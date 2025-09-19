Familii ale unor victime ale accidentului Air India dau în judecată firmele Boeing și Honeywell

Familiile a patru pasageri care au murit la bordul avionului Air India prăbușit în iunie au intentat un proces în SUA împotriva producătorului de avioane Boeing și a producătorului de piese pentru aeronave Honeywell, acuzând companiile de neglijență. Procesul susține că întrerupătoarele de alimentare cu combustibil defecte au cauzat accidentul și acuză companiile că nu au făcut „nimic”, în ciuda faptului că erau conștiente de riscurile designului aeronavei, potrivit BBC.

Boeingul 787 al companiei Air India, cu destinația Gatwick, Londra, s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe Ahmedabad, ucigând 260 de persoane.

Întrerupătoarele au devenit un punct de interes pentru anchetatori, după ce o anchetă preliminară a constatat că alimentarea cu combustibil a motoarelor a fost întreruptă la câteva momente după ce avionul a decolat.

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a declarat anterior că întrerupătoarele de alimentare cu combustibil din avioanele Boeing sunt sigure.

Producătorul american de avioane nu a comentat cazul. În schimb, a făcut referire la raportul de investigație preliminară al Biroului de Investigare a Accidentelor de Aviație (AAIB) din India privind accidentul.

Procesul susține că ambele firme știau despre riscul unui accident încă de când au dezvoltat și comercializat 787 Dreamliner și componentele sale.

A fost citat un aviz FAA din 2018 care îndemna – dar nu obliga – operatorii să inspecteze mecanismul de blocare al comutatoarelor de combustibil pentru a se asigura că acesta nu poate fi mișcat accidental, întrerupând astfel alimentarea cu combustibil.

În cazul zborului 171 al Air India, comutatorul a fost mutat din poziția „funcționare” în poziția „închidere”, împiedicând tracțiunea avionului, conform raportului de investigație preliminară al AAIB.

Familiile au spus că acest lucru a echivalat cu un „defect” de proiectare care „a permis întreruperea accidentală a alimentării cu combustibil și pierderea totală a tracțiunii necesare pentru propulsarea” avionului.

De asemenea, companiile nu au avertizat companiile aeriene că aceste comutatoare necesită inspecție și reparații și nu au furnizat piese de schimb pentru a permite clienților lor să le instaleze, conform procesului.

Boeing și Honeywell „au stat cu mâinile în sân” în spatele unui aviz blând care recomanda doar inspectarea comutatoarelor, au declarat familiile, care sunt reprezentate de firma de avocatură Lanier, cu sediul în Texas.

Un raport mai detaliat al accidentului este așteptat cândva în 2026.

Un total de 229 de pasageri, 12 membri ai echipajului de cabină și 19 persoane la sol au pierit în prăbușirea avionului.

