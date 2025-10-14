Live TV

„Eu sunt singurul care contează.” Trump l-a lăudat pe Orban că este un lider „fantastic”: „Îl iubim pe Viktor”

Data publicării:
viktor orban si donald trump isi strang mana
Viktor Orban se bucură de protecția președintelui american Donald Trump. Foto: Facebook

Premierul ungar Viktor Orban este un lider fantastic, a declarat luni preşedintele american Donald Trump, la conferinţa de pace privind Fâşia Gaza, desfăşurată în staţiunea egipteană Sharm El-Sheikh, de la Marea Roşie.

Într-o înregistrare video postată de premierul ungar pe pagina sa de Facebook, Donald Trump poate fi auzit spunând: „Avem Ungaria. Oh, Viktor!... Îl iubim pe Viktor. Eşti fantastic. Ştiu că mulţi oameni nu sunt de acord cu mine, dar eu sunt singurul care contează”, potrivit agenției MTI, preluată de Agerpres.

Viktor Orban a participat luni, în Egipt, la semnarea acordului de pace din Orientul Mijlociu, la invitaţia lui Trump.

Preşedintele american a adăugat că l-a susţinut pe Orban la ultimele alegeri, „şi a câştigat cu 28 de puncte”.

„Aşa că data viitoare te vei descurca şi mai bine... Suntem alături de tine sută la sută”.

La postarea sa de pe Facebook, Orban a adăugat următorul comentariu: „Vă mulţumesc, domnule preşedinte! Continuăm pe calea păcii!”.

