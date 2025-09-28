Live TV

„Este bine pentru noi să avem vecini normali”. Declarația lui Viktor Orban, în prezența premierului slovac Robert Fico

Data publicării:
viktor orban
Foto: Viktor Orban, premierul Ungariei / Sursa foto: Profimedia Images

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică, la Esztergom, că „este bine să avem vecini normali”, într-o aluzie la relațiile bilaterale cu Slovacia, în prezența omologului său Robert Fico. Mesajul a fost transmis în cadrul ceremoniei care a marcat 130 de ani de la inaugurarea podului Maria Valeria de peste Dunăre, informează MTI, citată de Agerpres.

„Este bine că nu suntem singuri, este bine pentru noi să avem vecini normali”, a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, duminică.

Adresându-se premierului slovac, care a participat de asemenea la eveniment, Orbán a spus că Robert Fico „ştie ceva ce doar el din Europa ştie: atunci când Slovacia greşeşte într-un fel sau altul, el vine şi îndreaptă lucrurile”. În acest context, Viktor Orbán i-a urat omologului său slovac mult succes în demersurile sale actuale.

Premierul ungar a salutat, de asemenea, recentul amendament la Constituţia Slovaciei, care defineşte căsătoria drept o uniune între un bărbat şi o femeie și recunoaşte două genuri.

Viktor Orbán a amintit că este pentru a treia oară când susţine un discurs la podul de pe Dunăre ce leagă cele două ţări, dar pentru prima dată în prezenţa lui Fico, un premier „indestructibil”, cu „cel mai îndelungat mandat din istoria Slovaciei”.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ninsoare pe camp
1
Vin primele ninsori. Prognoza meteo pe următoarele 7 zile
femeie cu un colet in fata
2
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce...
zelenski face declaratii
3
Acuzat de Budapesta că „vede monștri”, Zelenski îi arată Ungariei drona care a încălcat...
oameni care merg pe strada prin ninsoare
4
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de...
BUCURESTI - ALEGERI 2025 - VICTOR PONTA - DEPUNERE CANDIDATURA -
5
Ponta a fost păcălit de doi comedianți ruși, care s-au dat drept Poroșenko. Ce le-a spus...
100 de țări au votat! Cum arată clasamentul realizat de România, la Balonul de Aur
Digi Sport
100 de țări au votat! Cum arată clasamentul realizat de România, la Balonul de Aur
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
femeie cu buletin de vot, alegeri moldova
Alegeri Republica Moldova 2025. Sandu: Voturile voastre cinstite pot...
maia sandu
Maia Sandu: Moldova nu există fără moldovenii din diaspora. „Vă rog...
Muncitori federali
America se pregătește pentru cea mai mare demisie în masă din...
Nicușor Dan, președintele României.
Nicușor Dan, despre relațiile partidelor din Coaliție: „Există...
Ultimele știri
Astronomii au descoperit o „pitică albă” care a înghiţit un corp ceresc asemănător lui Pluto
Reacția Kremlinului la amenințările lui Zelenski că va bombarda Moscova. „E mai bine nici măcar să nu vorbească despre asta”
Alegeri Republica Moldova 2025. Imagini cu buletine de vot false aruncate sau arse circulă online. Avertismentul Guvernului
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Viktor Orban
UE caută „o portiță” pentru a-l izola pe Viktor Orban și a trimite 140 de miliarde către Ucraina. „Ne aflăm într-o zonă gri”
soldați ucraineni lansează o dronă într-o pădure
O gaură uriașă în zidul anti-drone al Europei: De ce scutul de apărare propus de UE s-ar putea transforma într-o „Linie Maginot în cer”
Péter Szijjártó, ministrul ungar de Externe. Foto/ Profimedia Images
„Zelenski începe să o ia razna”, răspunde Ungaria la acuzaţiile preşedintelui ucrainean. „Vede monștri acum”
drona in zbor
Zelenski acuză Ungaria că a trimis drone în spațiul aerian al Ucrainei. Ce ordin i-a dat șefului armatei
viktor orban la bruxelles
Un scandal privind abuzuri sexuale în Ungaria se extinde, riscând să afecteze campania electorală. Viktor Orban promite răzbunare
Partenerii noștri
Pe Roz
Goldie Hawn, despre importanța sănătății mintale. Drama prin care a trecut fiul ei la 24 de ani și cum l-a...
Cancan
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Fanatik.ro
Cât costă o cameră de 1 decembrie, ziua României, în hotelul de lux deținut de Simona Halep din Poiana...
editiadedimineata.ro
Renunțarea la ora de vară ar putea preveni cazurile de accident vascular cerebral
Fanatik.ro
Cristi Borcea e gata să dea marea lovitură în domeniul în care Gigi Becali obține sume de bani fabuloase...
Adevărul
Statele Unite pregătesc cea mai mare demisie în masă din istorie, în contextul reducerilor profunde anunțate...
Playtech
Cum a obținut creșterea pensiei cu 50% un fost muncitor din Craiova. Justiția i-a dat dreptate
Digi FM
Ilie Bolojan, prima apariție oficială alături de partenera sa. Ținuta Ioanei a atras toate privirile
Digi Sport
Gata! Atletico e hotărâtă să facă un gest fără precedent, după 5-2 cu Real Madrid
Pro FM
Lora, despre relațiile toxice pe care le-a avut: „Am avut un fost iubit care a escaladat balconul de la...
Film Now
Channing Tatum rupe tăcerea despre divorțul de Jenna Dewan: „A fost dureros, am încercat să salvăm relația”
Adevarul
Războiul asimetric al Kievului. Cum lovește Ucraina „punctul vulnerabil” al Rusiei
Newsweek
Italia și România intră în criza pensiilor. Sunt prea mulți pensionari. Lipsesc 2.000.000.000€
Digi FM
Fosta iubită a lui Lamine Yamal, declarații neașteptate despre fotbalist: „Are un calendar cu fete, în...
Digi World
Ce aduci pe tălpile pantofilor fără să-ți dai seama. De ce nici să stai desculț în casă nu e sănătos
Digi Animal World
Au comandat o pizza, dar s-au trezit cu un musafir nepoftit. Ce a găsit o familie din Australia lângă...
Film Now
Ethan Hawke, sincer despre despărțirea de Uma Thurman: „Este aproape jenant chiar și când spun lucruri...
UTV
Dana Rogoz, apariție senzuală la aniversarea de 40 de ani: body mulat, fustă transparentă și un mesaj...