Activistul conservator Charlie Kirk va fi decorat post-mortem cu Medalia Libertății. Anunțul făcut de Donald Trump

Președintele american Donald Trump a anunțat joi, la ceremonia de comemorare a atacurilor de la 11 septembrie, că activistul conservator Charlie Kirk va primi post-mortem Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din Statele Unite, potrivit Axios.

Distincția reprezintă cea mai înaltă onoare civilă acordată în Statele Unite și se oferă personalităților care au avut contribuții remarcabile la bunăstarea și interesul național al țării.

Charlie Kirk, unul dintre cei mai cunoscuți susținători ai mișcării „Make America Great Again” (MAGA), a fost ucis miercuri, în urma unui atac armat. Moartea sa a șocat comunitatea conservatoare americană, unde era perceput drept un lider vocal și o voce importantă în mediul online prin podcasturile și aparițiile sale publice.

„Charlie a fost un gigant al generației sale, un campion al libertății și o inspirație pentru milioane și milioane de oameni”, a declarat Donald Trump în fața celor prezenți la ceremonie. Președintele a adăugat că data oficială la care va fi decernată medalia va fi anunțată în curând și a promis că evenimentul va atrage „o mulțime foarte mare”.

Medalia Prezidențială a Libertății, instituită în 1963 prin ordinul președintelui american John F. Kennedy, este cea mai înaltă distincție civilă din Statele Unite. Ea se acordă persoanelor care au adus contribuții deosebite la securitatea sau interesele naționale ale SUA, la promovarea păcii mondiale, la cultură, artă, știință ori la alte activități publice sau private deosebite. De-a lungul timpului, printre laureați s-au numărat și sportivi, artiști sau activiști pentru drepturile civile.

