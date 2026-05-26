SpaceX a cerut Pentagonului o sumă de cinci ori mai mare pentru serviciile Starlink în timpul războiului cu Iranul. De ce au cedat SUA

Rețeaua Starlink. Foto Profimedia
Rețeaua Starlink. Foto: Profimedia

SpaceX a transmis Pentagonului că a plătește prea puțin pentru conexiunile prin Starlink care ghidează dronele kamikaze americane deasupra Iranului, cerând un preț de cinci ori mai mare, creștere pe care Departamentul Apărării a fost în cele din urmă de acord să o plătească, potrivit Reuters.

În săptămânile de după începerea campaniei de bombardamente asupra Iranului, diferența dintre ceea ce plătea Pentagonul - aproximativ 5.000 de dolari per terminal - și ceea ce SpaceX credea că i se cuvine a devenit subiectul unor întâlniri la nivel executiv, oficialii companiei susținând că utilizarea reală reflectă un nivel de servicii cu un preț mai apropiat de 25.000 de dolari, a relatat Reuters, bazându-se pe surse anonime și documente ale Pentagonului.

Disputa s-a concentrat pe dronele kamikaze LUCAS - o muniție americană ieftină, comparabilă cu Shahed-urile Iranului - care se bazează pe rețeaua de sateliți Starlink pentru ghidaj și țintire.

Problema era însă cum să se clasifice utilizarea dronelor: SpaceX a susținut că cerințele operaționale plasează LUCAS în teritoriul aviației, o categorie care impune taxe semnificativ mai mari decât planurile terestre sau de mobilitate. Oficialii apărării au replicat că o taxă lunară de 25.000 de dolari nu are sens pentru o armă care se conectează la rețea doar pentru o perioadă scurtă de timp înainte de a se autodistruge, potrivit sursei citate. Confruntat cu operațiuni de atac în desfășurare și fără un furnizor alternativ viabil, Departamentul Apărării a capitulat, acceptând noua structură de prețuri a SpaceX - o concesie care a împins costul per unitate al fiecărei drone LUCAS la aproape dublul cifrei inițiale de aproximativ 30.000 de dolari.

Acordul nu a soluționat problema pe plan intern. Secretarul adjunct al Apărării, Steve Feinberg, s-a numărat printre înalții oficiali ai Pentagonului care au rămas nemulțumiți de ceea ce fusese acceptat, iar când luptele s-au oprit în aprilie, reprezentanții Departamentului Apărării au folosit fereastra de armistițiu pentru a redeschide conversația cu Terrence O'Shaughnessy - generalul în retragere cu patru stele al Forțelor Aeriene, care conduce acum divizia de apărare a SpaceX.

Pentagonul a declarat că Biroul său de Comunicații Comerciale prin Satelit lucrează la identificarea unor furnizori concurenți. Însă, potrivit Reuters, niciun alt furnizor nu oferă în prezent o alternativă comparabilă. Cu o constelație de aproximativ 10.000 de sateliți, reprezentând peste 60% din tot ceea ce înconjoară în prezent planeta, SpaceX lasă proiectele concurente pe orbită terestră joasă - printre care OneWeb și Proiectul Kuiper al Amazon - mult în urmă ca amploare.

Editor : Ș.R.

