După o întâlnire cu Zelenski, premierul canadian anunță un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina

Premierul canadian Mark Carney i-a oferit preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski un nou pachet de ajutor militar, în valoare de 270 de milioane de dolari canadieni (circa 200 de milioane de dolari americani), în urma întâlnirii pe care au avut-o luni în marja summitului Comunităţii Politice Europene (CPE), relatează agenţia EFE.

Noul ajutor militar canadian va fi folosit pentru achiziţia unor echipamente militare esenţiale prin mecanismul PURL („Lista de Necesităţi Prioritare pentru Ucraina”), iniţiativa NATO prin care ţări europene membre ale Alianţei şi Canada cumpără din SUA arme şi muniţii destinate Ucrainei, potrivit Agerpres.

În discuţia cu preşedintele ucrainean, premierul canadian a reafirmat angajamentul ţării sale de a continua să ofere Ucraina sprijin militar, financiar şi de altă natură pentru a o susţine în războiul cu Rusia, a semnalat biroul de presă al premierului Mark Carney.

Ei au mai discutat despre modalităţi de a creşte presiunea asupra Rusiei pentru ca aceasta să se angajeze în „negocieri cu bună-credinţă”, precum şi despre rolul Canadei în reconstrucţia postbelică a Ucrainei.

În luna aprilie, secretarul general al NATO, Mark Rutte, făcea un apel către statele membre ale Alianţei să nu „piardă din vedere Ucraina” şi să sporească ajutorul militar pentru această ţară, stabilind ca obiectiv pentru acest ajutor anul acesta 60 de miliarde de dolari, echivalentul a circa 51 de miliarde de euro, relatează AFP şi Reuters.

„Trebuie să fim atenţi că suntem capabili să asigurăm un sprijin neîntrerupt pentru Ucraina”, spunea Rutte.

„Trebuie să ne asigurăm că Ucraina are ce-i trebuie pentru a continua lupta. Aşadar, există un acord larg asupra acestui lucru de ambele părţi ale Atlanticului”, adăuga el, referindu-se la mecanismul PURL, iniţiativa NATO prin care ţări europene cumpără din SUA arme şi muniţii pentru Ucraina.

