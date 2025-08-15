Live TV

După Putin, Trump vrea să se întâlnească cu încă un dictator. Anunțul făcut de președintele SUA

Data actualizării: Data publicării:
trump la casa alba
Donald Trump. Foto: GettyImages

Preşedintele american Donald Trump a discutat, vineri, la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, un aliat fidel al preşedintelui rus Vladimir Putin, a anunţat agenţia oficială de ştiri belarusă Belta, înaintea unui summit între preşedinţii SUA şi Rusiei în Alaska, relatează AFP, potrivit Agerpres. 

„Lukaşenko şi Trump au avut o conversaţie telefonică”, a relatat agenţia Belta pe Telegram.

La rândul său, Trump a anunţat într-o postare pe reţelele sociale că a discutat cu Lukaşenko şi că intenţionează să se întâlnească cu acesta „în viitor”, relatează Reuters.

„Am discutat multe subiecte, inclusiv vizita preşedintelui Putin în Alaska”, a anunţat Trump într-o postare, în timp ce se afla la bordul aeronavei Air Force One în drum spre Anchorage.

Trump a afirmat că motivul convorbirii a fost acela de a-i mulţumi lui Lukaşenko pentru eliberarea a 16 prizonieri şi de a-i cere să elibereze alţi 1.300.

„Am avut o discuție minunată cu foarte respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko. Scopul convorbirii a fost să îi mulțumesc pentru eliberarea a 16 prizonieri. Discutăm, de asemenea, despre eliberarea a încă 1.300 de prizonieri. Discuția noastră a fost foarte bună”, a mai scris Trump pe Truth Social.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc vineri faţă în faţă în Alaska, cu intenția declarată de a căuta soluții pentru războiul din Ucraina.

Potrivit Kremlinului, va avea loc mai întâi o întâlnire tête-à-tête între cei doi lideri, plus traducătorii lor, urmată de o întâlnire mai largă cu delegaţiile lor şi un prânz de lucru.

Trump a declarat că îi va suna pe Zelenski şi pe mai mulţi lideri europeni după încheierea întâlnirii pentru a-i informa. Potrivit Kremlinului, ar urma să fie şi o conferinţă de presă comună.

Donald Trump a precizat că va avea loc o conferinţă de presă după discuţii, dar că nu ştie dacă va fi una comună.

Citește mai mult AICI:  LIVE TEXT Summit în Alaska. Trump este în avion, să-l întâlnească pe Putin: „Nu sunt aici ca să negociez pentru Ucraina”

