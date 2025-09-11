FBI a difuzat primele imagini cu un bărbat căutat în cazul uciderii lui Charlie Kirk. Autoritățile cer ajutorul publicului

Biroul FBI din Salt Lake City a publicat, pe rețelele de socializare, imagini cu o persoană de interes căutată în legătură cu uciderea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, în timpul unui eveniment desfășurat miercuri la Utah Valley University.

„Solicităm ajutorul publicului pentru identificarea acestei persoane de interes în legătură cu uciderea lui Charlie Kirk la Utah Valley University”, a transmis biroul FBI din Salt Lake City pe X și pe Facebook, postând două imagini ale individului, care poartă șapcă și ochelari de soare și care a fost surprins într-un hol, pe niște scări.

Vânătoarea suspectului, despre care se crede că are vârsta unui student, continuă, iar autoritățile acționează „non-stop” pentru a-l localiza, au declarat aceștia într-o conferință de presă joi, potrivit ABC News.

FBI a anunțat, joi, că a recuperat ceea ce este crezut a fi arma folosită în uciderea influencerului conservator.

O „pușcă care are un mecanism bolt-action”, despre care oficialii cred că a fost folosită la atac, a fost găsită într-o zonă împădurită din apropierea locului incidentului, potrivit agentului special FBI din Salt Lake City, Robert Bohls.

Carabinele cu repetiție manuală (bolt-action) sunt printre cele mai populare datorită simplității și fiabilității lor. Mecanismul bolt-action permite o precizie ridicată, fiind ideal pentru vânătoarea de animale mari.

Pușca este un model mai vechi importat Mauser, calibru .30-06, cu mecanism bolt-action, înfășurată într-un prosop, au declarat mai multe surse din forțele de ordine pentru ABC News. Locul în care a fost găsită arma pare să coincidă cu traseul suspectului, au mai spus sursele respective.

Cartușul folosit încă era în cameră, iar trei cartușe nefolosite aveau inscripții care exprimau ceea ce unii oficiali au descris drept „ideologie transgender și antifascistă”, potrivit informațiilor preliminare transmise agențiilor. Nu este clar ce înseamnă exact, iar autoritățile continuă să investigheze.

Arma și muniția au fost preluate de FBI pentru analize ADN și amprente. După finalizarea expertizei criminalistice, arma va fi dezasamblată pentru a obține informații suplimentare despre importator.

Urmărirea mișcărilor trăgătorului

Oficialii au declarat că au reușit să urmărească mișcările trăgătorului și au „imagini video bune” cu individul, a spus joi comisarul Departamentului pentru Siguranță Publică din Utah, Beau Mason. Imaginile video nu vor fi făcute publice deocamdată, a adăugat Mason.

La ora 11:52 a.m., miercuri, suspectul a ajuns pe campusul din Orem și a urcat prin holurile de scări până pe acoperișul unei clădiri din apropierea locului unde avea loc evenimentul în aer liber, înainte de a trage spre Kirk, a spus Mason.

Kirk a fost rănit de un singur glonț în jurul orei 12:20 p.m. și dus la spital, unde a fost declarat decedat, au transmis autoritățile.

După împușcare, suspectul s-a deplasat pe cealaltă parte a clădirii, a sărit și a fugit de pe campus într-un cartier din apropiere, a spus Mason. Oficialii verifică cartierele din apropiere, contactează persoane cu camere la ușă și discută cu martori pentru a obține informații suplimentare, a adăugat acesta.

Pe lângă recuperarea armei, Bohls a spus că anchetatorii au colectat și o amprentă de încălțăminte, o amprentă a palmei și urme de pe antebraț pentru analiză.

Oficialii au subliniat că împușcătura a fost un atac „țintit” și că „examinează fiecare pistă”.

„Nu vom tolera ceea ce s-a întâmplat ieri”, a spus Mason. „Investim toate resursele pe care le avem pentru a prinde acest individ”.

FBI a cerut publicului să ajute în continuarea urmăririi suspectului, îndemnând pe oricine are informații, fotografii sau videoclipuri de la incident să le transmită anchetatorilor.

Editor : A.P.