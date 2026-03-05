Eşec în Senatul american privind o rezoluţie care ar fi limitat puterile lui Trump împotriva Iranului

O rezoluţie care viza limitarea puterilor preşedintelui Donald Trump în războiul împotriva Iranului a fost respinsă miercuri în Senatul american, din cauza sprijinului puternic din partea majorităţii republicane pentru operaţiunea americano-israeliană, transmite AFP, potrivit Agerpres.

La sfârşitul lunii ianuarie, chiar înainte de izbucnirea conflictului, senatorul democrat Tim Kaine a introdus o rezoluţie pentru a „ordona retragerea forţelor armate americane din ostilităţile împotriva Republicii Islamice Iran care nu au fost autorizate de Congres”.

Dar iniţiativa sa a fost respinsă cu 53 de voturi împotrivă şi 47 pentru. Democratul John Fetterman, care susţine războiul, a votat împotrivă, în timp ce republicanul Rand Paul a fost singurul membru al partidului său care a votat pentru.

În faţa unui preşedinte care a extins controlul executivului asupra legislativului de la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie 2025, Tim Kaine, alături de mulţi alţi parlamentari democraţi, a asigurat că doreşte să reafirme autoritatea Congresului, singurul organism împuternicit de Constituţia Statelor Unite să declare război.

„Americanii vor ca preşedintele Trump să scadă preţurile, nu să ne târască în războaie inutile şi nesfârşite”, a declarat marţi senatorul de Virginia într-un comunicat, denunţând încă de sâmbătă un conflict lansat „ilegal” de republican.

Marţi, la finalul unui briefing clasificat secret de apărare între senatori şi în special şeful diplomaţiei americane , Marco Rubio, cu privire la războiul împotriva Iranului, Tim Kaine a asigurat AFP că administraţia nu a prezentat nicio dovadă a unei „ameninţări iminente din partea Iranului” împotriva Statelor Unite.

Această chestiune a unei „ameninţări iminente” se află în centrul dezbaterii privind legalitatea declanşării conflictului de către Donald Trump.

Pentru că, în timp ce Congresul este singurul organism autorizat să declare război, o lege din 1973 îi permite preşedintelui să declanşeze o intervenţie militară limitată pentru a răspunde unei situaţii de urgenţă create de un atac împotriva Statelor Unite.

În videoclipul său în care anunţa operaţiunea sâmbătă, Donald Trump a invocat tocmai o ameninţare „iminentă” reprezentată, în opinia sa, de Iran, dar nu a reuşit să convingă opoziţia democrată în această privinţă.

În Camera Reprezentanţilor, o rezoluţie similară cu cea a lui Tim Kaine în Senat ar urma să fie supusă la vot joi, dar se anticipează şi aici o înfrângere.

„Ideea că am retrage această putere comandantului nostru şef, preşedintele, de a termina treaba este o perspectivă înfricoşătoare pentru mine”, a afirmat luni preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson.

„Este periculos şi sper - şi cred - că vom avea suficiente voturi pentru a o respinge”, a adăugat el în faţa presei la Capitoliu.

Editor : C.L.B.