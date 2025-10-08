Live TV

Germania investighează Temu pentru suspiciuni de manipulare a prețurilor

Data publicării:
temu logo
Logo-ul Temu. Foto: Profimedia
Din articol
Cât de extinsă este ancheta

Oficiul federal de combatere a cartelurilor din Germania a anunțat lansarea unei investigații asupra platformei chineze de comerț online cu reduceri temu.com, suspectând-o că influențează prețurile practicate de comercianți. Site-ul este cea mai rapidă platformă de acest tip în creștere din lume, scrie Deutsche Welle.

Bundeskartellamt (Oficiul federal de combatere a cartelurilor din Germania - n.r.) a anunțat miercuri că investighează gigantul chinez de comerț electronic Temu, dorind să examineze condițiile impuse comercianților și modul în care compania tratează furnizorii de care depinde pentru vânzarea produselor.

„În fiecare lună, peste 100 de milioane de utilizatori din piețele europene vizitează temu.com”, a declarat într-un comunicat Andreas Mundt, președintele autorității de concurență.

Cât de extinsă este ancheta

„De aproape un an, platforma de vânzări este deschisă și pentru comercianții germani. Anchetăm suspiciunea că Temu ar putea impune condiții inacceptabile privind stabilirea prețurilor pentru comercianții de pe piața germană”, a spus Mundt. „Astfel de practici ar putea reprezenta o amenințare gravă pentru concurență și, în final, ar putea duce la creșteri de prețuri și pe alte canale de vânzare.”

Investigația vizează formal compania-mamă a Temu pentru întreaga Uniune Europeană — Whaleco Technology Limited, cu sediul la Dublin, în Irlanda, un stat membru cunoscut pentru regimul său fiscal favorabil companiilor.

Citește și: Temu, în vizorul CE: platforma de comerț online încalcă Regulamentul privind serviciile digitale în ceea ce priveşte produsele ilegale

Temu are în Germania aproximativ 19,3 milioane de utilizatori activi, echivalentul a peste un sfert din populația adultă a țării.

Deși nu există date oficiale fiabile privind cifra de afaceri sau volumul tranzacțiilor Temu, experții sunt de acord că veniturile companiei au crescut puternic în 2024, pe fondul expansiunii sale în Europa și pe continentul american. Estimările pentru cifra de afaceri anuală variază între 30 și 70 de miliarde de dolari, ceea ce ar însemna o dublare sau chiar o cvadruplare față de nivelul din 2023.

