Emmanuel Macron vrea ca UE să devină un gulag digital, acuză Pavel Durov: „Încearcă să reducă la tăcere criticii online”

Pavel Durov, fondatorul Telegram, l-a acuzat pe președintele francez Emmanuel Macron că încearcă să transforme UE într-un „gulag digital” prin restricții impuse giganților tehnologici, relatează The Times.

Multimiliardarul de origine rusă a făcut această afirmație în contextul unui conflict din ce în ce mai acerb între europeni și administrația Trump și platformele sociale cu privire la reglementările digitale. Măsurile sunt promovate de Bruxelles ca protecție împotriva discursurilor instigatoare la ură și a concurenței neloiale online, dar sunt denunțate de Washington ca fiind cenzură.

Durov s-a pronunțat după ce Statele Unite l-au sancționat pe Thierry Breton, fost comisar european francez, descris drept „creierul” restricțiilor impuse libertății de exprimare.

Breton, în vârstă de 70 de ani, care este și fost ministru francez al Economiei, este cea mai proeminentă dintre cele cinci persoane interzise în SUA pentru că au încercat să „constrângă” platformele sociale să „suprime punctele de vedere americane”, potrivit lui Marco Rubio, secretarul de stat. Printre ceilalți se numără britanicul Imran Ahmed, fondatorul Centrului pentru Combaterea Urii Digitale, care are legături strânse cu Morgan McSweeney, șeful de cabinet al lui Sir Keir Starmer.

Macron a denunțat sancțiunile SUA pe motiv că sunt „intimidări și constrângeri menite să submineze suveranitatea digitală europeană”. El a afirmat că reglementările digitale ale UE „asigură o concurență loială între platforme ... și ... că ceea ce este ilegal offline este ilegal și online”.

Însă, într-o serie de postări pe X, Durov, care se confruntă cu urmărirea penală în Franța pentru presupusa refuzare a Telegram de a coopera cu anchetele penale, l-a descris pe Breton ca fiind „arhitectul sancționat al legii UE privind cenzura [și] un aliat apropiat și numit de Macron”.

El a adăugat: „Confruntându-se cu un nivel extrem de scăzut al popularității, Macron încearcă să reducă la tăcere criticii online transformând întreaga UE într-un gulag digital — prin cenzură (DSA) și supraveghere în masă (Chat Control).”

Legea privind serviciile digitale (DSA) a UE, introdusă în 2022, are scopul de a obliga platformele sociale să controleze conținutul ilicit, cum ar fi discursurile instigatoare la ură, și să publice informații despre operațiunile și veniturile lor din publicitate.

Marea Britanie a introdus propria versiune a legislației, Legea privind siguranța online, care, potrivit guvernului, impune platformelor obligația de a „împiedica accesul copiilor la conținut dăunător și nepotrivit vârstei lor”.

Chat Control se referă la o propunere a UE de reglementare a abuzului sexual asupra copiilor online, care, potrivit criticilor, ar duce la supravegherea tuturor conversațiilor de pe rețelele sociale.

Administrația Trump a acționat după ce X a fost amendată cu 120 de milioane de euro de către UE în această lună pentru că nu a divulgat informații despre reclamele sale. Elon Musk a răspuns solicitând „abolirea” UE.

Fondatorul Telegram, în vârstă de 41 de ani, care a primit cetățenia franceză în 2021, a sugerat că Macron era cel care trăgea sforile în spatele acțiunii UE împotriva rețelelor sociale. El a afirmat că adevăratul scop al președintelui francez era acela de a îndrepta utilizatorii către mass-media mainstream, în încercarea de a controla informațiile pe care le primeau și de a-și îmbunătăți propriile ratinguri, aflate la un nivel foarte scăzut.

Editor : A.M.G.