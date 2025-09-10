Formula câștigătoare pentru înfrângerea Rusiei. Cum transformă voluntarii ucraineni banii donați în arme cruciale pe câmpul de luptă

Fundațiile de multifinanțare (crowdfunding) din Ucraina joacă un rol crucial în aprovizionarea unităților de elită ale armatei ucrainene cu drone și alte arme vitale pe câmpul de luptă. Din cauza lipsei de resurse, aceste fundații din țară și din străinătate strâng bani de la sute de mii de donatori pentru orice echipamente militare pe care aliații din Occident ai Kievului nu le pot livra.

Fundația Sternenko, care este condusă de activistul ucrainean Serhii Sternenko, este specializată în drone FPV – una dintre cele mai des folosite arme în războiul din Ucraina.

Grupul poate aproviziona foarte rapid soldații ucraineni cu drone dotate cu cele mai noi programe și designuri. Unii piloți de drone au spus chiar că echipamentul livrat de fundație este vast superior dronelor puse la dispoziție de guvernul ucrainean.

Unitățile care primesc dronele livrate de grupul de voluntari postează apoi videoclipuri cu țintele pe care au reușit să le lovească folosind armele primite.

Strategia de multifinanțare este o formulă foarte eficientă în era războiului modern. Fundația Sternenko are ca țintă zilnică strângerea a 250.000 de dolari, iar soldații care primesc armele spun că acestea au produs pagube totale de miliarde de dolari armatei ruse.

Drone de 500 de dolari distrug sisteme de apărare antiaeriană de 40 de milioane de dolari

Unitatea de drone Ronin din cadrul Brigăzii 65 Mecanizate din Zaporojie a reușit să distrugă în luna ianuarie un sistem de apărare antiaeriană Buk, având o valoare estimată de 40 de miliarde de dolari, cu ajutorul unei drone FPV de 500 de dolari.

În următoarele luni, dronele FPV folosite de unitatea Ronin au pătruns din ce în ce mai adânc pe teritoriul ocupat de ruși. În luna februarie, piloții de drone au publicat videoclipuri cu alte șase atacuri asupra unor sisteme Buk.

Piloții de drone ai unității Ronin au spus că anul trecut au reușit să lovească un singur sistem Buk folosit de armata rusă. Până acum, în 2025, videoclipurile postate de ei arată alte cel puțin 15 sisteme Buk lovite de drone.

Acest lucru nu ar fi fost posibil fără dronele furnizate de Sternenko, a dezvăluit un pilot din unitatea Ronin pentru Business Insider.

În 2025, ucrainenii au reușit să distrugă cel puțin 15 sisteme de apărare antiaeriană Buk cu drone FPV. Foto: Profimedia Images

Fundația a spus că a livrat mai mult de 210.000 de drone de la începutul războiului – un număr mic în comparație cu cele 2,2 milioane de drone pe care Ucraina a spus că le-a produs doar în anul 2024.

Dronele lui Sternenko, însă, sunt de o calitate superioară. Întrucât se află constant în legătură cu producătorii de drone, voluntarii fundației le transmit rapid care sunt îmbunătățirile cerute de soldații de pe front.

Odată ce dronele sunt modificate, acestea sunt livrate pe front în doar câteva săptămâni sau chiar zile. „Chiar și noaptea, dacă suntem în atac și apare vreo problemă, suntem în contact cu dezvoltatorul de drone și o putem rezolva pe loc”, a spus pilotul de drone ucrainean.

Drona FPV, una dintre cele mai importante arme folosite în războiul din Ucraina

Dronele FPV erau inițial doar niște camere video zburătoare – între timp, acestea au devenit una dintre principalele arme folosite în războiul din Ucraina, după ce soldații au început să le atașeze explozibili mici cât o grenadă care cântăresc maxim 5 kilograme.

Ambele părți se află acum într-o cursă continuă de înarmare cu drone cât mai bine adaptate la condițiile schimbătoare de pe front și cu sisteme de apărare anti-drone, precum dispozitivele care bruiază semnalele radio prin care dronele sunt controlate de la distanță de piloți.

Mulțumită Fundației Sternenko, unitatea Ronin a primit drone FPV de tip „quadcopter” cu patru rotoare care pot zbura dincolo de distanța de 30 kilometri dintre linia frontului și cele mai apropiate sisteme Buk folosite de armata rusă în Ucraina.

