După Putin, Trump vrea să se întâlnească cu încă un dictator. Anunțul făcut de președintele SUA

Preşedintele american Donald Trump a discutat, vineri, la telefon cu omologul său din Belarus, Aleksandr Lukaşenko, un aliat fidel al preşedintelui rus Vladimir Putin, a anunţat agenţia oficială de ştiri belarusă Belta, înaintea unui summit între preşedinţii SUA şi Rusiei în Alaska, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Lukaşenko şi Trump au avut o conversaţie telefonică”, a relatat agenţia Belta pe Telegram.

La rândul său, Trump a anunţat într-o postare pe reţelele sociale că a discutat cu Lukaşenko şi că intenţionează să se întâlnească cu acesta „în viitor”, relatează Reuters.

„Am discutat multe subiecte, inclusiv vizita preşedintelui Putin în Alaska”, a anunţat Trump într-o postare, în timp ce se afla la bordul aeronavei Air Force One în drum spre Anchorage.

Trump a afirmat că motivul convorbirii a fost acela de a-i mulţumi lui Lukaşenko pentru eliberarea a 16 prizonieri şi de a-i cere să elibereze alţi 1.300.

„Am avut o discuție minunată cu foarte respectatul președinte al Belarusului, Aleksandr Lukașenko. Scopul convorbirii a fost să îi mulțumesc pentru eliberarea a 16 prizonieri. Discutăm, de asemenea, despre eliberarea a încă 1.300 de prizonieri. Discuția noastră a fost foarte bună”, a mai scris Trump pe Truth Social.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin se întâlnesc vineri faţă în faţă în Alaska, cu intenția declarată de a căuta soluții pentru războiul din Ucraina.

Potrivit Kremlinului, va avea loc mai întâi o întâlnire tête-à-tête între cei doi lideri, plus traducătorii lor, urmată de o întâlnire mai largă cu delegaţiile lor şi un prânz de lucru.

Trump a declarat că îi va suna pe Zelenski şi pe mai mulţi lideri europeni după încheierea întâlnirii pentru a-i informa. Potrivit Kremlinului, ar urma să fie şi o conferinţă de presă comună.

Donald Trump a precizat că va avea loc o conferinţă de presă după discuţii, dar că nu ştie dacă va fi una comună.

Citește mai mult AICI: LIVE TEXT Summit în Alaska. Trump este în avion, să-l întâlnească pe Putin: „Nu sunt aici ca să negociez pentru Ucraina”

Editor : C.L.B.