Eric Swalwell s-a retras din cursa pentru funcția de guvernator al statului California, după acuzațiile de hărțuire sexuală și viol

Congresmanul democrat Eric Swalwell s-a retras din cursa pentru funcția de guvernator al statului California, după ce patru femei l-au acuzat de fapte care variază de la hărțuire sexuală până la viol. Politicianul neagă acuzațiile și susține că se va apăra „cu fapte”, însă presiunile venite inclusiv din partea unor lideri democrați l-au determinat să-și suspende campania cu doar câteva săptămâni înainte de alegeri.

Decizia vine în contextul în care alegătorii urmează să primească buletinele de vot prin poștă pentru scrutinul din 2 iunie, organizat pentru a-l înlocui pe actualul guvernator, Gavin Newsom.

Acuzații grave și retragerea sprijinului politic

Primele acuzații au apărut în presa americană, după ce o fostă angajată a susținut că ar fi fost supusă unor comentarii și mesaje sexuale nepotrivite la scurt timp după angajare.

Femeia a declarat că, în 2019, s-a trezit în camera de hotel a congresmanului fără să-și amintească exact ce s-a întâmplat, prezentând ulterior semne de traumă sexuală.

Potrivit relatărilor, afirmațiile sale ar fi fost susținute de mesaje trimise prietenilor la acel moment și de fostul iubit, care ar fi încurajat-o să raporteze incidentul.

Ulterior, CNN a publicat și alte acuzații venite din partea a patru femei care au lucrat pentru Swalwell, care au reclamat abuzuri de natură sexuală.

La scurt timp după apariția acuzațiilor, mai mulți susținători importanți și-au retras sprijinul, printre care Adam Schiff și Hakeem Jeffries.

Reacția congresmanului

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Swalwell a anunțat că își suspendă campania și și-a exprimat regretul pentru „greșelile de judecată din trecut”.

„Îmi suspend campania pentru funcția de guvernator. Voi lupta împotriva acuzațiilor grave și false care mi-au fost aduse, dar aceasta este lupta mea, nu o campanie electorală”, a transmis acesta.

Congresmanul a respins ferm acuzațiile, afirmând că, de-a lungul carierei sale de aproape două decenii ca procuror și ales, a protejat drepturile femeilor și că va recurge la acțiuni în justiție dacă va fi necesar.

Cursă electorală deschisă

Retragerea lui Swalwell complică și mai mult competiția electorală, în care sunt așteptați cel puțin zece candidați, atât din partea Partidul Democrat, cât și a republicanilor.

Deși democrații domină scena politică din California, fragmentarea votului ar putea influența rezultatul alegerilor primare. În acest sistem electoral, primii doi candidați clasați avansează în alegerile generale din 3 noiembrie, indiferent de apartenența politică.

