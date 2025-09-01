Fostul primar al New York-ului și avocat al lui Trump, Rudy Giuliani, a fost rănit într-un accident de maşină

Fostul primar al oraşului New York și avocat al lui Donald Trump, Rudy Giuliani, a fost rănit într-un accident de maşină în statul american New Hampshire, relatează BBC. Giuliani era pasager într-un Ford Bronco în momentul în care mașina a fost lovită din spate în oraşul Manchester, sâmbătă seara, potrivit poliţiei locale, scrie News.ro.

„A fost diagnosticat cu o fractură de vertebră toracică, multiple laceraţii şi contuzii, precum şi leziuni la braţul stâng şi la piciorul stâng”, se arată într-un comunicat al agentului său de pază, Michael Ragusa.

Giuliani, în vârstă de 81 de ani, a devenit cunoscut drept „primarul Americii” după ce a fost la conducerea New York-ului în timpul evenimentelor din 11 septembrie. Ulterior, a devenit consilier şi apoi avocat personal al lui Donald Trump, dar cei doi s-au despărţit între timp.

Toţi cei implicaţi în accident au suferit leziuni care nu le-au pus viaţa în pericol şi au fost transportaţi la spital, a declarat poliţia.

Incidentul s-a produs la scurt timp după ce Giuliani a ajutat o presupusă victimă a violenţei domestice care i-a făcut semn să oprească pe marginea drumului, a adăugat Ragusa. „Primarul Giuliani a acordat imediat ajutor şi a contactat serviciul 911”, a spus el.

Poliţia din New Hampshire a confirmat că ofiţerii investigau un incident de violenţă domestică când au văzut accidentul pe partea opusă a drumului.

„În urma coliziunii, ambele vehicule au ajuns pe banda mediană şi au fost grav avariate”, a adăugat poliţia.

Anchetatorii au declarat că au identificat şoferul care ar fi lovit maşina lui Giuliani, deşi nu au fost formulate acuzaţii şi accidentul este în curs de investigare.

Ales pentru prima dată primar al oraşului New York în 1993, Giuliani era la conducere în momentul atacului din 11 septembrie asupra World Trade Center, în 2001.

În 2008, a candidat fără succes la preşedinţia SUA, iar mai târziu a devenit unul dintre consilierii lui Trump în timpul campaniei electorale din 2016. S-a alăturat echipei juridice personale a lui Trump în 2018 şi a rămas parte din ea până la alegerile din 2020.

În urma victoriei electorale a lui Joe Biden asupra lui Trump în 2020, Giuliani a răspândit afirmaţii nefondate că alegerile au fost fraudate.

În acest an, el a ajuns la o înţelegere provizorie cu doi foşti angajaţi ai comisiilor electorale care au câştigat 148 de milioane de dolari în daune după ce l-au dat în judecată cu succes pentru defăimare în legătură cu afirmaţii false privind fraudarea alegerilor.

Editor : M.C