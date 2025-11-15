Live TV

Video Furtuna Claudia a adus inundații severe în Marea Britanie. Trafic paralizat și locuințe fără electricitate în Țara Galilor

Data publicării:
Storm Henk passes through Seaham in County Durham
Furtuna Claudia face ravagii în Marea Britanie. Sute de avertizări de inundații. FOTO: Profimedia Images

Furtuna Claudia a adus precipitații și inundații în Marea Britanie și Irlanda sâmbătă. Până la ora 6 dimineața, Natural Resources Wales a emis patru avertismente de inundații severe. Acestea presupun „un risc semnificativ pentru viață, așteptându-se perturbări semnificative pentru comunitate”. Pompierii și serviciile de salvare din sudul Țării Galilor au anunțat „probleme majore” în primele ore ale zilei de sâmbătă, după inundații „grave și extinse”, anunță The Guardian.

Matt Jones, șeful serviciului de pompieri din Țara Galilor, a declarat că situația rămâne dificilă din cauza curenților puternici, a drumurilor blocate și a presiunii asupra infrastructurii. El a spus: „Este vorba despre incidente de amploare, iar echipajele și partenerii noștri au lucrat fără încetare toată noaptea pentru a ajuta persoanele afectate. Îndemn publicul să evite pe cât posibil zona Monmouth. Inundațiile sunt semnificative și trebuie să menținem rutele libere pentru a permite serviciilor de urgență să ajungă la persoanele care au cea mai mare nevoie de noi”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Potrivit Serviciului Meteorologic, ploaia și burnița vor continua în Anglia și Țara Galilor, în timp ce Irlanda de Nord și Scoția se pot aștepta la condiții mai uscate și mai însorite, cu unele perioade de soare. Meteorologul Honor Criswick de la Serviciul Meteorologic a declarat: „În noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică, vom începe să observăm o schimbare a vântului către nord, aducând mult aer arctic. Norii se vor risipi pe parcursul zilei, astfel încât va fi posibilă apariția razelor de soare, dar odată cu aceasta, vremea va deveni mult mai rece. Cred că oamenii vor simți frigul în multe zone.Vremea începe să devină mai puțin furtunoasă, puțin mai însorită, dar va fi mult mai rece și, pe măsură ce ne îndreptăm spre săptămâna viitoare, vom vedea o continuare a acestui fenomen”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie a emis o avertizare de vreme rece pentru anumite zone din Midlands și nordul Angliei, începând de luni.

Pe șosele, furtuna a afectat și serviciile de înlocuire a transportului feroviar, iar companiile de asistență rutieră au raportat o zi aglomerată, cu un număr mare de apeluri vineri.

În Irlanda de Nord, o avertizare cod galben de ploaie este în vigoare în comitatele Armagh și Down până sâmbătă la prânz, aducând un risc de inundații și condiții de călătorie periculoase. Aceasta vine în contextul în care au fost raportate întreruperi de curent în Irlanda, multe clădiri oficiale și locuințe rămânând fără energie electrică.

