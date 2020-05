Escamilla, liderul unei temute grupări din Mexic, a murit de coronavirus în timp ce ispășea 37 de ani de închisoare

Moisés Escamilla May, liderul unui cunoscute grupări mexicane, a murit în închisoare de coronavirus, informează BBC.

Escamilla, în vârstă de 45 de ani, era liderul unei grupări care făcea parte din faimosul cartel criminal Los Zetas. Acesta ispășea o pedeapsă de 37 de ani de închisoare în penitenciarul de maximă securitate Puente Grande din statul Jalisco.

Cine era Moisés Escamilla May

Moisés Escamilla May, supranumit Gordo May, conducea o grupare denumită "Old School Zetas", parte din cartelul Los Zetas. Escamilla era principalul furnizor de cocaină în Cancun și aducea drogurile pe rute maritime din America Centrală în cunoscuta stațiune turistică. Totodată, acestsa avea o rețea de informatori care includea și agenți din poliția locală. Când a fost arestat, în 2008, gruparea sa infracțională era considerată cea mai puternică din zona Cancun.

Escamilla era considerat un deținut foarte periculos și a murit în închisoarea Puente Grande. A dezvoltat probleme respiratorii pe 6 mai și a murit două zile mai târziu. Moartea sa a fost anunțată abia duminică. Penitenciarul Puente Grande a raportat până acum 74 de cazuri de coronavirus.

Mexic are confirmate până acum 35.000 de cazuri și bilanțul se ridică la 3.465 de morți. Cu toate acestea, există temeri că numărul mic de teste efectuat nu reflectă numărul real de cazuri, care ar putea fi mult mai mare.

