Furtuna Claudia a adus precipitații și inundații în Marea Britanie și Irlanda sâmbătă. Până la ora 6 dimineața, Natural Resources Wales a emis patru avertismente de inundații severe. Acestea presupun „un risc semnificativ pentru viață, așteptându-se perturbări semnificative pentru comunitate”. Pompierii și serviciile de salvare din sudul Țării Galilor au anunțat „probleme majore” în primele ore ale zilei de sâmbătă, după inundații „grave și extinse”, anunță The Guardian.

Matt Jones, șeful serviciului de pompieri din Țara Galilor, a declarat că situația rămâne dificilă din cauza curenților puternici, a drumurilor blocate și a presiunii asupra infrastructurii. El a spus: „Este vorba despre incidente de amploare, iar echipajele și partenerii noștri au lucrat fără încetare toată noaptea pentru a ajuta persoanele afectate. Îndemn publicul să evite pe cât posibil zona Monmouth. Inundațiile sunt semnificative și trebuie să menținem rutele libere pentru a permite serviciilor de urgență să ajungă la persoanele care au cea mai mare nevoie de noi”.

Potrivit Serviciului Meteorologic, ploaia și burnița vor continua în Anglia și Țara Galilor, în timp ce Irlanda de Nord și Scoția se pot aștepta la condiții mai uscate și mai însorite, cu unele perioade de soare. Meteorologul Honor Criswick de la Serviciul Meteorologic a declarat: „În noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică, vom începe să observăm o schimbare a vântului către nord, aducând mult aer arctic. Norii se vor risipi pe parcursul zilei, astfel încât va fi posibilă apariția razelor de soare, dar odată cu aceasta, vremea va deveni mult mai rece. Cred că oamenii vor simți frigul în multe zone.Vremea începe să devină mai puțin furtunoasă, puțin mai însorită, dar va fi mult mai rece și, pe măsură ce ne îndreptăm spre săptămâna viitoare, vom vedea o continuare a acestui fenomen”.

Agenția pentru Securitate Sanitară din Marea Britanie a emis o avertizare de vreme rece pentru anumite zone din Midlands și nordul Angliei, începând de luni.

Pe șosele, furtuna a afectat și serviciile de înlocuire a transportului feroviar, iar companiile de asistență rutieră au raportat o zi aglomerată, cu un număr mare de apeluri vineri.

În Irlanda de Nord, o avertizare cod galben de ploaie este în vigoare în comitatele Armagh și Down până sâmbătă la prânz, aducând un risc de inundații și condiții de călătorie periculoase. Aceasta vine în contextul în care au fost raportate întreruperi de curent în Irlanda, multe clădiri oficiale și locuințe rămânând fără energie electrică.

O avertizare cod portocaliu de ploaie a fost emisă și pentru zonele Dublin, Wexford și Wicklow, în timp ce o avertizare de ploaie de nivel galben a fost emisă în alte 10 comitate, în special de-a lungul coastelor de est și de sud ale Irlandei de Nord.

Editor : C.A.