Germania investighează Temu pentru suspiciuni de manipulare a prețurilor

Oficiul federal de combatere a cartelurilor din Germania a anunțat lansarea unei investigații asupra platformei chineze de comerț online cu reduceri temu.com, suspectând-o că influențează prețurile practicate de comercianți. Site-ul este cea mai rapidă platformă de acest tip în creștere din lume, scrie Deutsche Welle.

Bundeskartellamt (Oficiul federal de combatere a cartelurilor din Germania - n.r.) a anunțat miercuri că investighează gigantul chinez de comerț electronic Temu, dorind să examineze condițiile impuse comercianților și modul în care compania tratează furnizorii de care depinde pentru vânzarea produselor.

„În fiecare lună, peste 100 de milioane de utilizatori din piețele europene vizitează temu.com”, a declarat într-un comunicat Andreas Mundt, președintele autorității de concurență.

Cât de extinsă este ancheta

„De aproape un an, platforma de vânzări este deschisă și pentru comercianții germani. Anchetăm suspiciunea că Temu ar putea impune condiții inacceptabile privind stabilirea prețurilor pentru comercianții de pe piața germană”, a spus Mundt. „Astfel de practici ar putea reprezenta o amenințare gravă pentru concurență și, în final, ar putea duce la creșteri de prețuri și pe alte canale de vânzare.”

Investigația vizează formal compania-mamă a Temu pentru întreaga Uniune Europeană — Whaleco Technology Limited, cu sediul la Dublin, în Irlanda, un stat membru cunoscut pentru regimul său fiscal favorabil companiilor.

Citește și: Temu, în vizorul CE: platforma de comerț online încalcă Regulamentul privind serviciile digitale în ceea ce priveşte produsele ilegale

Temu are în Germania aproximativ 19,3 milioane de utilizatori activi, echivalentul a peste un sfert din populația adultă a țării.

Deși nu există date oficiale fiabile privind cifra de afaceri sau volumul tranzacțiilor Temu, experții sunt de acord că veniturile companiei au crescut puternic în 2024, pe fondul expansiunii sale în Europa și pe continentul american. Estimările pentru cifra de afaceri anuală variază între 30 și 70 de miliarde de dolari, ceea ce ar însemna o dublare sau chiar o cvadruplare față de nivelul din 2023.

Temu s-a confruntat și cu critici din partea Comisiei Europene, care în iulie anul acesta a lansat o anchetă acuzând compania că încalcă legislația UE, neîntreprinzând suficiente măsuri pentru a combate vânzarea de produse ilegale pe platforma sa.

Editor : Ana Petrescu