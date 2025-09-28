„Este bine pentru noi să avem vecini normali”. Declarația lui Viktor Orban, în prezența premierului slovac Robert Fico

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat duminică, la Esztergom, că „este bine să avem vecini normali”, într-o aluzie la relațiile bilaterale cu Slovacia, în prezența omologului său Robert Fico. Mesajul a fost transmis în cadrul ceremoniei care a marcat 130 de ani de la inaugurarea podului Maria Valeria de peste Dunăre, informează MTI, citată de Agerpres.

„Este bine că nu suntem singuri, este bine pentru noi să avem vecini normali”, a declarat prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, duminică.

Adresându-se premierului slovac, care a participat de asemenea la eveniment, Orbán a spus că Robert Fico „ştie ceva ce doar el din Europa ştie: atunci când Slovacia greşeşte într-un fel sau altul, el vine şi îndreaptă lucrurile”. În acest context, Viktor Orbán i-a urat omologului său slovac mult succes în demersurile sale actuale.

Premierul ungar a salutat, de asemenea, recentul amendament la Constituţia Slovaciei, care defineşte căsătoria drept o uniune între un bărbat şi o femeie și recunoaşte două genuri.

Viktor Orbán a amintit că este pentru a treia oară când susţine un discurs la podul de pe Dunăre ce leagă cele două ţări, dar pentru prima dată în prezenţa lui Fico, un premier „indestructibil”, cu „cel mai îndelungat mandat din istoria Slovaciei”.

