Fostul prinţ Andrew, Peter Mandelson şi Epstein apar împreună într-o fotografie difuzată public în premieră

Andrew, Peter Mandelson si Epstein impreuna la o masa pe terasa
Andrew, Peter Mandelson și Jeffrey Epstein au fost fotografiați împreună. Sursă foto: DOJ

Infractorul sexual Jeffrey Epstein, fostul prinţ Andrew şi Peter Mandelson, figură istorică a Partidului Laburist britanic, au fost surprinși împreună într-o fotografie difuzată vineri pentru prima oară de postul de televiziune britanic ITV News.

Această fotografie în care cei trei apar împreună face parte din documentele publicate de Departamentul american al Justiţiei în dosarul Epstein.

Andrew, fratele mai mic al regelui Charles al III-lea, şi Peter Medelson sunt în centrul părţii britanice a dosarului Epstein din cauza legăturilor lor cu finanţistul american, decedat în închisoare în 2019, potrivit Agerpres, care preia AFP.

În fotografie, Andrew şi Peter Mandelson, ambii în halate de baie, stau afară în jurul unei mese de lemn, alături de Jeffrey Epstein, care poartă un tricou negru şi pantaloni de culoare deschisă.

Potrivit ITV, imaginea este făcută în Martha's Vineyard din Massachusetts, în estul Statelor Unite. Nu este datată, dar, conform acestui post de televiziune, ea ar putea fi realizată în 1999 sau în 2000.

Această imagine este unul dintre milioanele de documente publicate pe 30 ianuarie de Ministerului Justiţiei al SUA.

De atunci, numeroşi lideri şi personalităţi din întreaga lume au fost implicate în scandalul legat de dezvăluirea legăturilor lor din trecut cu Jeffrey Epstein, ceea ce a dus la anchete penale, arestări şi demisii, în special în Europa.

Andrew şi Peter Mandelson au fost amândoi arestaţi şi reţinuţi în februarie în Regatul Unit, fiind bănuiţi că i-au transmis informaţii economice sensibile lui Jeffrey Epstein.

Peter Mandelson, ex-ministru şi comisar european, a fost ambasador la Washington de la sfârşitul anului 2024 până când a fost rechemat în septembrie 2025.

El este suspectat de încălcarea îndatoririlor sale în exercitarea funcţiilor publice în perioada în care a fost ministru în guvernul lui Gordon Brown, între 2008 şi 2010.

Andrew Mountbatten-Windsor, numele oficial al fostului prinţ care şi-a pierdut între timp titlurile regale, este bănuit că, în perioada în care a fost trimis special al Regatului Unit pentru comerţ (2001-2011), i-ar fi transmis lui Jeffrey Epstein informaţii legate de funcţiile sale.

De asemenea, el a fost acuzat de Virginia Giuffre, principala acuzatoare a lui Epstein, care a afirmat că a fost constrânsă să întreţină relaţii sexuale cu fostul prinţ începând din 2001, de trei ori, în special când ea avea 17 ani. Aceasta s-a sinucis în 2025. Andrew neagă orice comportament reprobabil.

