Video Emoții pentru pasagerii unui avion care a atins pista violent, la aterizare Data actualizării: 09.09.2025 00:27 Data publicării: 09.09.2025 00:06 Foto: Captură Digi24 / Sursa: YouTube @SHOWMECaribbean Aterizare cu emoții pentru 164 de oameni dintr-un avion căruia i s-a rupt trenul de aterizare, în urma impactului dur cu pista. Moment jenant pentru Mark Zuckerberg la Casa Albă, când a vrut să-i facă pe plac lui Trump. „Scuze, dar nu știam ce cifre vă doriți” „Afacere” pe plajă: la cules de ambalaje reciclabile. Ce spun turiștii despre cei care adună sticlele de plastic Elevi în containere fără apă și lumină, la cea mai mare școală din România. Edilul Sectorului 3: Să nu căutăm probleme acolo unde sunt Costul antivaccinismului: în anii următori vom avea sute de copii care vor paraliza și vor muri Misiune NATO în Bulgaria. Cel mai mare exercițiu din acest an pentru gestionarea dezastrelor Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni nu voia să o ajute”. Mărturie în exclusivitate Scandal în trafic la intrarea în Constanța. Șoferi filmați în timp ce se bat în mijlocul drumului Accident grav pe Centura Capitalei. Un bărbat a murit după ce mașina pe care o conducea a căzut de pe pasarelă și a luat foc Scenele s-au petrecut în Caraibe. Aeronava venea din Canada și a atins pista violent, ceea ce a avariat aripa dreaptă și a provocat distrugerea trenului de aterizare din drepta.Incidentul a declanșat intervenția rapidă a pompierilor, care au împrăștiat spumă ca măsură de precauție. Nimeni nu a fost rănit.Aeroportul este considerat unul cu risc ridicat, din cauza pistei de doar 2.100 de metri și a curenților puternici, care pot face aterizarea mai dificilă. Editor : Liviu Cojan Etichete: avion caraibe avarie tren de aterizare aterizare dura Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni... 2 „O rușine uriașă pentru Putin. Totul s-a făcut praf”: Coșmarul unei familii din Kursk... 3 Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să... 4 Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști... 5 „Operațiunea Tensiune Joasă”. Mărturia unui muncitor de la fabrica Hyundai despre raidul...