Temu s-a confruntat și cu critici din partea Comisiei Europene, care în iulie anul acesta a lansat o anchetă acuzând compania că încalcă legislația UE, neîntreprinzând suficiente măsuri pentru a combate vânzarea de produse ilegale pe platforma sa.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
oameni in zapada
1
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod...
Vladimir Putin și Xi Jinping, liderii celor două puteri prietene, Rusia și China. Fot- Profimedia Images
2
Avertisment fără precedent: Kremlinul „discută” atacarea NATO, transmite un comisar...
Care este temperatura potrivită în locuință toamna. Foto Getty Images
3
Temperatura optimă în casă toamna: La câte grade recomandă medicii specialiști să setezi...
inundatii
4
Ciclonul Barbara a lovit România. Ministrul Energiei: Peste 20.000 de puncte de consum au...
ploaie torentiala, ploi puternice ploaie de vara
5
ANM a actualizat prognoza: cod roșu de ploi puternice în București și în cinci județe...
Ronaldo a devenit miliardar, dar un român ”complet necunoscut” e mult mai bogat! Au rămas ”mască”: ”99% nu aţi auzit de el”
Digi Sport
Ronaldo a devenit miliardar, dar un român ”complet necunoscut” e mult mai bogat! Au rămas ”mască”: ”99% nu aţi auzit de el”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
raed arafat
Raed Arafat, după acuzațiile că autoritățile au exagerat prognoza...
Investigate a home fuse box during a power outage. Blackout concept
Ministrul Bogdan Ivan explică în ce condiții e posibil un blackout în...
ilie bolojan face declaratii
Reacția lui Bolojan după ce CCR a declarat constituționale două legi...
trafic in bucuresti aglomeratie masini bara la bara
Planul primarului interimar al Capitalei pentru reducerea cu 20% a...
Ultimele știri
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, alături de tinerii creatori la Romanian Creative Week București
Cătălin Drulă, reacție după atacul lui Stelian Bujduveanu: „E un pic în campanie. Rezolvă câte un capac de canal pe TikTok”
Doi bărbaţi au murit după ce motocicleta pe care se aflau s-a ciocnit de o maşină și au fost aruncați pe contrasens
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
gas cloud that was released in an industrial plant as a result of an incident in the municipality of Mainaschaff, germany
Un nor de gaz a acoperit două oraşe din Germania. Intervenție de amploare a serviciilor de urgenţă
Scurgere Nord Stream
Donald Tusk nu vrea să-l predea Germaniei pe ucraineanul suspectat pentru detonarea gazoductului Nord Stream
Stabbed - Mayoress of Herdecke injured
O politiciană din Germania, abia aleasă primar, a fost înjunghiată în fața casei sale și este în stare gravă
Dmitri Medvedev.
Teoriile halucinante ale lui Medvedev privind dronele care au perturbat spațiul aerian din Europa: Cârtițele noastre așteaptă o comandă
Russian Foreign Ministry Spokeswoman Maria Zakharova
Reacția sfidătoare a Moscovei după ce Merz a dezvăluit că Rusia s-ar putea afla în spatele dronelor care au survolat Germania
Partenerii noștri
Pe Roz
Povestea unui câștigător la loto care spunea că premiul i-a distrus viața. Apropiat: „A fost cel mai rău...
Cancan
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Fanatik.ro
Ce decizie a luat directorul general de la Hidroelectrica în legătură cu averea sa. Motivul pentru care...
editiadedimineata.ro
Filmele premiate la Cannes vor fi prezente la Les Films de Cannes à Bucarest
Cătălin Drulă
Cătălin Drulă acuză PSD că blochează organizarea alegerilor în Capitală: „Le e frică că ar pierde”
Adevărul
Ce se ascunde în spatele atacului sângeros asupra unei primărițe din Germania. Vecinii au auzit țipete...
Playtech
La cât trebuie să setezi centrala în funcție de câte grade sunt afară. Ghid complet pentru +10, 0, -5, -10...
Digi FM
De ce a murit Marius Keșeri, toboșarul trupei Direcția 5. Impresara lui a rupt tăcerea: „Boala îl schimbase...
Digi Sport
”Anti-Halep”: la 28 de ani, a luat o decizie fără precedent și a spus totul! ”Cum ai trăit fără un venit timp...
Pro FM
Sora lui Dolly Parton, mesaj alarmant despre starea de sănătate a celebrei cântărețe: „Are nevoie de...
Film Now
Dick Van Dyke, glumă macabră despre ziua lui de naștere, care se apropie: „Ar fi amuzant!” Va împlini 100 de...
Adevarul
Un episcop a fost demascat că are 17 „amante secrete”. Cui a trimis din greșeală fotografii compromițătoare
Newsweek
La ce oră poți merge vineri la bancomat să încasezi pensia? Care pensionari iau 2.800 lei în plus?
Digi FM
Care e numele real al lui Bruno Mars, artistul cu 16 premii Grammy și opt recorduri Guinness
Digi World
A fost identificat "declanșatorul ascuns" al bolii Parkinson. "Acul din carul cu fân" a devenit vizibil...
Digi Animal World
Gestul inedit făcut de o femeie care a descoperit că o cățelușă din vecini o vizitează în fiecare zi: „Sunt...
Film Now
George Clooney recunoaște că a consumat droguri: "Nu au fost niciodată o problemă pentru mine"
UTV
Andreea Ibacka, mărturisiri după accidentul de motocicletă: „Credeam inițial că n-o să-mi mai văd copiii”