Data actualizării: Data publicării:
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski și premierul canadian Mark Carney.
Premierul canadian Mark Carney și președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Premierul canadian Mark Carney i-a oferit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski un nou pachet de ajutor militar, în valoare de 270 de milioane de dolari canadieni (circa 200 de milioane de dolari americani), în urma întâlnirii pe care au avut-o luni în marja summitului Comunităţii Politice Europene (CPE), relatează agenţia EFE.

Noul ajutor militar canadian va fi folosit pentru achiziţia unor echipamente militare esenţiale prin mecanismul PURL („Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina”), iniţiativa NATO prin care ţări europene membre ale Alianţei şi Canada cumpără din SUA arme şi muniţii destinate Ucrainei, potrivit Agerpres. 

În discuţia cu preşedintele ucrainean, premierul canadian a reafirmat angajamentul ţării sale de a continua să ofere Ucraina sprijin militar, financiar şi de altă natură pentru a o susţine în războiul cu Rusia, a semnalat biroul de presă al premierului Mark Carney.

Ei au mai discutat despre modalităţi de a creşte presiunea asupra Rusiei pentru ca aceasta să se angajeze în „negocieri cu bună-credinţă”, precum şi despre rolul Canadei în reconstrucţia postbelică a Ucrainei.

În luna aprilie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, făcea un apel către statele membre ale Alianţei să nu „piardă din vedere Ucraina” şi să sporească ajutorul militar pentru această ţară, stabilind ca obiectiv pentru acest ajutor anul acesta 60 de miliarde de dolari, echivalentul a circa 51 de miliarde de euro, relatează AFP şi Reuters.

„Trebuie să fim atenţi că suntem capabili să asigurăm un sprijin neîntrerupt pentru Ucraina”, spunea Rutte.

„Trebuie să ne asigurăm că Ucraina are ce-i trebuie pentru a continua lupta. Aşadar, există un acord larg asupra acestui lucru de ambele părţi ale Atlanticului”, adăuga el, referindu-se la mecanismul PURL, iniţiativa NATO prin care ţări europene cumpără din SUA arme şi muniţii pentru Ucraina.

Citește mai mult AICI

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Abbas Araghchi
2
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
3
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
militari ucraineni
4
Un soldat ucrainean a ajuns din greșeală într-o tranșee inamică, a supraviețuit două...
nava MV Hondius
5
Croazieră de coșmar: Morți și oameni în stare gravă la bordul unui vas, după ce au fost...
Nicușor Dan, în fața unei decizii pe care România a mai luat-o doar de 7 ori în istorie: ”Ne gândim la asta”
Digi Sport
Nicușor Dan, în fața unei decizii pe care România a mai luat-o doar de 7 ori în istorie: ”Ne gândim la asta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
U.S. Marines with 3rd Battalion, 1st Marines, 1st Marine Division, steady a SKED device as it is airlifted onto a UH-1Y Venom attached to Marine Light
Germania spune ce pas trebuie să facă Europa după decizia lui Trump: „Pur și simplu nu există altă cale”
Volodimir Zelenski
Zelenski revine la relații mai bune cu un lider european cu care a avut neînțelegeri mari. „Am convenit o reuniune comună”
steagurile ucrainei si ue
Comisarul pentru extindere, Marta Kos, spune că „e imposibil” ca Ucraina să adere la UE în 2027 și propune o alternativă
volodimir zelenski
Câți ucraineni mai au încredere în Zelenski. Datele ultimului sondaj realizat la Kiev
summit al Comunităţii Politice Europene
Zeci de lideri din Europa, alături de Canada, se întâlnesc la summitul CPE din Armenia. Merz și Erdogan nu participă
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai...
camioane autostrada
„Am intrat în camera ilegalităților”. Radu Miruță spune că a...
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu dezvăluie ce i-au răspuns aleșii PSD la e-mailul...
Screenshot 2025-12-13 232740
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru...
Ultimele știri
Doi tineri din București au fost reţinuţi după ce s-au filmat în timp ce dansau pe morminte din Cimitirul Bellu
Nicușor Dan îl laudă pe Cristian Chivu după titlul din Italia: „Va avea un viitor strălucit”
Putin numește șef al Forțelor Aerospațiale un general implicat în masacrul de la Bucea, sancționat de UE
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Mercur în Taur. Patru zodii obțin răspunsurile pe care le așteptau
Cancan
Vedeta TV a murit din cauza unei supradoze. A fost găsită fără suflare într-un centru social 😲
Fanatik.ro
Ilie Dumitrescu și Radu Naum, contre în direct de la greșeala lui Szabolcs Kovacs: „Nu am voie să-l contrazic...
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Românul căruia Cristi Chivu i-a cerut autograf într-un restaurant: „Eram convins că e o farsă”
Adevărul
Panică la Moscova: o dronă ucraineană de atac a căzut la mică distanță de Kremlin
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
Pro FM
Alina Sorescu, adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu după divorț: „Povestea nu o să se termine niciodată”
Film Now
Cameron Diaz a devenit mamă a treia oară, în mare secret. Numele inedit ales de actriță și de soțul muzician...
Adevarul
Rușii se apropie de un oraș din centura fortificată a Ucrainei
Newsweek
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Carys Zeta Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Anunțul făcut de tânăra de 23 de ani la doar câteva...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...