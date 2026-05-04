Live TV

Germania trimite un dragor de mine în Mediterană pentru o posibilă misiune în Strâmtoarea Ormuz

Data publicării:
Strait of Hormuz multi colored political map. Waterway between Persian Gulf and Gulf of Oman. Strategically important choke point.
Golful Persic, Strâmtoarea Ormuz și Golful Oman. Foto: Profimedia

Un dragor de mine al marinei militare germane a plecat luni spre Marea Mediterană, unde va rămâne până când va fi luată o decizie privind o eventuală misiune internaţională de protejare a navigaţiei comerciale în Strâmtoarea Ormuz, a anunţat ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, potrivit agenţiei EFE.

„Nava Fulda, care este un dragor de mine, ar trebui în aceste momente să fie în drum spre Mediterana, de unde şi-ar putea continua misiunea în Strâmtoarea Ormuz în cazul realizării unei încetări a focului, a unui armistiţiu durabil ori a unui cadru juridic internaţional care să faciliteze participarea Germaniei la o astfel de misiune”, a transmis ministrul german într-un comunicat, citat de Agerpres. 

Dragorul de mine german va ajunge în aproximativ două săptămâni în Marea Mediterană, unde se va alătura Grupării Navale Permanente NATO de Luptă Contra Minelor-2 (Standing NATO Mine Counter-measures Group - SNMCMG-2), în aşteptarea unor noi ordine.

Acest tip de navă, ce are un echipaj 40-45 de membri, se deplasează lent din cauza caracteristicilor sale tehnice, prin urmare trimiterea sa în zona Mediteranei are scopul de a câştiga timp în cazul în care Germania decide ulterior să participe la o misiune de menţinere a păcii în Strâmtoarea Ormuz.

Dar ministrul german al apărării a avertizat deja că există două condiţii prealabile pentru participarea Berlinului la o astfel de operaţiune, respectiv încetarea completă a ostilităţilor şi existenţa unui mandat din partea parlamentului.

Preşedintele american Donald Trump a anunţat duminică operaţiunea „Project Freedom”, prin care marina militară americană să ghideze începând de luni prin Strâmtoarea Ormuz navele comerciale blocate în Golful Persic, după ce Iranul a închis acest coridor în urma războiului lansat împotriva sa de SUA şi Israel.

De asemenea, Trump a ameninţat Iranul că orice interferenţă în această operaţiune „va fi abordată prin forţă”. Statele Unite au mobilizat pentru „Project Freedom” peste o sută de aeronave, distrugătoare, drone şi circa 15.000 de militari.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Moșii de vară 2026. Foto Getty Images
1
Moșii de vară 2026: Când sunt pomeniți cei adormiți și ce alimente se împart în Sâmbăta...
Petrolier
2
O țară care se află, tehnic, în război cu Rusia încă din cel de-al Doilea Război Mondial...
Abbas Araghchi
3
Iranul a informat oficialii europeni cu privire la planurile de pace. Răspunsul dat de...
ilie bolojan sorin grindeanu parlament buget
4
Primii parlamentari din Opoziție care anunță că nu vor vota moțiunea de cenzură PSD-AUR...
insigna cu sigla pot
5
Avertisment lansat de o deputată ex-POT înainte de votul moțiunii: „Asta e întrebarea pe...
Nicușor Dan, în fața unei decizii pe care România a mai luat-o doar de 7 ori în istorie: ”Ne gândim la asta”
Digi Sport
Nicușor Dan, în fața unei decizii pe care România a mai luat-o doar de 7 ori în istorie: ”Ne gândim la asta”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Car driven into group of people in Leipzig
O mașină a intrat într-un grup de persoane în orașul german Leipzig. doi morți și mai mulți răniți
U.S. troops at the Mihail Kogalniceanu Air Base near Constanta
Care sunt trupele de elită ale SUA care vor părăsi în curând Germania. România, Polonia sau SUA, ca posibil loc de găzduire
Donald Trump și Xi Jinping
SUA roagă China să intervină pe lângă Iran să deschidă Strâmtoarea Ormuz. „Haideţi să vedem cum îşi intensifică acţiunile”
ormuz
O navă sud-coreeană „a luat foc” în urma unei „explozii” în Strâmtoarea Ormuz
nicusor dan inquam octav ganea
Nicușor Dan, despre decizia SUA de a retrage mii de militari americani din Germania: „Nu e o surpriză”
Recomandările redacţiei
INSTANT_PARLAMENT_CITIRE_MOTIUNE_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
S-au complicat calculele moțiunii de cenzură: unii aleși nu mai...
dan dungaciu 2
Dan Dungaciu, despre nominalizarea unui premier din partea AUR: „Noi...
Vicepremierul Oana Gheorghiu.
Oana Gheorghiu dezvăluie ce i-au răspuns aleșii PSD la e-mailul...
Screenshot 2025-12-13 232740
Nicușor Dan, întrebat dacă îl nominalizează pe Călin Georgescu pentru...
Ultimele știri
Rezervele valutare ale BNR au scăzut cu peste două miliarde de euro într-o lună. Pe ce s-au cheltuit banii
Proiectul care interzice vânzarea activelor statului până în 2027 a fost adoptat de Senat
UE cere statelor membre strategii pentru protejarea fermierilor. Ce prevede reforma PAC
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum ne influențează Mercur în Taur. Patru zodii obțin răspunsurile pe care le așteptau
Cancan
Vedeta TV a murit din cauza unei supradoze. A fost găsită fără suflare într-un centru social 😲
Fanatik.ro
A murit Beatrice, tânăra mămică pentru care s-au mobilizat românii în ultimele luni: „S-a stins cu 10 minute...
editiadedimineata.ro
Libertatea presei, la cel mai scăzut nivel din ultimii 25 de ani
Fanatik.ro
Mihai Rotaru, explozie de bucurie la golul victoriei din Universitatea Craiova – Dinamo! Faza l-a făcut să...
Adevărul
Panică la Moscova: o dronă ucraineană de atac a căzut la mică distanță de Kremlin
Playtech
Ce salariu ia Maia Sandu ca preşedinte al Moldovei. Comparaţie cu Nicuşor Dan
Digi FM
"Ieftin, kitsch, vulgar". Serena Williams, aspru criticată pentru o ținută ce s-a vrut elegantă, dar a lăsat...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
FOTO La 21 de ani, i-a făcut să exclame: ”Cea mai frumoasă din lume”
Pro FM
Alina Sorescu, adevărul despre relația cu Alexandru Ciucu după divorț: „Povestea nu o să se termine niciodată”
Film Now
Cameron Diaz a devenit mamă a treia oară, în mare secret. Numele inedit ales de actriță și de soțul muzician...
Adevarul
Rușii se apropie de un oraș din centura fortificată a Ucrainei
Newsweek
Punctaje la pensie crescute cu 50% pentru o categorie de pensionari. Instanța: Pensionarul a făcut dovada
Digi FM
La 21 de ani are deja trei copii, dar în loc de aprecieri primește critici: “Oamenii ne privesc de sus”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Consumul de alcool și legătura directă cu îmbătrânirea. Cum îți afectează ADN-ul fiecare pahar băut
Digi Animal World
Reacția unei cățelușe care descoperă pentru prima dată ploaia. A topit inimile tuturor
Film Now
Carys Zeta Douglas calcă pe urmele părinților ei celebri. Anunțul făcut de tânăra de 23 de ani la doar câteva...
UTV
Un oraș din Italia îi obligă pe stăpânii de câini să curețe urina animalelor. Ce amenzi riscă cei care nu...