„Era sânge peste tot”. Mărturii cutremurătoare după atacul din trenul din Marea Britanie. Poliția susține că a fost un singur atacator

Poliţia britanică a anunţat că atacul cu cuţitul din tren, care a dus la spitalizarea a 11 persoane, nu a fost un incident terorist. Un bărbat britanic în vârstă de 32 de ani este singurul suspect acuzat în acest caz petrecut sâmbătă seara, după ce un alt bărbat arestat a fost eliberat duminică fără să fie pus sub acuzare, relatează Reuters. Un martor a declarat pentru BBC că era în trenul care se îndrepta spre Londra sâmbătă seara, când cineva a trecut în fugă pe lângă el spunând că un bărbat înjunghia „pe toată lumea, totul”.

Un bărbat în vârstă de 35 de ani, care fusese arestat anterior, a fost eliberat după ce poliţiştii au ajuns la concluzia că nu a fost implicat în atac.

Până duminică seara, cinci dintre răniţi au fost externaţi din spital. Printre cei care încă sunt internaţi se află şi un membru al personalului trenului care a încercat să-l oprească pe atacator şi se află în stare critică, a confirmat poliţia, după ce presa britanică relatase despre el prezentându-l ca un adevărat erou.

„Detectivii au analizat imaginile camerelor de supraveghere din tren şi este clar că acţiunile sale au fost eroice şi, fără îndoială, au salvat vieţile multor oameni”, a declarat poliţia.

Cine este suspectul arestat

Poliţia antiteroristă a ajutat la ancheta iniţială după atacul cu cuţitul asupra pasagerilor unui tren, sâmbătă, în estul Angliei, dar poliţia a declarat ulterior că nu există nimic care să sugereze că incidentul a fost un act de terorism.

Poliţia a declarat că se lucrează în prezent pentru a stabili evenimentele care au dus la acest atac şi investighează trecutul suspectului. De asemenea, a fost recuperat un cuţit de la locul faptei.

„Ancheta noastră avansează rapid şi suntem siguri că nu mai căutăm pe nimeni altcineva în legătură cu incidentul”, a declarat adjunctul şefului poliţiei, Stuart Cundy

Poliţia l-a descris pe singurul suspect ca fiind un cetăţean britanic de culoare, născut în Regatul Unit, care locuieşte în Peterborough, o localitate la 160 km nord de Londra, acolo de unde s-a şi urcat în tren.

Suspectul a fost arestat de poliţia înarmată după ce trenul a făcut o oprire de urgenţă la Huntingdon, la aproximativ 130 de km nord de Londra.

Prim-ministrul Keir Starmer a calificat incidentul drept „îngrozitor” şi „extrem de îngrijorător”, în timp ce regele Charles s-a declarat „cu adevărat îngrozit şi şocat”.

Infracţiunile comise cu cuţitul în Anglia şi Ţara Galilor au crescut cu 87% în ultimul deceniu, cu 54.587 de infracţiuni numai anul trecut, o creştere cu 2% faţă de 2023. Una dintre cele mai ridicate rate din Europa, potrivit cifrelor Ministerului de Interne britanic.

Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a declarat că este „profund întristată”, îndemnând în acelaşi timp oamenii să evite speculaţiile cu privire la incident.

Guvernul doreşte să oprească răspândirea zvonurilor pe reţelele sociale, după ce un incident petrecut în Southport, în nord-vestul Angliei, în 2024, când au fost ucise trei fetiţe, a dus la revolte în toată ţara, din cauza unor afirmaţii false răspândite pe internet.

„Era sânge peste tot”

„Am pus mâna pe acest scaun... şi apoi m-am uitat la mâna mea şi era acoperită de sânge. Apoi m-am uitat la scaun şi era sânge peste tot pe scaun. Apoi m-am uitat în faţă şi era sânge pe toate scaunele”, a spus martorul pentru BBC.

Un alt martor a declarat pentru Sky News că un suspect a fost văzut fluturând un cuţit mare înainte de a fi imobilizat de poliţie prin electroşocuri.

Atacul a avut loc într-un tren care plecase la ora 18:25 (ora locală şi GMT) din Doncaster (nordul Angliei) şi se îndrepta către gara King's Cross din Londra.

Poliţia a fost alertată cu privire la un incident la bordul trenului în jurul orei 19:40 şi a intervenit în gara Huntingdon, lângă Cambridge, la aproximativ 120 de kilometri nord de Londra.

Poliţia britanică a transporturilor (BTP) a declarat iniţial că agenţii poliţiei locale au arestat două persoane. Însă doar una dintre ele este considerată acum suspectă, a precizat poliţia duminică seara.

Secretarul general al sindicatului transporturilor RMT, Eddie Dempsey, a afirmat că mecanicul trenului a „deviat” de la traseu pentru a permite intervenţia poliţiei şi a serviciilor de urgenţă.

Olly Foster, pasagerul citat de BBC, a povestit că a crezut iniţial că este o glumă legată de Halloween când a auzit pasagerii strigând: „Fugiţi! E un tip care înjunghie pe toată lumea”.

„Diavolul nu va învinge”

O pasageră, Dayna Arnold, a povestit mai multor ziare că s-a trezit faţă în faţă cu el, implorându-l să nu o omoare, iar el i-a răspuns: „Diavolul nu va învinge”.

O prezenţă puternică a poliţiei a fost desfăşurată în gările din ţară şi va fi menţinută timp de câteva zile.

Acest atac are loc la o lună după atacul cu cuţitul într-o sinagogă din nordul Manchesterului, în care două persoane au fost ucise, una dintre ele de un glonţ tras de poliţia care a intervenit la faţa locului.

În vara anului 2024, un tânăr britanic de origine rwandeză a ucis trei fete cu o armă albă într-o sală de dans din Southport, în nordul Angliei. Alte zece persoane, dintre care opt copii, au fost rănite.

Iar un refugiat afgan în vârstă de 22 de ani a fost pus sub acuzare săptămâna aceasta după un atac cu cuţitul soldat cu un mort şi doi răniţi, luni, în apropiere de Londra.

Editor : C.S.