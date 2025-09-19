Live TV

Familii ale unor victime ale accidentului Air India dau în judecată firmele Boeing și Honeywell

Data publicării:
Air India Crash, Ahmedabad - 14 Jun 2025
Foto: Profimedia Images

Familiile a patru pasageri care au murit la bordul avionului Air India prăbușit în iunie au intentat un proces în SUA împotriva producătorului de avioane Boeing și a producătorului de piese pentru aeronave Honeywell, acuzând companiile de neglijență. Procesul susține că întrerupătoarele de alimentare cu combustibil defecte au cauzat accidentul și acuză companiile că nu au făcut „nimic”, în ciuda faptului că erau conștiente de riscurile designului aeronavei, potrivit BBC.

Boeingul 787 al companiei Air India, cu destinația Gatwick, Londra, s-a prăbușit la scurt timp după decolarea de pe Ahmedabad, ucigând 260 de persoane.

Întrerupătoarele au devenit un punct de interes pentru anchetatori, după ce o anchetă preliminară a constatat că alimentarea cu combustibil a motoarelor a fost întreruptă la câteva momente după ce avionul a decolat.

Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a declarat anterior că întrerupătoarele de alimentare cu combustibil din avioanele Boeing sunt sigure.

Producătorul american de avioane nu a comentat cazul. În schimb, a făcut referire la raportul de investigație preliminară al Biroului de Investigare a Accidentelor de Aviație (AAIB) din India privind accidentul.

Procesul susține că ambele firme știau despre riscul unui accident încă de când au dezvoltat și comercializat 787 Dreamliner și componentele sale.

A fost citat un aviz FAA din 2018 care îndemna – dar nu obliga – operatorii să inspecteze mecanismul de blocare al comutatoarelor de combustibil pentru a se asigura că acesta nu poate fi mișcat accidental, întrerupând astfel alimentarea cu combustibil.

În cazul zborului 171 al Air India, comutatorul a fost mutat din poziția „funcționare” în poziția „închidere”, împiedicând tracțiunea avionului, conform raportului de investigație preliminară al AAIB.

Familiile au spus că acest lucru a echivalat cu un „defect” de proiectare care „a permis întreruperea accidentală a alimentării cu combustibil și pierderea totală a tracțiunii necesare pentru propulsarea” avionului.

De asemenea, companiile nu au avertizat companiile aeriene că aceste comutatoare necesită inspecție și reparații și nu au furnizat piese de schimb pentru a permite clienților lor să le instaleze, conform procesului.

Boeing și Honeywell „au stat cu mâinile în sân” în spatele unui aviz blând care recomanda doar inspectarea comutatoarelor, au declarat familiile, care sunt reprezentate de firma de avocatură Lanier, cu sediul în Texas.

Un raport mai detaliat al accidentului este așteptat cândva în 2026.

Un total de 229 de pasageri, 12 membri ai echipajului de cabină și 19 persoane la sol au pierit în prăbușirea avionului.

 

