Video Franța reintroduce serviciul militar voluntar după mai bine de 25 de ani. Tinerii vor participa la 10 luni de instruire plătită

Exercițiu militar în Franța
Exercițiu militar în Franța. Foto: Profimedia Images
Franța va reintroduce o formă limitată de serviciu militar, ca răspuns la temerile tot mai mari legate de o eventuală confruntare cu Rusia. Tinerii vor putea să se înregistreze voluntar pentru o perioadă de 10 luni de instruire militară plătită, relatează BBC.

Președintele francez Emmanuel Macron a declarat că „singura modalitate de a evita pericolul este să ne pregătim pentru el”, prezentând planul la o bază de infanterie din apropiere de Grenoble, în sud-estul Franței. „Trebuie să mobilizăm întreaga națiune pentru a se apăra, a fi pregătită și respectată”, a adăugat el.

Noua formă de „serviciu național” va fi implementată treptat de vara viitoare, în principal pentru tinerii de 18-19 ani, care vor primi cel puțin 800 de euro pe lună. Anul viitor, numărul voluntarilor va fi limitat la 3.000, dar ar putea ajunge la 50.000 până în 2035.

La mai bine de 25 de ani după ce conscripția a fost desființată, planul prevede ca tinerii, atât bărbați, cât și femei, să se înscrie voluntar pentru 10 luni de instruire militară plătită.

Structură pe trei niveluri

Franța are în prezent aproximativ 200.000 de militari profesioniști și 47.000 de rezerviști. Programul va crea o structură pe trei niveluri: profesioniști, rezerviști și voluntari, aducând Franța pe aceeași linie cu alte state europene care au introdus sau menținut servicii militare din motive de securitate, în contextul amenințărilor rusești.

Belgia și Olanda au introdus servicii militare voluntare, Germania planifică ceva similar, iar în Lituania și Letonia există scheme obligatorii. Suedia, recent intrată în NATO, are un serviciu militar de 9-15 luni, cu selecție pe merit.

Oficialii militari francezi susțin măsura, considerând că va crea un personal pregătit să sprijine armata și să preia sarcini non-frontale. De asemenea, se speră că mulți voluntari vor continua o carieră militară completă.

Potrivit lui Thomas Gassilloud, președintele Comisiei pentru Apărare din Adunarea Națională, „noul serviciu militar ne îndreaptă spre o hibridizare a forțelor armate. Am mers prea departe spre modelul complet profesional”.

73% dintre francezi susțin serviciul militar voluntar

Tema unei posibile confruntări cu Rusia a devenit parte a discursului național francez. Guvernul a avertizat periodic asupra incidentelor și încercărilor Moscovei de a influența opinia publică prin social media.

Recent, șeful Statului Major, generalul Fabien Mandon, a spus că planificarea militară a Franței se bazează pe ipoteza unei confruntări cu Rusia în următorii trei-patru ani. Deși afirmațiile sale au stârnit critici din partea extremei stângi și drepte, Macron a liniștit opinia publică, subliniind că nu există planuri de a trimite tinerii recruți să lupte în Ucraina.

Sondajele arată că majoritatea francezilor susțin serviciul militar voluntar. Un studiu Elabe realizat săptămâna aceasta arată că 73% sunt în favoarea măsurii, chiar dacă tinerii între 25 și 34 de ani sunt mai reticenți (60% susțin).

Serviciul militar obligatoriu fusese desființat în 1996 de președintele Jacques Chirac, ca parte a dividendului de pace după căderea Uniunii Sovietice. În trecut, instruirea militară a fost o parte centrală a vieții naționale franceze, cu origini încă din Revoluția Franceză.

Noua măsură pare să fie primită favorabil, însă rămân întrebări privind finanțarea, mai ales în contextul unei crize și a lipsei unui buget aprobat pentru 2026.

De la ultima generație de recruți în 2001, au existat încercări de păstrare a serviciului militar, însă acestea au fost limitate. În primul mandat, Macron a introdus un Serviciu Național Universal, de patru săptămâni, axat pe responsabilități civice, însă programul a fost desființat anul acesta din cauza costurilor și a participării reduse.

