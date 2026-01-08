Live TV

Generalul responsabil cu protecţia lui Nicolás Maduro a fost destituit de președinta interimară Delcy Rodriguez

Delcy Rodriguez
Delcy Rodriguez
Un serviciu aflat în vizorul organizațiilor internaționale

Preşedinta interimară a Venezuelei, Delcy Rodriguez, a procedat la una dintre primele sale remanieri importante şi l-a demis pe generalul Javier Marcano Tabata, până acum şef al Gărzii de Onoare Prezidenţiale şi director general al Direcţiei Generale de Contrainformaţii Militare (DGCIM). Este o decizie extrem de simbolică, luată la câteva zile după operaţiunea spectaculoasă condusă de un comando al forţelor speciale americane, care a dus la capturarea preşedintelui Nicolás Maduro şi a soţiei sale, Cilia Flores, la Caracas, scrie Le Figaro, preluat de News.ro.

Garda de Onoare Prezidenţială, însărcinată cu asigurarea protecţiei şefului statului, ar fi fost direct implicată în confruntările legate de această operaţiune. Autorităţile venezuelene nu au comunicat un bilanţ oficial, dar mai mulţi dintre membrii acesteia s-ar afla printre zecile de morţi înregistraţi.

Pentru mulţi analişti, demiterea generalului Marcano Tábata s-ar explica în primul rând prin incapacitatea acestui dispozitiv de securitate de a împiedica răpirea preşedintelui.

În locul său, Delcy Rodriguez l-a numit pe generalul Gustavo González López, fostul şef al Serviciului Bolivarian de Informaţii Naţionale (Sebin). Acesta cumulează acum funcţia de director al Gărzii de Onoare Prezidenţiale şi cea de director al DGCIM, un organ strategic al aparatului de securitate al statului, situat în centrul sistemului de informaţii şi represiune al puterii chaviste.

Un serviciu aflat în vizorul organizațiilor internaționale

DGCIM, la fel ca Sebin, se află de ani de zile în vizorul organizaţiilor internaţionale. O misiune independentă de stabilire a faptelor a ONU a documentat numeroase încălcări ale drepturilor omului imputate acestor servicii începând din 2013. Au fost menţionate cazuri de tortură, violenţă sexuală şi tratamente crude sau degradante în centrele de detenţie oficiale şi clandestine.

Sebin controlează în special închisoarea Helicoide din Caracas, care a devenit un simbol al abuzurilor împotriva oponenților, jurnaliştilor şi apărătorilor drepturilor omului.

Demiterea generalului Marcano Tábata nu pare însă motivată de aceste acuzaţii, succesorul său fiind el însuşi asociat cu un aparat de securitate acuzat de practici similare. Potrivit observatorilor, este mai degrabă un semnal adresat armatei şi cercurilor de la putere, în contextul în care Delcy Rodriguez încearcă să-şi afirme autoritatea într-un context tensionat.

Donald Trump a declarat deschis că Statele Unite vor „conduce” Venezuela şi că firmele americane vor controla petrolul acesteia. Acesta a avertizat că Delcy Rodriguez „va plăti mai scump decât Maduro” dacă nu va face „ceea ce trebuie” pentru a răspunde cerinţelor americane: să cedeze controlul asupra industriei petroliere şi să slăbească legăturile cu Cuba, China, Iran şi Rusia.

În faţa acestor ameninţări, Delcy Rodriguez a încercat să strângă rândurile. „Niciun agent extern nu guvernează Venezuela”, a afirmat ea, asigurând că guvernul său, susţinut în continuare de armată şi format din figuri dure precum ministrul de interne Diosdado Cabello sau ministrul apărării Vladimir Padrino Lopez, rămâne stăpân pe deciziile sale.

Ea l-a numit, de asemenea, pe tehnocratul Calixto Ortega Sánchez, fost director al Băncii Centrale venezueleane, în funcţia de vicepreşedinte responsabil cu economia, un post prioritar pentru administraţia sa.