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Village, Wallachia, Romania
1
Amenzi de până la 100.000 de lei pentru cei care construiesc fără autorizație, în propria...
Colosseum
2
Avertisment pentru turiștii care au vizitat Italia: Zeci de mii de acte de identitate...
ilie bolojan guvern
3
Concluziile discuției dintre Ilie Bolojan și primarii comunelor: „Rea-credință! Parcă...
ilie bolojan face declaratii
4
Mesajul lui Ilie Bolojan pentru profesori: „Statul român nu mai poate continua abordările...
harta ucraina razboi
5
Teritoriile care ar putea fi „schimbate” de Rusia și Ucraina în urma summitului Trump...
A auzit cum a numit Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin și n-a stat pe gânduri. Reacția face înconjurul lumii
Digi Sport
A auzit cum a numit Donald Trump întâlnirea cu Vladimir Putin și n-a stat pe gânduri. Reacția face înconjurul lumii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
d trump intra in avionul air force one
Summit în Alaska. Trump este în avion, să-l întâlnească pe Putin: „Nu...
Nicușor Dan, la mănăstirea Sâmbăta de Sus.
Nicușor Dan explică de ce a mers la mănăstire, în loc să participe la...
Bucharest, Romania. 29th July, 2025:Ilie Bolojan, the Prime Minister of Romania, holds a press conference on the topic of special pensions reform at Victoria Palace, the Romanian Government headquarters. Credit: Lucian Alecu/Alamy Live News
Bolojan, „simbolul austerității”, într-un interviu pentru Bloomberg...
nicusor dan face declaratii
Nicuşor Dan este pesimist cu privire la întâlnirea Trump-Putin: „N-am...
Ultimele știri
Incendiu de vegetație într-o comună din Ilfov. ISU: „Există pericolul de propagare la case. Se evacuează persoanele din zona afectată”
Maia Sandu acuză „presiuni fără precedent” pe diaspora Republicii Moldova. Semnalul de alarmă tras de președinta de la Chișinău
„Fiecare picătură contează”. Locuitorii capitalei Suediei, îndemnaţi să economisească apa, după o lună iulie caniculară
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Iulia Navalnaia, văduva defunctului disident rus Aleksei Navalnîi
Iulia Navalnaia, mesaj pentru Trump și Putin înainte de summitul de la Alaska: „Trebuie să luaţi o decizie ireversibilă”
Jurnaliștii ruși ajunși în Alaska pentru summitul Putin-Trump se plâng de cazarea oferită de americani: „Condițiile sunt spartane”
18 September 2024, Hesse, Gieen: Refugees from Ukraine stand by a bus at the initial reception center for refugees in Hesse. From here, the people are distributed to the municipalities within the state. Photo: Boris Roessler/dpa
Marea deportare a ucrainenilor. Trump se pregătește să expulzeze 120.000 de refugiați. Care sunt motivele
witkoff lavrov baza
„Greii” lui Putin și novicii lui Trump: membrii delegațiilor rusă și americană care se văd în Alaska
photo-collage.png - 2025-08-15T132750.648
Ionuț Moșteanu, despre întâlnirea dintre Trump și liderul rus: „Pacea nu trebuie să însemne un răgaz pentru Putin să se reînarmeze”
Partenerii noștri
Pe Roz
Priscilla Presley, acuzată că a deconectat aparatele care-i țineau fiica în viață. Lisa Marie ar fi fost...
Cancan
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
Fanatik.ro
Povestea șocantă a unei femei care a văzut cum prietena ei e mâncată de rechin. „A fost exact ca în filmul...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
La câți bani au renunțat oamenii lui Nicușor Dan pentru funcțiile la Cotroceni. Ce salarii aveau înainte...
Adevărul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică...
Playtech
Unde se ascunde Klaus Iohannis în timp ce ANAF îi cere 1 milion de euro. Fostul președinte a stârnit furie cu...
Digi FM
Este mai înalt decât tatăl său. Dylan, fiul lui Pierce Brosnan, într-o apariție rară alături de actor, la o...
Digi Sport
La 32 de ani, ”cea mai frumoasă femeie din lume” a apărut în fața tuturor fără machiaj și a spus ce operații...
Pro FM
Bianca Censori, imaginile provocatoare care i-au adus noi critici: „Pentru nimeni și nimic nu merită să-ți...
Film Now
Halle Berry a fost Miss World USA. Cum arăta în 1986
Adevarul
Popa sfințește sportul. Un profesor cu 33 de operații și cu un picior tăiat ține în viață, de 29 de ani...
Newsweek
Bolojan avertizează că pensiile și salariile ar putea să nu mai fie plătite. „Vin 6 luni critice”
Digi FM
De ce nu își găsește David Pușcaș, fiul adoptiv al Luminiței Anghel, un job: „Mai bine mă nășteam într-o...
Digi World
Un reputat astrofizician de la Harvard avertizează: o navă extraterestră „ostilă” ar putea lovi Pământul în...
Digi Animal World
Câinele format de români pentru români, dat uitării: Mioriticul a ajuns la doar 70 de pui pe an
Film Now
Brad Pitt, cu mustață. După succesul cu „F1”, starul american filmează pentru noul proiect scris de Tarantino
UTV
Adela Popescu, despre începutul relației cu Radu Vâlcan. „Mi-a luat puțin timp până m-am lămurit că...