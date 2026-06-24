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Bill Gates a numit trei femei cu care a avut relații extraconjugale. Jeffrey Epstein ar fi știut despre aventuri și voia să-l șantajeze

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Bill Gates
Bill Gates. Foto: Profimedia
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Fondatorul Microsoft a depus mărturie în fața Comisiei de supraveghere și reformă a Camerei Reprezentanților din SUA, în cadrul unei anchete privind dosarele Epstein. Bill Gates a numit trei femei cu care a avut relații extraconjugale și a afirmat că infractorul sexual Jeffrey Epstein „a pus la cale” modalități de a-l șantaja în legătură cu infidelitățile sale, scrie The Times.

În cadrul declarației sale în fața Comisiei de Supraveghere și Reformă a Camerei Reprezentanților din SUA, ca parte a anchetei privind cazul Epstein, Gates a numit două femei de origine rusă: Mila Antonova, jucătoare de bridge, și Karima Nigmatulina, fiziciană nucleară.

Fostul cel mai bogat om din lume a recunoscut, de asemenea, o a treia relație extraconjugală cu dr. Alice Jacobs Nesselrodt, antreprenoare în domeniul medical, în timpul lungii sale declarații din 10 iunie.

Conform unei transcrieri publicate marți, Gates a afirmat că „s-ar putea să fi fost în prezența unor victime” în timpul întâlnirilor cu Epstein, având în vedere că unele dintre acestea fuseseră angajate de acesta, dar a negat din nou orice comportament sexual necorespunzător.

Gates a spus că Epstein a descoperit ulterior cele două relații cu femeile ruse și a sugerat că finanțistul căzut în dizgrație „se gândise să mă șantajeze”.

„Nu am fost șantajat”, a declarat Gates în fața comisiei, dar „dacă vă uitați la aceste e-mailuri, știți, se pare că ideile domnului Epstein se îndreptau în acea direcție”.

„Era un limbaj aluziv, de genul: «Hei, cu toții ar trebui să vrem să fim prieteni»”, a spus Gates. „Am înțeles asta foarte clar și i-am spus: «Uite, dacă crezi că o să scoți mai mulți bani din asta, nu se va întâmpla, iar dacă asta înseamnă că o să ieși și o să vorbești cu oamenii despre asta, voi suporta pur și simplu durerea asta și mă voi descurca cu ea.»”

Fondatorul Microsoft a adăugat că era „posibil” să-i fi spus unui prieten comun al său și al lui Epstein că se temea că ar fi putut contracta o boală cu transmitere sexuală în urma uneia dintre întâlniri.

Epstein părea, de asemenea, să știe despre aventura lui Gates cu Nesselrodt, deși aceasta avusese loc înainte ca el și Gates să se cunoască în 2011.

Membrii Congresului l-au surprins pe Gates cu faptul că Epstein știa despre această relație, arătându-i un e-mail din iulie 2013 în care Epstein o menționa pe Nesselrodt.

„Ei bine, a fost o perioadă în care am avut o relație cu dr. Jacobs [Nesselrodt]. Așa că asta s-ar putea încadra în acea categorie”, a spus Gates, după ce anterior declarase în fața Congresului că Epstein avea cunoștință doar de „cele două despre care am discutat”.

Gates a fost întrebat despre legăturile sale cu Andrew Mountbatten-Windsor, fratele regelui Charles, care a avut o relație de prietenie de lungă durată cu Epstein. Gates a spus că l-a întâlnit pe fostul prinț de două ori, dar nu prin intermediul lui Epstein.

„Nimic legat de Epstein. L-am întâlnit [pe Andrew Mountbatten-Windsor] de două ori în cadrul unor vizite oficiale în Marea Britanie, unde el îndeplinea o funcție de genul reprezentant comercial”, a spus Gates.

El a adăugat: „Ciudat, în setul de fotografii pe care bănuiesc că Epstein le-a păstrat, există o fotografie cu mine și prințul Andrew la una dintre acele întâlniri oficiale de stat. Dar nimic în legătură cu Epstein, chiar dacă Epstein părea să aibă acea fotografie și ea apare în dosarele lui Epstein.”

Gates a spus că nu l-a întâlnit niciodată pe Epstein în Marea Britanie.

Editor : B.E.

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