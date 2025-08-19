Live TV

Frații Tate au dat în judecată Meta și TikTok pentru că le-au blocat conturile și cer despăgubiri uriașe

fratii tate
Tristan (în plan îndepărtat) și Andrew Tate. Foto: Profimedia

Controversații influenceri Andrew și Tristan Tate au dat în judecată Meta și TikTok pentru că le-au închis conturile în 2022.

Autoritățile române i-au acuzat pe frații Tate, care au dublă cetățenie americană și britanică, de trafic de persoane. Andrew Tate este acuzat și de viol. În Marea Britanie, ambii frați au fost acuzați de viol și alte infracțiuni.

Frații Tate sunt figuri proeminente în „manosferă”, o rețea de comunități online cunoscute pentru promovarea unor interpretări extreme ale masculinității, adesea ostile femeilor. Andrew Tate, în special, a câștigat notorietate pe rețelele sociale unde a fost, de asemenea, criticat pe scară largă pentru răspândirea unei retorici misogine, scrie NBC News.

În două procese intentate săptămâna trecută la Curtea Superioară a Comitatului Los Angeles, frații Tate acuză TikTok și Meta de defăimare și „blocare” ilegală a acestora prin eliminarea conturilor lor de pe aceste platforme.

Cei doi au fost interziși în 2022 de pe Twitter, TikTok, YouTube și Instagram și Facebook, deținute de Meta, pentru încălcarea regulilor comunității platformelor. Și-au recăpătat conturile pe Twitter (acum X) după ce Elon Musk a preluat controlul, dar se pare că nu s-au întors pe alte platforme.

Procesele se concentrează pe TikTok, Instagram și Facebook și nu menționează YouTube sau compania-mamă, Google.

Acțiunile în instanță, care sunt în mare parte identice, susțin că eliminarea conturilor lor „nu a fost o acțiune izolată de aplicare a legii, bazată pe aplicarea neutră a Termenilor de utilizare, ci mai degrabă a fost punctul culminant al unei campanii coordonate de suprimare, reducere la tăcere și distrugere a reputației și mijloacelor de trai a doi bărbați controversați, dar care respectă legea”.

Frații Tate susțin, de asemenea, că „blocarea” lor a fost făcută fără notificare prealabilă sau explicații și că a încălcat acordurile contractuale și i-a privat de principalele lor surse de venit. Brandul și modelul lor de afaceri s-au bazat în mare măsură pe implicarea lor pe rețelele de socializare, se arată în documentele judecătorești, iar eliminarea lor de pe platforme a dus la „pierderi financiare substanțiale și de neînlocuit”.

Frații solicită daune de peste 50 de milioane de dolari de la fiecare companie, conform plângerilor din instanță.

Editor : M.B.

