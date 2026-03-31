Forţe speciale ale SUA au ajuns în Orientul Mijlociu. Ce misiune ar putea primi de la președintele SUA

Sute de membri ai forţelor de operaţiuni speciale americane au sosit în Orientul Mijlociu, a relatat luni presa americană. Noile trupe se adaugă la o prezenţă militară americană tot mai mare, care ar putea extinde opţiunile preşedintelui Donald Trump în conflictul cu Iranul.

Desfăşurarea include Army Rangers, considerat un element principal al forţelor terestre americane, şi Navy SEALs, o unitate de elită a Marinei SUA, au relatat New York Times şi CBS News, citând oficiali militari americani şi surse familiarizate cu operaţiunea, potrivit dpa, preluată de Agerpres.

Trupele s-au alăturat miilor de puşcaşi marini şi paraşutişti ai armatei care se află deja în regiune, se arată în relatări.

Forţele suplimentare ar putea fi folosite în misiuni care vizează redeschiderea Strâmtorii Ormuz, ocuparea centrului cheie de export de petrol al Iranului de pe insula Kharg sau securizarea uraniului puternic îmbogăţit, conform relatărilor.

Speculaţiile cu privire la o potenţială ofensivă terestră americană în Iran s-au intensificat în ultimele zile.

Trump a îndemnat public Teheranul să caute o soluţie diplomatică la conflictul lansat de Statele Unite şi Israel, ameninţând totodată cu o escaladare militară.

