Trei persoane au murit și zeci de oameni au fost răniți în Portugalia, din cauza furtunii Claudia, au anunțat sâmbătă autoritățile locale. Sunt făcute evacuări în Marea Britanie din cauza inundaţiilor puternice din Ţara Galilor şi Anglia, transmite Reuters.

Portugalia şi unele zone din Spania vecină s-au confruntat cu zile de condiţii extreme provocate de furtuna Claudia, care a ajuns sâmbătă în unele zone din Marea Britanie şi Irlanda.

Joi, echipele de intervenţie au găsit cadavrele unui cuplu de vârstnici în casa lor inundată din Fernao Ferro, situată peste râul Tagus, în apropiere de Lisabona. Se pare că aceştia dormeau şi nu au putut să fugă din cauza creşterii nivelului apei în timpul nopţii.

Sâmbătă, o tornadă a lovit Albufeira, în sudul Portugaliei, au informat serviciile de urgenţă.

Furtuna Claudia a lovit Portugalia. Foto: Profimedia Images

Imaginile filmate de la distanţă şi postate online au arătat tornada distrugând rulotele dintr-o zonă de camping, unde comandantul regional al protecţiei civile, Vitor Vaz Pinto, a declarat că o femeie britanică în vârstă de 85 de ani a fost ucisă.

Douăzeci şi opt de persoane au fost rănite la un hotel din apropiere, a spus el, adăugând că două dintre ele se află în spital cu leziuni grave.

Într-un comunicat emis sâmbătă, preşedintele Portugaliei, Marcelo Rebelo de Sousa, şi-a exprimat „solidaritatea cu familia victimei care a decedat” în Albufeira şi le-a urat celor răniţi o recuperare rapidă.

Serviciul meteorologic portughez IPMA a plasat întreaga regiune Algarve şi districtele Beja şi Setubal sub alertă portocalie, al doilea nivel de alertă ca gravitate.

Inundații și în Țara Galilor și Marea Britanie

În Marea Britanie, inundaţii severe au lovit oraşul Monmouth şi zonele înconjurătoare din sud-estul Ţării Galilor sâmbătă.

Serviciul de pompieri şi salvare din sudul Ţării Galilor a declarat că efectuează operaţiuni de salvare, evacuare şi verificări ale stării de sănătate a populaţiei.

„Furtuna Claudia a provocat inundaţii semnificative în unele zone din Ţara Galilor peste noapte, care continuă să afecteze locuinţele, întreprinderile, transportul şi infrastructura energetică”, a declarat un purtător de cuvânt al guvernului galez.

Natural Resources Wales a emis 11 avertismente de inundaţii, dintre care patru sunt severe, precum şi 17 alerte de inundaţii.

În Anglia, conform ultimelor informaţii furnizate de Agenţia pentru Mediu, au fost emise 49 de avertismente de inundaţii active şi 134 de alerte de inundaţii.