Editor : Marina Constantinoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Jan Marsalek in Moscow
1
„Cel mai căutat om” din Europa, fotografiat la Moscova după un transplant de păr. Jan...
florin barbu la o sedinta
2
Ministrul Agriculturii îi ceartă pe români pentru că mănâncă avocado: „Costă cât 3...
teodora pana fb
3
Cântăreață de muzică populară, acuzată că a vrut să fure dintr-un supermarket. Cum se...
stadioane in targoviste
4
Orașul cu două stadioane noi, sau cum risipește statul banii. Explicațiile autorităților
Nicușor Dan.
5
Reacția lui Nicușor Dan după ce CCR i-a admis o sesizare de neconstituționalitate: Voi...
”Nu a vrut să mai trăiască”. Dezvăluirea făcută după moartea lui Florin Marin
Digi Sport
”Nu a vrut să mai trăiască”. Dezvăluirea făcută după moartea lui Florin Marin
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
petr pavel intr-un tren in romania
Președintele Cehiei, vacanță în România. Ce locuri a vizitat în cele...
sistem de lansare a rachetei intercontinentale balistice DF-26
În vizorul celor mai noi rachete ale Chinei: Care ar fi următoarea...
Sebastian Burduja.
Burduja avertizează împotriva preluării Napolact de maghiarii de la...
imagini din Pokrovsk, orașul din Donețk asediat de armata rusă
„Poarta spre Donețk” este la un pas să cedeze. Cum folosesc rușii...
Ultimele știri
VIDEO Tunel forat cu laserul pe sub plaja de la Tuzla. Pentru ce va fi folosit
Cutremur în România, vineri dimineață
Demonstraţie de forţă în fața lui Trump: Venezuela lansează exerciţii militare şi îşi expune avioanele de vânătoare ruseşti
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vladimir plahotniuc
Motivul pentru care Grecia a suspendat extrădarea lui Vladimir Plahotniuc are legătură cu România
profimedia-0929085494
Justiția din Serbia acuză 13 persoane pentru tragicul accident din 2024, prăbușirea acoperișului gării din Novi Sad
Horațiu Potra
Horațiu Potra ar încerca să obțină azil politic în Rusia, spune procurorul general al României
London,,Uk,14,January,2024.,Police,Patrol,In,Front,Of
Românul acuzat de atacuri antisemite în Londra s-a declarat nevinovat. „Mark Zuckerberg este David al Israelului”
Metropolitan Police car, London, UK
Un bărbat cu nume aparent românesc, acuzat de vandalizarea unor sinagogi. El va fi audiat luni în Londra
Partenerii noștri
Pe Roz
Doi tineri au cheltuit banii de nuntă pentru a scăpa de kilogramele acumulate încă din copilărie. De la 300...
Cancan
Gafă grosolană a lui Donald Trump la întâlnirea cu Prințul William și Kate Middleton. Ce i-a făcut Melaniei...
Fanatik.ro
Călin Georgescu, surprize noi de la DIICOT. Cine e fostul ofițer DIPI devenit preot: o poveste cu Donald...
editiadedimineata.ro
Coaja de banană poate fi folosită ca ingredient
Fanatik.ro
Prezentatoarea celebră care a renunțat la televiziune după 19 ani de carieră. Plecarea sa i-a lăsat „mască”...
Adevărul
Israelul anunță punerea în funcțiune a unei arme laser capabile să intercepteze drone și rachete. Cost: sub 5...
Playtech
Tabel cu prețurile RCA pe categorii de vârstă și tipuri de mașini
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi Sport
”Spuneți că sunt banală”. O jurnalistă l-a ”certat” pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reacționat VIDEO
Pro FM
Părinții ei și-au refăcut fiecare viața după divorț. Ce crede Miley Cyrus despre poveștile de dragoste pe...
Film Now
Filmul horror care l-a impresionat chiar și pe Stephen King: „M-a atins complet”. Autorul spune că rar i se...
Adevarul
În epoca dronelor, războiul se mută sub pământ: Cum se pregătesc Ucraina și aliații pentru confruntările...
Newsweek
Budăi spune cum s-a evitat o lovitură dură la pensie pentru toți pensionarii. Când se elimină CASS?
Digi FM
O solistă de muzică populară și soțul ei, acuzați că au furat dintr-un magazin. "Fiul meu m-a sunat plângând...
Digi World
Cum să-ți învingi atacurile de panică. Trucul de 15 secunde care calmează instant anxietatea, recomandat de...
Digi Animal World
Luptă acerbă între doi lei. Imaginile cu fiarele sălbatice mușcându-se au devenit virale
Film Now
Recenzii de 5 stele pentru noul thriller cu Leonardo DiCaprio. „Monumental”, „Filmul anului”, „Excelența, o...
UTV
Naomi Hedman, reacție neașteptată despre fostul ei iubit Andrew Barabancea. „Nu știu cine este!”