O avertizare cod portocaliu de ploaie a fost emisă și pentru zonele Dublin, Wexford și Wicklow, în timp ce o avertizare de ploaie de nivel galben a fost emisă în alte 10 comitate, în special de-a lungul coastelor de est și de sud ale Irlandei de Nord.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
tata-fetita-cabinet stomatologic
1
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea...
Traian-Berbeceanu01
2
Traian Berbeceanu, fostul şef BCCO Alba, a obţinut în instanţă daune morale de 200.000 de...
U.S. Coast Guard responds to Russian military vessel off Honolulu
3
Garda de Coastă a SUA a reacţionat în faţa unei nave militare ruseşti, în apropierea...
copil cu perfuzie in mana, la spital
4
Primele rezultate ale autopsiei fetiței de 2 ani, care a murit în clinica dentară din...
poza judecatoria moinesti
5
O judecătorie a plătit chirie 2.600 euro/lună timp de 11 ani, către un privat. Guvernul a...
Mircea Lucescu a intrat peste el în cameră și l-a prins în timp ce fuma. Reacția: total neașteptată
Digi Sport
Mircea Lucescu a intrat peste el în cameră și l-a prins în timp ce fuma. Reacția: total neașteptată
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
un tanc ucrainean în apropiere de Pokrovsk / imagini cu atacuri cu drone ale rușilor
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
clinica fetita moarta dentist
Cazul fetiței moarte la stomatolog. Clinica susține că unitatea unde...
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Primele imagini cu explozia dintr-o garsonieră din Balș, în urma...
trans siberian ruta blocata pod prabusit
Ucraina anunță că a lovit celebra cale ferată trans-siberiană a...
Ultimele știri
UE majorează cu 25 de milioane de euro alocările pentru Vecinătatea Estică. Sprijin acordat Republicii Moldova
Alegeri locale 2025. Daniel Băluță și-a depus candidatura la Capitală. Sorin Grindeanu, marele absent de la eveniment
Vizită surpriză pentru tricolori la Zenica. Comandantul batalionului multinaţional EUFOR i-a oferit lui Ianis Hagi drapelul României
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
NATO's Dynamic Manta 2024 exercise
Polonia ar putea achiziţiona submarine suedeze produse de Saab. Programul este susținut și de premierul Keir Starmer
ambarcatiune cu droguri
Marea Britanie nu mai furnizează SUA informaţii legate de ambarcaţiuni suspectate de trafic de droguri în Caraibe
6th September 2025: RAF Typhoon Display team during their performance at the International Ayr Show Festival of Flight: Scotland, UK.
UE cere o „taxă” de 6,75 miliarde de euro pentru ca Marea Britanie să adere la SAFE. Londra a respins termenii „nerezonabili”
donald trump
Reacția lui Donald Trump după ce șeful BBC și-a dat demisia din cauza unui montaj din discursul liderului american: „Era perfect”
soldați participă la un exercițiu militar în cadrul parteneriatului Joint Expeditionary Force (JEF)
Scenarii de război în nordul Europei. Pentru ce fel de atac din partea Rusiei se pregătesc Marea Britanie și aliații săi nordici
Partenerii noștri
Pe Roz
Eddie Murphy, apariție rară alături de frumoasa soție și de 7 din cei 10 copii ai lui: "Nu mi-am imaginat...
Cancan
Prima ipoteză după rezultatele parțiale ale autopsiei micuței Sara, fetița care a murit la dentist. Ce susțin...
Fanatik.ro
Mai ceva ca-n filme: clipe de groază pentru un boxer profesionist din România! Amenințat de Mafie chiar în...
editiadedimineata.ro
Vaccinurile anti-COVID ar putea ajuta la combaterea cancerului, arată un nou studiu
Fanatik.ro
Stadionul din România care e aproape gata! Meciuri importante ar putea fi disputate aici
Adevărul
Surpriza care-i aștepta acasă pe copiii morți în vacanță la Istanbul, după o masă de street-food. Patru...
Playtech
Diferența dintre cuponul roz de pensie și cuponul gri – ce ar fi bine să știe pensionarii români
Digi FM
Romina Gingașu, soția lui Piero Ferrari, anunț neașteptat pe rețelele sociale: „Prima zi a uneia dintre cele...
Digi Sport
Andrei Rațiu, față în față cu transferul carierei! Veste uriașă primită chiar în ziua meciului cu Bosnia
Pro FM
Alin Oprea, acuzații dure la adresa fostei soții: „A vrut să-mi distrugă căsnicia! Totul a fost o capcană”
Film Now
Hilaria Baldwin, adevărul despre căsnicia cu Alec: „Mergem la terapie pentru a depăși diferența de vârstă”
Adevarul
Eficiența panourilor fotovoltaice iarna. Ce să faci ca să optimizezi producția în sezonul rece
Newsweek
Avocat: Pensionarii cu grupe trebuie să ia o pensie mai mare. Au contribuit mai mult. Cum au fost înșelați?
Digi FM
Tenismenul Grigor Dimitrov, vacanță romantică în Costa Rica alături de actrița Eiza Gonzalez. Tineri, frumoși...
Digi World
Ce a fost înainte de Big Bang? Noile teorii despre începutul și sfârșitul Universului ar putea rescrie tot ce...
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Kate Hudson, din nou în lumina Oscarurilor, la 25 de ani după prima ei nominalizare: "Am învățat să mă bucur...
UTV
O melodie creată cu inteligență artificială a ajuns pe primul loc în topurile din SUA