„Am început să lovim [sistemele] Buk pe cât de repede și eficient am putut”, a spus pilotul de drone citat de Business Insider. Voluntarii lui Sternenko au livrat și un nou tip de dronă care funcționează ca un repetor ce îmbunătățește conexiunea wireless dintre dronele FPV și operatori chiar și în zonele cu bruiaj intens.

Operatorii de drone au nevoie în mod normal de trei sau patru drone FPV ca să distrugă un sistem Buk, potrivit pilotului ucrainean din unitatea Ronin, care a folosit aproximativ 55 de drone, cu un cost total de 27.500 de dolari, ca să distrugă 15 sisteme Buk în valoare totală de 150-600 de milioane de dolari.

Ucrainenii lovesc sisteme de zeci de milioane de dolari chiar și la peste 50 de kilometri depărtare de front

Cu toate că valoarea exactă a pagubelor produse în urma acestor atacuri este greu de estimat, eficiența lor în ceea ce privește costul dronelor folosite comparat cu cel al țintelor lovite este fără îndoială extrem de ridicată.

„O baterie Buk-M3 este evaluată la aproximativ 100 de milioane de dolari, dar acesta ar fi prețul de export”, a spus Benjamin Blandin, un cercetător de la institutul Yokosuka Council on Asia Pacific Studies.

Fundațiile care strâng bani din donații pentru înarmarea soldaților ucraineni pot livra drone mult mai performante trupelor de pe linia frontului decât cele puse la dispoziție de guvernul de la Kiev. Foto: Profimedia Images

Bateriile mai vechi, precum Buk-M1, s-ar putea să îi fi costat pe cumpărătorii străini în jur de 45 de milioane de dolari. Totuși, ministerul rus al apărării cumpără de obicei echipamente produse în țară la prețuri mult mai mici.

Chiar și cu toate reducerile aplicate, sistemul Buk-M1, care este format din mai multe piese, precum lansatoare, un post de comandă și un radar principal, costă în jur de 10 milioane de dolari.

După ce rușii au început să își retragă sistemele antiaeriene mai sofisticate din zonele apropiate de linia frontului din Zaporojie, unitatea Ronin a reușit să lovească în continuare sisteme Buk aflate chiar și la 55 de kilometri depărtare.

„Fără acești voluntari și donatori care contribuie cu generozitate pentru Ucraina, ar fi o catastrofă”

Din cele 30-40 de drone FPV folosite de operatorii ucraineni ai acestei unități în două zile, în jur de 95% dintre acestea au fost livrate de fundația lui Sternenko.

Problema cu dronele livrate de ministerul ucrainean al apărării este că acesta a acumulat deja stocuri uriașe de drone mai vechi care nu mai pot fi modificate, ceea ce înseamnă că soldații ucraineni trebuie să aștepte mai mult timp până când vor primi cele mai noi echipamente de care au nevoie.

„Aceste drone sunt uneori imposibil de folosit în unele secțiuni ale liniei frontului”, a spus comandantul unității de drone Viespile Dovbush din cadrul Brigăzii 68 Jaeger din Pokrovsk. „Așa că soldații trebuie să investească bani din propriile lor salarii ca să le modifice și să le schimbe frecvențele de control.”

Cele mai multe fonduri strânse de Fundația Sternenko provin din donații mici făcute de civili ucraineni. Voluntarii adună cam 300 de milioane de grivne pe lună (7,2 milioane de dolari) din 450.000 de contribuții individuale.

Cel mai recent proiect al fundației, numit „Shahedoriz”, presupune strângerea de fonduri pentru dezvoltarea dronelor interceptoare cu care soldații ucraineni să poată opri valurile de drone Shahed lansate de ruși, dar și ale tipuri de drone și rachete.

„Fără acești voluntari și donatori care contribuie cu generozitate pentru Ucraina, ar fi o catastrofă”, a spus Alex Roslin, un coordonator străin al producătorului ucrainean de drone Diki Șerșni (Viespile Sălbatice).

„Fără sprijinul voluntarilor, Ucraina ar fi fost cel mai probabil deja în mâinile regimului de ocupație”, a spus și Oleksandr Skarlat, directorul Fundației Sternenko.

Editor : Raul Nețoiu